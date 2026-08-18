Risen Energy a Ascania Energy uzavřely partnerství v oblasti solárních elektráren a akumulace energie na Ukrajině

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  22:15
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Ning-chaj (Čína) 18. srpna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnosti Risen Energy a Ascania Energy podepsaly dvě strategická memoranda o porozumění s cílem podpořit projekty v oblasti solární energie a akumulace energie na Ukrajině. Rámec spolupráce zahrnuje projekty se solární kapacitou až 100 MW a bateriové úložiště energie v měřítku energetických sítí o kapacitě 200 MWh.

Memoranda o porozumění podepsali Jerry Qin, ředitel společnosti Risen pro Evropu, a Jevhen Pjatko, generální ředitel a spolumajitel společnosti Ascania Energy. Ceremoniálu se zúčastnil také Jehor Jarmolenko, technický ředitel společnosti Ascania Energy.

Toto partnerství reaguje na poptávku na Ukrajině po nových výrobních kapacitách, decentralizované energetické infrastruktuře a flexibilních řešeních, která posilují spolehlivost dodávek elektřiny. Kombinace solární energie a akumulace energie může zvýšit distribuovanou kapacitu, zlepšit integraci obnovitelných zdrojů, přesunout spotřebu elektřiny a podpořit podniky v době omezení v rozvodné síti.

Ascania Energy působí v rámci celého energetického hodnotového řetězce na Ukrajině, od vývoje projektů, inženýrských služeb a EPC (energetických služeb se zárukou úspory) až po systémovou integraci, energetické řízení, obchodování s energií a přímé dodávky energie. Jako součást skupiny Ascania Group, která má 30 let zkušeností v tomto podnikání, kombinuje společnost místní realizační kapacity s přístupem k firemním zákazníkům.

Společnost Risen nabízí fotovoltaické moduly, systémy pro ukládání energie, střídače a inteligentní energetické řízení, a to s oporou v integrovaných kapacitách v oblasti výzkumu a vývoje, výroby, zajištění kvality, realizace projektů a globálních služeb. Ke druhému čtvrtletí roku 2026 přesáhly kumulativní dodávky fotovoltaických modulů 121,4 GW a dodávky bateriových systémů pro ukládání energie překročily 10 GWh, přičemž společnost působí ve více než 90 zemích a regionech. Na Ukrajině dodala společnost Risen moduly pro 12 solárních projektů, včetně solární elektrárny Pokrovskaja o výkonu 323 MW, čímž získala zkušenosti s přizpůsobením produktů, dodávkami a místními službami. Tento základ podporuje aplikace v oblasti velkých elektráren, komerčních a průmyslových objektů a kombinace solární energie s akumulací na celém světě.

Dne 13. srpna navštívila delegace společnosti Ascania Energy inteligentní výrobní závod společnosti Risen Energy, aby si prohlédla její výrobní, testovací a kvalitativní kapacity v oblasti fotovoltaiky a akumulace energie. Diskuse se zaměřily na heterojunkční moduly Hyper-ion Pro, navržené pro vysoký výkon, účinnost a celoživotní energetický výnos, a na kapalinou chlazené systémy akumulace energie eTron, které integrují řízení teploty, víceúrovňovou bezpečnostní ochranu a inteligentní řízení pro aplikace ve velkých elektrárnách.

Společnosti budou i nadále spolupracovat v oblasti vývoje projektů, lokalizace produktů, technického školení, poprodejního servisu a budování technických kapacit, přičemž spojí technologie a dodavatelské kapacity společnosti Risen Energy s místními odbornými znalostmi společnosti Ascania Energy s cílem podpořit zavádění solárních systémů s akumulací na Ukrajině.

Zdroj: Risen Energy

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