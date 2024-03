Řidiči pozor, v pondělí 4. března začíná dopravní omezení na ulici Nádražní v Karviné

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: "Od pondělí 4. břena začne zhruba měsíční oprava silnice I/67 v Karviné. Ulici Nádražní opravíme za částečné uzavírky, tzn. svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. V průběhu prací dojde k omezení odbočení z Nádražní ulice na Bohumín a později i na Ostravu, což vyřeší obousměrná objízdná trasa ulicemi Ostravská a tř. 17. listopadu."

Samotná oprava je naplánována do dvou etap. První skončí 23. března, na ni naváže etapa druhá, která potrvá do 12. dubna. Po celou dobu stavby, zejména pak při pokládce nového povrchu, bude zachována obslužnost, a to vždy minimálně jedním ze dvou stávajících připojení na silnici I/67 – ulice Nádražní.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: "Nutno ještě dodat, že autobusové zastávky budou během opravy standardně obsluhovány, stejně tak zůstane přístupné autobusové nádraží a nákupní centrum."

Současně bude po celou dobu stavby uslepena místní komunikace ulice Svatopluka Čecha, kdy na tuto ulici nebude možno vjet z křižovatky s ulicí Nádražní a ulicí Bohumínská, ale pouze ze strany od světelně řízené křižovatky z tř. 17. listopadu a ulicí Karola Śliwky (u zimního stadionu). Po dobu opravy bude platit snížená rychlost, řidiči by měli pozorně sledovat dopravní značky. V Karviné pak čekají řidiče další omezení a objížďky, například zhruba od poloviny března začnou první práce, které povedou k bourání kovonského mostu.