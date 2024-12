Řidiči mají k dispozici téměř 50 kilometrů nové dálnice D4, výrazně se tím zkracuje cesta z Prahy do Českých Budějovic

Martin Kupka (ODS), ministr dopravy: "Znamená to především významné zjednodušení cesty do jižních Čech. Mezi Prahou a Českými Budějovicemi bude cesta zase o něco kratší. Samozřejmě je důležité i to, že to je úspěšný první PPP projekt na české dopravní infrastruktuře, teď už běží soutěže na další dva PPP projekty."

Stavba nového úseku dálnice trvala 43 měsíců. Na křižovatce u odbočky na Lety na Písecku se poprvé koplo do země v červnu 2021.

Karel Havlíček (ANO), bývalý ministr dopravy: "Samozřejmě jsem rád, že se nám podařilo ten projekt protlačit, protože bylo mnoho škarohlídů a těch, kteří tvrdili, že vložit to do rukou soukromého kapitálu je velké riziko. Já jsem tomu věřil, protože já jsem byl přesvědčen, že když to někdo staví v uvozovkách pro sebe a bude to 25 let provozovat, takže to postaví kvalitně a načas. A to se podařilo."

Dálnice D4 výrazně urychlí spojení mezi Středočeským a Jihočeským krajem a tím přispěje i ekonomickému rozvoji obou regionů.

Martin Kuba (ODS), hejtman Jihočeského kraje: "Teď je na nás ŘSD, abychom dál pracovali na tom úseku z Písku do Českých Budějovic, to sice nebude dálnice, ale už se tam staví 8,5 kilometru čtyřpruhu mezi Dasným a Češňovicemi obchvat a bude se stavět dalších těch 34 km. V režimu 2+1 by se dalo konečně předjíždět."

Mezi Příbramí a Pískem vyrostlo celkem 32 kilometrů nových úseků dálnice a dalších 16 kilometrů silnic prošlo rekonstrukcí. Soukromý investor ponese za provoz, údržbu a správu dálnice plnou zodpovědnost po dobu 25ti let. Stát si jí jako majitel infrastruktury převezme do své správy v roce 2049.

