RingConn, značka chytrých prstenů, která lidem pomáhá lépe porozumět vlastnímu zdraví, dnes oznamuje spolupráci s Warner Bros. Global Consumer Products a uvádí The One Ring™ („Jeden prsten"), speciálně navrženou verzi svého chytrého prstenu třetí generace RingConn Gen 3, inspirovanou filmovou trilogií Pán prstenů. The One Ring v novém pojetí symbolizuje osobní cestu a vyjadřuje hlavní myšlenku kampaně – cesta k lepšímu zdraví začíná tím, že člověk porozumí sám sobě.
Kampaň „Jeden prsten – tady začíná vaše cesta" čerpá z nadčasových témat trilogie, mezi něž patří odvaha, vytrvalost, přátelství a osobní růst. Nabízí současný pohled na ikonický prsten a vybízí lidi, aby obrátili pozornost k sobě, lépe porozuměli vlastnímu tělu a podnikli konkrétní kroky ke zdravějším každodenním návykům.
Nová cesta začíná tím, že porozumíte sami sobě
V trilogii Pán prstenů stojí „jeden prsten" v centru výjimečné výpravy, která prověří odvahu, odolnost a odhodlání jejích účastníků. Limitovaná edice dává značce RingConn příležitost nově vyložit symboliku „jednoho prstenu". Prsten stojí na počátku hluboce osobní cesty, kterou místo touhy ovládat druhé utváří schopnost porozumět sobě samému.
Každá osobní cesta začíná uvědoměním si vlastního zdraví a lepším porozuměním tomu, v jakém stavu se člověk právě nachází. Díky průběžnému sledování zdravotních ukazatelů a doporučením pomáhá RingConn uživatelům udržet si zájem o vlastní zdraví a aktivně o ně pečovat. Uživatelé tak mohou lépe porozumět svým individuálním rytmům, všímat si opakujících se zákonitostí, osvojovat si zdravější návyky a rozhodovat se podle vlastních potřeb. Čím lépe své cestě rozumějí, tím spíše mohou sdílením zkušeností inspirovat ostatní a posilovat pocit sounáležitosti.
Slogan „Tady začíná vaše cesta" vybízí, abyste začali tam, kde právě jste. Místo výpravy do jiného světa můžete prozkoumávat ten vlastní, postupovat svým tempem, víc si všímat sami sebe a lépe si rozumět.
The One Ring – limitovaná edice v nabídce po omezenou dobu
Prsten The One Ring lze předobjednat od 19. listopadu 2026. Základem této speciálně připravené limitované edice je chytrý prsten třetí generace RingConn Gen 3, jehož osobitý design ztvárňuje myšlenku kampaně.
Limitovaná edice stojí 399 USD, přičemž cena se může v jednotlivých regionech lišit. Sada obsahuje tyto položky:
- The One Ring – chytrý prsten RingConn Gen 3 s laserem gravírovanými ozdobnými motivy inspirovanými ikonickým prstenem z filmové trilogie.
- Speciální dárkové balení – obal navržený pro tuto limitovanou edici včetně speciální sady pro určení velikosti prstenu.
- Exkluzivní motiv aplikace – speciální vzhled aplikace RingConn inspirovaný světem Středozemě.
Sada spojuje osobitý design sběratelského předmětu s chytrým prstenem RingConn. Fanouškům nabízí nový způsob, jak si oblíbenou filmovou trilogii přiblížit a zároveň věnovat pozornost svému zdraví každý den.
The One Ring bude k dispozici na vybraných trzích v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (EMEA), v asijsko-pacifickém regionu a v Severní Americe*. Dostupnost a ceny se budou na jednotlivých trzích lišit.
Vyjádření profesora Guoxinga Wanga, zakladatele a předsedy společnosti RingConn
„Velmi mě těší, že uvádíme The One Ring inspirovaný filmy Pán prstenů. Oslovilo nás, jak hluboce se hodnoty tohoto kultovního příběhu shodují s našimi. Základem ságy Pán prstenů jsou odvaha, růst, přátelství a neochvějné odhodlání jít dál. Na stejném přesvědčení dlouhodobě stojí i RingConn. Chceme být uživatelům spolehlivým společníkem na jejich cestě za zdravím a provázet každého z nich jeho osobním růstem.
