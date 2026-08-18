Řidiči mohou využívat další úsek dálnice D3, trasu od Nažidel do Dolního Dvořiště

Autor:
  9:25
Sledovat Metro na Googlu

Nažidla (Českokrumlovsko) 18. srpna 2026 (PROTEXT) - Nový úsek dálnice D3 měří 3,5 km, řidiči si po něm zkrátí cestu od Nažidel až ke státní hranici a obyvatelům Dolního Dvořiště se výrazně uleví od přetížené dopravy.

Ivan Bednárik (NESTR. za SPD), ministr dopravy ČR: "Jsem ujišťován, že silnice a dálnice jsou priorita, protože to má největší makroekonomický nebo multiplikační efekt."

Téměř celý úsek dálnice vede v původní trase silnice I/3 a končí těsně před státní hranicí. V listopadu letošního roku ŘSD zprovozní část dálnice mezi Kaplicí a Kaplickým nádražím, kde řidičům komplikuje jízdu železniční přejezd. Poslední úsek dálnice až po Nažidla bude hotový v červnu příštího roku.

Martin Kuba (NAŠE ČESKO), hejtman Jihočeského kraje: "V České republice se musíme prvotně soustředit na zrychlení přípravy těchto staveb, aby se opravdu stavěly. Lidé totiž často prožijí velkou část svého života na místech, kde kvůli tomu třeba zbytečně neseženou dobrou práci, protože tam nejdou potřebné investice. Dojíždí pak hodiny někam jinam, navíc často jezdí po nebezpečných silnicích. Nejsou to nějaká makroekonomická data, jsou to životy obyčejných Jihočechů, ale všech lidí, kteří žijí v takových místech. Za mě je tohle úkolem politiky, abychom co nejvíce zrychlovali výstavbu těch infrastrukturních věcí, protože bez nich se Česká republika nemůže rozvíjet. A znovu říkám, není to makroekonomický údaj, ale jsou to životy konkrétních lidí, kteří je prožívají."

Jihočeská D3 bude mít po dokončení zhruba 170 km. V tuto chvíli řidiči využívají 100 km této dálnice. Na přípravách středočeské části, která propojí České Budějovice s Prahou, Ředitelství silnic a dálnic dál intenzivně pracuje.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Dvanáct minut dechberoucí akrobacie. Šonka bude hvězdou letecké show v Chebu

Hlavní hvězdou Leteckého dne v Chebu bude Martin Šonka.

Odvážné kousky leteckých akrobatů, burácení motorů historických i moderních létajících strojů, vrtulníky i plavné a tiché kluzáky. Poslední srpnový víkend bude nebe nad Chebem patřit letadlům. Hlavní...

18. srpna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Nehoda tramvaje a dodávky zastavila provoz na severu Prahy, dva lidé zraněni

ilustrační snímek

Nehoda tramvaje a menší dodávky zastavila v úterý kolem osmé hodiny ráno tramvajový provoz mezi stanicemi Kobylisy a Sídliště Ďáblice. Při střetu v ulici Střelničná se podle policie zranili dva lidé,...

18. srpna 2026  9:42

Do Německa přichází Activate

18. srpna 2026  9:40

Hladina Římova víc klesá od začátku prázdnin. Nyní je nejnižší za poslední čtvrtstoletí

Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí,...

Nádrž na Malši je stěžejní pro zásobování kraje pitnou vodou. Její hladina je nyní nejnižší za uplynulé čtvrtstoletí, ale ředitel Jihočeského vodárenského svazu Antonín Princ, který ji provozuje,...

18. srpna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidiči mohou využívat další úsek dálnice D3, trasu od Nažidel do Dolního Dvořiště

18. srpna 2026  9:25

Silný vítr lámal stromy a strhnul střechu. Tisíce lidí byly bez proudu

V Kněžicích na Chrudimsku silný vítr poničil část střechy. (17. srpna 2026)

Silné bouřky, vítr a přívalový déšť zaměstnaly v pondělí odpoledne hasiče. Od třetí hodiny odpoledne vyjížděli v rámci Pardubického kraje k téměř 70 událostem, nejčastěji k popadaným stromům a...

18. srpna 2026  9:22

Bozankaya posiluje v Praze a zrychluje expanzi v Evropě

18. srpna 2026  9:21

Zendure zahajuje v Evropě Sluneční výprodej: ušetřete až 30 % na inteligentních úložných systémech SolarFlow

18. srpna 2026  9:01

V Beatu míří na střední školy - Čtenářský deník V Beatu 1

18. srpna 2026

Humpolec má novou zubní ordinaci. Registrace pacientů proběhne v několika vlnách

ilustrační snímek

Více než tři miliony korun investovala humpolecká radnice do úpravy prostor pro novou zubní ordinaci. Ta se nachází v ulici Máchova, v místě, kde dříve fungoval Šatník Oblastní charity Havlíčkův Brod.

18. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ochránci odkoupili část hory, aby mohli bránit přírodu. Peníze jim poslali lidé

Vrch Bořeň.

Český svaz ochránců přírody vykoupil svah v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýli a rostou tam koniklece. Částku za více než tři hektary plochy u Bíliny na Teplicku zaplatil svaz celou z veřejné...

18. srpna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

KNOWLIMITS znovu vévodí žebříčkům mediálních agentur

18. srpna 2026  8:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.