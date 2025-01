Řidiči mají k dispozici dalších 28 kilometrů D3 z Českých Budějovic do Kaplice-nádraží, obchvat krajského města je bez poplatku

Martin Kupka (ODS), ministr dopravy: "Velká radost pro všechny, kteří jsou tady v Českých Budějovicích, ale přiznám se, že velká radost i pro mě, protože tohle byla stavba, která dlouho zabírala vůbec nejvíc mého času a prostoru, tak, abych se tady také účastnil jednotlivých kontrolních dnů. Velké díky paní ředitelce Hruškové, Radkovi Mátlovi z ŘSD, ale také Martinovi Kubovi, hejtmanovi, se kterým jsme tady vlastně od první chvíle, od ledna 2022, kdy jsme tu stavbu museli znovu rozpohybovat, abychom nakonec dneska tady mohli pustit první auta historicky na průjezdu tunelem."

Mám z toho velkou radost. V provozu je teď tedy celkem stokilometrový úsek dálnice a od středočeského Mezna až ke Kaplici na Českokrumlovsku, nově otevřený zhruba 28 kilometrový úsek od Úsilného ke Kaplickému nádraží bude zároveň kolem Českých Budějovic fungovat jako obchvat krajského města.

Martin Kuba (ODS), hejtman Jihočeského kraje: "Je to historický moment, opravdu historický okamžik pro Český Budějovice, pro celou aglomeraci a pro Jihočeský kraj, když pak čteme historický knížky o tom, jak se vyvíjela některá města, některé regiony, tak to jsou vždycky ty chvíle, které jsou tam zmiňovány, že se přivedla železnice nebo velká infrastrukturní stavba. To je ten moment, který dneska zažíváme. Za námi se rozjíždí první auta, je to unikátní, pomůže to samozřejmě Českým Budějovicím, protože ta stavba bude fungovat jako obchvat. To pomůže nejen tomu, že kdo jede ze severu na jih, tak může pokračovat na Rakousko už mimo město, nemusí se tlačit do města, ale taky to pomůže tím, že ten obchvat je nezpoplatněný kolem Českých Budějovic. Bude fungovat i jako obchvat pro všechny ty, kteří dojíždějí do Budějovic, protože v dojezdové vzdálenosti 20 minut dneska žije třeba dalších 100.000 lidí. Stejně jako ve městě, a když budou moci využívat tohle jako obchvat města nezpoplatněný, tak to pomůže i té vnitroměstské komunikaci, byť k ní ještě musíme dostavět vlastně další stavby, aby se jí opravdu do budoucna odlehčilo."

Jde už o druhý nově otevřený úsek dálnice v Jihočeském kraji. Od úterka mohou řidiči využívat také osmačtyřicetikilometrový úsek D4 mezi Příbramí a Pískem. Celá D3 z Prahy až na hranice s Rakouskem, včetně středočeské části by měla být hotová do roku 2031.

Zdroj: POLAR televize Ostrava