Vždy jsme věřili, že skutečný růst začíná tím, že člověk dobře rozumí sám sobě. Díky promyšlené technologii RingConn průběžně poskytuje doporučení týkající se zdraví. Uživatelé tak mohou lépe porozumět rytmům svého těla, osvojovat si zdravé návyky a volit způsob života, který odpovídá jejich potřebám. Každý přitom může postupovat vlastním tempem. Doufáme také, že více lidí bude na této cestě sdílet své poznatky a nacházet v nich vzájemnou odezvu, aby osobní růst jednotlivců mohl společně přispět ke změně k lepšímu.
Prostřednictvím The One Ring™ chceme využít tento klasický příběh k tomu, aby si více lidí uvědomovalo, co se děje s jejich zdravím. Skutečná cesta nemusí vést do vzdálených zemí. ‚Tady začíná vaše cesta' znamená, že každý osobní růst začíná ve chvíli, kdy se rozhodnete doopravdy porozumět sami sobě."
* The One Ring bude v závislosti na místní dostupnosti k dispozici na těchto trzích a územích:
Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kanada, Čína, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Guam, zvláštní administrativní oblast Hongkong, Maďarsko, Irsko, Itálie, Japonsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, zvláštní administrativní oblast Macao, Malajsie, Malta, Nizozemsko, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Portoriko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, oblast Tchaj-wanu, Spojené království, Spojené státy americké (všech 50 států a distrikt Kolumbie), vojenské základny USA a Americké Panenské ostrovy.
* Tento výrobek není určen k diagnostice, léčbě, vyléčení ani prevenci jakéhokoli onemocnění či zdravotního stavu. Nenahrazuje diagnostiku ani léčbu poskytovanou kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.
O společnosti RingConn
Společnost RingConn vznikla v roce 2021. Zaměřuje se na potřeby uživatelů a díky soustavným inovacím nabízí profesionální a promyšlené produkty a služby pro nepřetržité sledování zdraví. Usiluje o to, aby se stala nejdůvěryhodnějším partnerem uživatelů v péči o jejich tělesnou a duševní pohodu.
O filmové sérii Pán prstenů
Výpravnou šestidílnou filmovou sérii studia New Line Cinema natočil režisér Peter Jackson podle populárních knih Pán prstenů a Hobit od J. R. R. Tolkiena. Sérii si oblíbily celé generace fanoušků. V kinech po celém světě utržila šest miliard dolarů a získala 17 Oscarů, čímž se stala nejoceňovanější sérií v dějinách kinematografie. Příběh se odehrává ve Středozemi a začíná ve chvíli, kdy se Frodo Pytlík vydává na nebezpečnou výpravu s cílem zničit legendární Jeden prsten. Tím se rozbíhá dobrodružství, které nemá obdoby. V roce 2021 vybrala americká Kongresová knihovna film Pán prstenů: Společenstvo prstenu k uchování v Národním filmovém registru USA. Po 25. výročí prvního filmu, které připadá na rok 2026, se do kin chystá nový snímek Pán prstenů: Hon na Gluma. Následovat mají další filmy.
O společnosti Warner Bros. Global Consumer Products
Warner Bros. Global Consumer Products (WBGCP) je součástí divize Warner Bros. Revenue & Strategy a přenáší rozsáhlé portfolio populárních značek a sérií společnosti do života fanoušků po celém světě. WBGCP spolupracuje s předními držiteli licencí po celém světě na oceňovaných programech v oblasti hraček, módy, bytových doplňků a vydavatelské činnosti. Inspiraci čerpá z největších sérií filmových, televizních, animačních a herních studií Warner Bros. i značek HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim a dalších. Díky inovativním globálním programům v oblasti licencování a prodeje licencovaného zboží, maloobchodním projektům a propagačním partnerstvím patří WBGCP ke světovým lídrům v licencování a maloobchodním prodeji licencovaného zboží.
Zdroj: RingConn LLC
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60164.