Řidiči směřující ze Štípy na Velíkovou musí počítat s objížďkou

Václav Kovář (ANO 2011), radní města Zlín: „Akce je v celkové investiční výši 32 milionů korun, včetně DPH. Z toho 5 milionů korun tvoří nový chodník, který budujeme my jako město. Zbylé finance a zbylé náklady jdou pak za Ředitelstvím silnic Zlínského kraje.“
Opraví se necelý kilometr cesty, ale úplně uzavřeno je jen asi 200 metrů. Objížďka je nicméně dlouhá dva kilometry a vede po frekventovaných silnicích na ulicích Lešenská a Zámecká. Zvláště přetížená bývá křižovatka u zlínské zoo. Dobrou zprávou pro místní je, že příjezd k nemovitostem a vjezdy i výjezdy z připojených ulic by měly být zachované.
Václav Kovář (ANO 2011), radní města Zlín: „Konkrétně v těchto chvílích odkopávají vozovku, následně zde bude probíhat vrtání až osmimetrových pilířů, aby byla celkově ta komunikace, která ujížděla, zpevněna. Následně se zde budou betonovat opěrné zdi a na nich po levé straně vozovky se vystaví nový monolitický chodník.“
Stabilitu silnice zajistí pilotové stěny na obou stranách o celkové délce přes tři sta metrů a na závěr prací dostane vozovka pochopitelně nový asfaltový povrch i dopravní značení. Práce by měly trvat do konce září a do té doby je naplánovaná také objížďka.
