Řidiči mohou využívat další úsek dálnice D3, trasu od Nažidel do Dolního Dvořiště

Ivan Bednárik (NESTR. za SPD), ministr dopravy ČR: "Jsem ujišťován, že silnice a dálnice jsou priorita, protože to má největší makroekonomický nebo multiplikační efekt."
Téměř celý úsek dálnice vede v původní trase silnice I/3 a končí těsně před státní hranicí. V listopadu letošního roku ŘSD zprovozní část dálnice mezi Kaplicí a Kaplickým nádražím, kde řidičům komplikuje jízdu železniční přejezd. Poslední úsek dálnice až po Nažidla bude hotový v červnu příštího roku.
Martin Kuba (NAŠE ČESKO), hejtman Jihočeského kraje: "V České republice se musíme prvotně soustředit na zrychlení přípravy těchto staveb, aby se opravdu stavěly. Lidé totiž často prožijí velkou část svého života na místech, kde kvůli tomu třeba zbytečně neseženou dobrou práci, protože tam nejdou potřebné investice. Dojíždí pak hodiny někam jinam, navíc často jezdí po nebezpečných silnicích. Nejsou to nějaká makroekonomická data, jsou to životy obyčejných Jihočechů, ale všech lidí, kteří žijí v takových místech. Za mě je tohle úkolem politiky, abychom co nejvíce zrychlovali výstavbu těch infrastrukturních věcí, protože bez nich se Česká republika nemůže rozvíjet. A znovu říkám, není to makroekonomický údaj, ale jsou to životy konkrétních lidí, kteří je prožívají."
Jihočeská D3 bude mít po dokončení zhruba 170 km. V tuto chvíli řidiči využívají 100 km této dálnice. Na přípravách středočeské části, která propojí České Budějovice s Prahou, Ředitelství silnic a dálnic dál intenzivně pracuje.
Zdroj: POLAR televize Ostrava