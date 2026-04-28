Řídí své energie a vydělávají na tom. České firmy naskakují na nový trend

Potenciál bateriových úložišť se na českém trhu naplno otevřel teprve nedávno a většina firem se s novými možnostmi teprve seznamuje. Část už ale do nového byznysu naskočila a šetří statisíce korun ročně.
Přistupovat k energiím jako k nutnému nákladu znamená v prostředí rostoucí volatility cen elektřiny jediné – zbytečně vysoké výdaje a neřízené riziko. Energetický trh se v posledních letech zásadně proměnil. Přibývá hodin s extrémně nízkými i vysokými cenami a rozdíly mezi nimi se dále prohlubují. Právě tyto výkyvy přitom dnes představují jednu z největších příležitostí.
Simulace postavená na tvrdých datech
Zásadní posun oproti minulosti spočívá v tom, že firmy už dnes nemusí rozhodovat na základě odhadů.
„Díky pokročilé simulaci založené na reálných provozních datech lze velmi přesně určit, jaký ekonomický přínos může aktivní řízení energie přinést konkrétnímu podniku. Naše modely pracují s detailními daty o spotřebě, výrobě i vývoji cen v krátkých časových intervalech. Dokážou ukázat nejen úsporu nákladů, ale i potenciál nových příjmů,“ říká Jan Polách, obchodní ředitel společnosti Xenium Europe.
Management tak dostává jasnou odpověď na otázku, zda se investice vyplatí – a pokud ano, v jakém rozsahu.
„Firmy, které energii aktivně neřídí, ve skutečnosti platí volatilitu trhu. Naši klienti ji naopak dokážou proměnit ve zdroj příjmů,“ dodává Polách. Podle něj je právě schopnost přesně vyčíslit přínosy pro konkrétní provoz klíčová v rozhodování na úrovni vedení firem.
Návratnost investice? Zpravidla 4 až 6 let
Ekonomika projektů bateriových úložišť – tzv. BESS – se v posledních letech výrazně posunula. „Návratnost investice se běžně pohybuje v horizontu 4 - 6 let a roční výnos může dosahovat desítek procent,“ vysvětluje Polách.
Vedle přímého finančního efektu firmy získávají i vyšší stabilitu cashflow a lepší kontrolu nad maržemi, což je v prostředí kolísajících cen klíčové.
Důležitou podmínkou této efektivity jsou pokročilé řídicí systémy od společnosti Volteon. Ty v reálném čase vyhodnocují situaci na trhu, sledují spotřebu firmy i výrobu z vlastních zdrojů a automaticky upravují způsob využití energie. Podnik díky tomu dokáže nakupovat energii v době nízkých cen a využívat ji v okamžiku, kdy jsou ceny vysoké. Zároveň snižuje špičkové odběry a optimalizuje své fixní náklady.
Nad rámec těchto benefitů se firmám otevírá i zbrusu nový prostor pro obchodování s energií nebo možnost zapojit se do služeb výkonové rovnováhy. Nedávné legislativní změny v těchto oblastech otevřely firmám další zdroje příjmů.
Komu se vyplatí uvažovat o BESS?
Konkrétní přínosy bateriových úložišť se liší podle typu provozu, ale princip zůstává stejný. BESS mají významný potenciál především v průmyslových a výrobních podnicích, kde se dají efektivně využít veškeré funkce – od záložního zdroje, který ochraňuje výrobu před výpadky sítě, přes lepší využití energie z fotovoltaiky až po snížení fixních nákladů a vydělávání na volatilitě cen elektřiny.
Úložiště se uplatní také v logistických a skladových areálech, administrativních budovách, obchodních centrech a dalších objektech. V místech, kde stav distribuční sítě limituje velikost fotovoltaické elektrárny nebo přetoky z její výroby, umocňuje BESS možnosti vlastního zdroje.
Například výrobní podnik ze segmentu potravinářství dlouhodobě řešil neefektivní využití energie z vlastní fotovoltaiky. V době nízké spotřeby část vyrobené elektřiny odcházela do sítě za nevýhodných podmínek, zatímco během výrobních špiček firma nakupovala energii za vysoké ceny. Instalace bateriového úložiště HUAWEI podniku konečně umožnila uložit přebytky a využívat je později. Podniku se snížily špičkové odběry ze sítě a zároveň díky velikosti vlastního úložiště zapojil část kapacity do energetického trhu. Výsledkem nebyla jen úspora nákladů, ale i nový pravidelný příjem.
Kdo dřív přijde, dřív vydělává
Z pohledu managementu dnes není otázkou, zda bateriové úložiště dává smysl. Mnohem důležitější je správné načasování.
Příprava projektu, získání povolení i samotná realizace trvají měsíce. Firmy, které začnou včas, získávají náskok. Dříve stabilizují své náklady a začnou využívat příležitosti, které současný trh nabízí. Naopak odkládání rozhodnutí znamená pokračující ztrátu. „Každý měsíc bez aktivního řízení energie znamená pro firmu zbytečné náklady a promarněnou příležitost,“ uzavírá Polách.
Energetika se tak postupně stává plnohodnotnou součástí strategického řízení firmy podobně jako finance nebo nákup. Podniky, které ji začnou řídit na základě dat, získávají nejen vyšší efektivitu, ale i nový zdroj příjmů. A právě schopnost přesně spočítat potenciál vlastního provozu dnes rozhoduje o tom, kdo bude z vývoje energetického trhu profitovat – a kdo za něj bude dál jen platit.
Pokud chcete zjistit, jak vaše firma může začít vydělávat, nechte si zpracovat analýzu do 2 dnů zdarma.
Zdroj: Věra Kubátová