Risen Energy uzavřela na Intersolar Europe smlouvy s evropskými partnery s cílem urychlit expanzi na trhu

Jako klíčový distributor a partner v oblasti provozu a údržby (O&M) pro Risen Energy v Polsku využije společnost svého silného postavení na místních distribučních kanálech a servisního zázemí k urychlení zavádění řešení pro ukládání energie v celém Polsku i na sousedních trzích. Během veletrhu Intersolar Europe společnost Risen Energy rovněž uzavřela předběžné dohody o spolupráci s několika dalšími evropskými partnery a pokračuje tak v rozšiřování místních distribučních kanálů a servisních sítí, aby mohla svým zákazníkům v celém regionu poskytovat ještě efektivnější a spolehlivější řešení v oblasti čisté energie.
Zdroj: Risen Energy