Říjnový veletrh FOR INTERIOR přinese přehlídku materiálů budoucnosti pro odvětví nábytkářství i interiérového designu

Trend udržitelnosti už intenzivně proniká do všech odvětví nábytkářského oboru v Česku i v zahraničí a veletrh FOR INTERIOR nabídne ty nejzajímavější novinky, poctivé řemeslo a moderní design od více než 150 vystavovatelů z tuzemska i zahraničí. Návštěvníci mohou také využít možnosti bezplatného poradenství s odborníky přímo na veletrhu. V rámci doprovodného programu se představí i materiály budoucnosti na expozici EKO materiál.

V hlavní roli udržitelnost

V Letňanech se sejdou čtyři desítky udržitelných materiálů použitelných v interiérovém designu, které jsou sestaveny z nabídky napříč kontinenty. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky materiálů vyrobených například z odpadu potravinářského nebo textilního průmyslu, z různých druhů rostlin jako třeba kukuřice nebo ananas nebo z kombinací korku a betonu. Přehlídka, kterou se společností ABF organizují Klastr českých nábytkářů a interiérová designérka Iva Bastlová, bude obohacením znalostí o možnostech užití udržitelných a ekologických materiálů v praxi pro interiérové designéry a architekty, pro výrobce i koncové uživatele. „Na expozici EKO materiál si můžete prohlédnout rozličné materiály, které jsou většinou vyrobené z odpadu nebo ze surovin, které by se jinak nezpracovaly. Jde například o speciální koženku, jež je vyrobena z ananasových vláken, z nichž se po zpracování tvoří netkaná textilie, která se barví a přidává se polyuretan,“ říká Iva Bastlová.

Jak designérka dodává, představeny budou i různé deskové materiály, jejichž hlavní složkou je dřevní odpad nebo starý papír, či biokompozitní materiály vyrobené z odpadu z potravinářského a zemědělského průmyslu (například ovocné slupky, prošlá zrna či rýže, ořechové nebo vaječné skořápky a listy od místních pěstitelů či zpracovatelů). Každý z materiálů byl vyroben upcyklací v průměru 65–85 % organického odpadu. Za zmínku stojí jistě i poddajný a tvarovatelný materiál na rozhraní textilu a dřeva, jehož základem je stromová kúra fíkovníku. Vzhledem zaujme také 100% vodotěsný kompozit z masivního dřeva, jež slouží jako náhrada keramických a kamenných materiálů a je vyrobený udržitelným způsobem s minimální uhlíkovou stopou. V rámci expozice proběhnou i komentované prohlídky (čt, pá, so vždy od 14:00), přednášky a semináře, na které není nutná registrace.

Po slavnostním zahájení veletrhu 3. října se uskuteční od 11:00 tisková konference představující přehlídku EKO materiál. Během ní vystoupí spoluorganizátorka přehlídky designérka Iva Bastlová, za spoluorganizátora Klastr českých nábytkářů jeho předsedkyně Lucia Haraslínová, výrobci ekomateriálů Plastic guys, Replast, Packwall a další zajímaví hosté. Součástí tiskové konference bude komentovaná prohlídka expozice s Ivou Bastlovou.

CZECH INTERIOR AWARD znovu startuje

Během prvního dne veletrhu bude oficiálně zahájen druhý ročník jediného ryze českého ocenění CZECH INTERIOR AWARD, které zviditelňuje práci profesionálních interiérových designérů a architektů pracujících na soukromých i veřejných interiérech. Zvítězit je možné v kategoriích: soukromý interiér – propojený prostor, soukromý interiér – jednotlivé místnosti, veřejný interiér – hotel/ubytovací zařízení, veřejný interiér – restaurace, kavárna, bar, udržitelný interiér a dále získat cenu generálního partnera a cenu veřejnosti. Letos navíc přibude do soutěže další kategorie – pracovní a vzdělávací prostory.

Registrovat je možné projekty od 3. října do 20. února 2025 na portálu www.interioraward.cz. Stejně jako při loňském premiérovém ročníku bude o výsledcích rozhodovat odborná porota složená z českých i zahraničních specialistů a proběhne také hlasování veřejnosti.

FOR INTERIOR se uskuteční v souběhu s veletrhy FOR KIDS, FOR BEAUTY a FOR GAMES.

Více informací najdete na www.forinterior.cz.