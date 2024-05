Road Classics má za sebou pálavskou premiéru. Divoké počasí náladu nepokazilo

Stejně jako loni na Ještědu měli účastníci možnost si vybrat ze dvou kategorií – závodem a tzv. švihem, na němž se měří čas jen na několika úsecích a účastníci si tak mohou dosyta vychutnat občerstvovací stanice i s kávou v porcelánu. Není divu, že v kulisách Jižní Moravy většina (529) zvolila švih, který bylo možné si zkrátit na 64 kilometrů.

Čelo pelotonu ale usilovně závodilo. První cílovou pásku u kolonády Na Reistně proťal Petr Fiala. Závodníkovi Integray L27 Cycling Teamu nahrávalo, že do rozhodujícího nástupu se dostal s jeho týmovým kolegou Michalem Kollertem. Závodníkům cestu ztížily i dvě silné přeháňky. „Dvě bouřky jsem zažil naposledy v Chorvatsku. Tenkrát jsem měl chuť odbočit k autu, nyní to bylo jednodušší, protože bylo relativně teplo,“ hodnotil vítěz.

Vítězné duo o svém triumfu rozhodlo asi 30 kilometrů před cílem, když se ostatním vzdálilo ve stoupání nad Pavlovem. Však sám Fiala to považoval za nejzajímavější část trasy. Vítěze tak nerozhodila silná přeháňka, která peloton skrápěla v závěrečné části závodu vedoucí po klikatých cestičkách mezi vinicemi.

„Mokro v závěru bylo nepříjemné, naštěstí jsme s Michalem mohli jet na jistotu, protože při posledním průjezdu stoupání na Pavlov jsme si vytvořili už dostatečný náskok". V samotném cílovém kopečku to už bylo jen kdo s koho a na vítězství Fialy se první dva gentlemansky dohodli. "Minulý rok jsme dojeli společně na závodu Beskyd Tour, kde jsem nechal vyhrát Michala, tak jsme si to teď prohodili".

Vítěz tak trochu politoval, že se nemůže zúčastnit srpnového závodu na Klínovci, který by mohl pokládat za domácí. „Jsem z Karlovarského kraje, a tak jsem i ambasadorem tamější trasy v knize Srdcem na kole Českem. Bohužel se závod kryje s mistrovstvím republiky v gravelu, které má větší prioritu. Každopádně závod na Ještědu plánuju“, nastínil svůj plán vítěz.

Třetí místo si v souboji skupiny pronásledovatelů vybojoval teprve 18letý Sebastian Pavlas.

Mezi ženami si s nástrahami, které Pálava připravila, poradila nejlépe bývalá elitní chodkyně Anežka Drahotová, která předjela druhou Annu Rinaglovou a třetí Terezii Zelenkovou.

„Byla to pro mě novinka, velké maratony pro veřejnost jsem nikdy nejela, ale Road Classics se mi líbilo už vloni, bohužel mi to minule nevyšlo. Region Pálavy jsem dosud neznala, trasu jsem ale měla možnost si trochu prohlédnout, když jsme na některých místech natáčeli teaser. Jsem ráda, že se jelo tady. Po prvním dešti jsme byli rádi, že jsme uschli, ale pak jsme znova zmokli. Bylo to těžké, jeli jsme i pomaleji, ale jsem ráda, že jsme v závěru to vzali zodpovědně a bezpečně dojeli,“ pověděla spokojeně v cíli vítězka.

Příští zastávka seriálu Road Classics se uskuteční 3. srpna v Krušných horách, přičemž se bude finišovat na vrcholu Klínovce.

Zdroj: RAUL

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.