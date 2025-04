Rizika drobných investorů na turbulentním kapitálovém trhu

Kdo je vlastně drobný, respektive retailový investor? „Drobný investor je fyzická osoba, která investuje svůj vlastní kapitál, nejčastěji prostřednictvím makléřů nebo investičních platforem. Ve srovnání s institucionálními investory, jako jsou banky, fondy nebo pojišťovny, má drobný investor omezenější kapitál a přístup k méně informacím,“ vysvětlil na konferenci Filip Floriančič, analytik InvestingFox.

Právě tato omezení by měla vést drobné investory k mnohem obezřetnějšímu zacházení se svým kapitálem. Filip Floriančič se na tom shodl s dalšími hlavními účastníky konference, ekonomem Alešem Rodem z NERVu Vlády ČR, Anglo-Americké Univerzity v Praze a CETA a Petrem Musilem z Národní rozpočtové rady a Metropolitní univerzity Praha.

Kromě geografické a nástrojové diverzifikace investičního portfolia je podle Floriančiče také klíčový rizikový profil investora a s ním spojený jeho investiční horizont: „A to nás přivádí k jednomu zásadnímu rozdílu - obchodování versus investování. Obchodování neboli trading se skládá ze strategií, které se zaměřují na krátkodobé pohyby cen. Obvykle se v tomto případě používají různé deriváty, jako jsou CFD, opce a futures. Naproti tomu investování zahrnuje nákup aktiv s cílem dlouhodobého zhodnocení kapitálu, často s nižší frekvencí transakcí a vyšší stabilitou.“

Zatímco tedy aktuální nejen prudké vzestupy, ale i pády akciových trhů mohou znamenat příležitost pro tradery, kteří s pomocí CFD a finanční páky sázejí na pokles či růst hlavních indexů světových burz a jsou připraveni činit během dne i více nákupních či prodejních rozhodnutí, pro dlouhodobé investory nebo účastníky odmítající vysoké riziko je tomu zcela jinak. Ti by naopak neměli podléhat náladám a nečinit zbrklé prodeje, ale ani nákupy cílových cenných papírů.

V této souvislosti stojí za pozornost sledovat jako investiční cíl odvětví ekonomiky, která uspokojují základní potřeby člověka. Aleš Rod poukázal na oblasti, jako je spotřební zboží, veřejné služby, včetně dodávky vody a elektřiny, nebo zdravotnictví. Tato odvětví nepodléhají nadprůměrným výkyvům a mají perspektivu trvalé potřeby. „Jde o alokaci kapitálu do sektorů s budoucím potenciálem. Položme si vždy otázku: Co bude společnost potřebovat? Uvažujme dlouhodobě: Potřeby můžeme modelovat, trend je přítel a čas eliminuje volatilitu. Neřešme názvy firem a jejich aktuální hype, ale uvažujme o jejich roli v ekonomice,“ komentoval Rod základní otázky, jaké by si retailoví investoři měli pokládat.

Na celou samostatnou skupinu rizik, která by měl i drobný investor vždy mít na zřeteli, upozornil účastníky konference Petr Musil. Jedná se o makroekonomická a hospodářsko-politická rizika v čele s fiskální politikou jednotlivých států. Český investor mířící se svým kapitálem na největší burzy, jako je ta newyorská nebo NASDAQ, pak pochopitelně musí sledovat nejen vývoj veřejných financí v ČR, ale také evropskou a americkou politiku. „Kroky Donalda Trumpa ve svém druhém prezidentském období jsou z hlediska drobných investorů vyloženě odstrašující,“ poukázal Musil zejména na nejistotu na trzích, která se váže k chaotickému vyjadřování a rozhodování prezidenta, mimo jiné v oblasti cel.

Konference se dále věnovala konkrétním investičním instrumentům, jako jsou akcie, ETF nebo deriváty, a řízení rizik s nimi spojených.

V závěru online konference Forex Expo 2025 byla udělena cena expertů finančních portálů Tradeinfo.cz/ Trade-info.sk nejlepšímu EU brokerovi s působností v Česku a na Slovensku. Ocenění Best European Award získal broker InvestingFox.

