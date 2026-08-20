Rizikovost dluhopisů distribuovaných neregulovaně prudce narostla

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  9:30
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Praha 20. srpna 2026 (PROTEXT) - Každá čtvrtá koruna vložená do korporátních dluhopisů distribuovaných neregulovanou cestou „se vypařila“. V insolvenci totiž skončili emitenti plné čtvrtiny objemu neregulovaně distribuovaných korporátních dluhopisů, ukazuje analýza Druhé ekonomické transformace. Rizikovost těchto cenných papírů tak prudce narostla. Zatímco ke konci loňského roku „zhavarovalo“ 14 % objemu takto distribuovaných dluhopisů, po přičtení nových insolvencí v první polovině letošního roku je to už 25 %.

Oproti tomu u dluhopisů distribuovaných regulovanou cestou skončili emitenti, kteří vydali jen 2 % celkového objemu emisí.

Analýza Druhé ekonomické transformace zahrnula všechny prospekty schválené Českou národní bankou od roku 2012 do poloviny loňského roku, téměř dva tisíce emisí za 538 miliard korun. Víc než polovina emitentů, přesně 1138 z necelých dvou tisíc, zvolila cestu neregulované distribuce, tedy prodej mimo banky a obchodníky s cennými papíry. Objemově jde o pětinu trhu, 101 miliard korun.

Za první pololetí letošního roku skončilo v insolvenci nebo oznámilo věřitelům neschopnost splácet své závazky pět emitentů neregulovaně distribuovaných dluhopisů v celkovém objemu bezmála 11 miliard korun. Tím se rizikovost těchto cenných papírů bezmála zdvojnásobila. A jestliže na konci loňského roku byla sedmkrát vyšší než u dluhopisů distribuovaných regulovanou cestou, nyní je to už více než 12krát.

Co neregulovaná distribuce v praxi znamená? „Emitent si dluhopisy prodává sám a v mnoha případech jsou praktiky podobné podomnímu prodeji hrnců – přes najaté tipaře, podomní prodejce nebo navolávání. Nikdo neprověřuje, zda nabízený úrok odpovídá riziku, a nikdo nezajišťuje transparentní komunikaci investorům. Nikdo neprověřuje, jestli je jeho byznys plán aspoň trochu reálný. Nikdo neposuzuje, jestli investice sedí k profilu a možnostem konkrétního člověka. Pocit bezpečí, který dodává formální schválení prospektu Českou národní bankou, je jenom pocit. ČNB posuzuje technickou úplnost dokumentu, ne kvalitu byznysu ani schopnost firmy dluhopis splatit. Investor tak nese riziko, které vůbec neumí vyhodnotit, a přitom má pocit, že si koupil jeden z nejkonzervativnějších finančních nástrojů na trhu,“ popisuje ambasador Druhé ekonomické transformace Petr Borkovec.

Spolu s Asociací pro kapitálový trh podporuje Druhá ekonomická transformace návrh, aby prodej korporátních dluhopisů veřejnosti byl možný jen cestou regulované distribuce, tedy přes banky a licencované obchodníky s cennými papíry, kteří nesou odpovědnost za to, komu a jak dluhopisy prodávají. K tomu patří zákaz listinných dluhopisů, tedy povinnost vydávat je jen v zaknihované podobě, a přísnější požadavky na transparentnost emitentů včetně reálných sankcí za jejich nedodržení. Malé emise cílené na profesionální investory nebo blízké okolí emitenta mohou zůstat neregulované.

Zdroj: Druhá ekonomická transformace

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