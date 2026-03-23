Řidiči Šáreckou ulicí v Praze 6 až do konce června neprojedou

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Ulice dostane úplně nový ráz, práce máme rozplánované na etapy. První etapa bude pokračovat do 30. června, s tím, že tam máme ještě dvě křižovatky, které s tím souvisí.“
Aktuálně tím klíčovým úsekem jsou ulice Na Pískách a Natanaelka. Komunikace bude v průběhu rekonstrukce kompletně uzavřená. Objízdná trasa vede po okolních ulicích a není přímo značená. Dopady to bude mít jak na individuální dopravu, tak na autobusy.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Koordinujeme i přesun městské hromadné dopravy autobusů. Dotýká se to linek 131, 216 a 907. To jsou linky, které jsou přesměrovány, včetně zastávek. Doporučujeme cestujícím městské hromadné dopravy sledovat informace Dopravního podniku, který o tom informuje na svém webu. Pro řidiče tam samozřejmě také nastávají komplikace, ale spíše v tom, že musí tuto komunikaci objet. Netvoří se tam žádné větší kolony.“
První etapa skončí 30. června tohoto roku, pak se hned plynule naváže dalšími pracemi. Harmonogram se ještě musí doladit se síťaři, protože na dalších úsecích už nastoupí i Pražská vodohospodářská společnost, Pražská plynárenská a další společnosti, které tam mají své poduliční sítě. Další část by se tak mohla stihnout zrekonstruovat ještě do konce tohoto roku. Ostatní práce se ještě nejspíš přesunou i do roku příštího.
