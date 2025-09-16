ROBE Lighting představilo nejnovější technologie na Expo 2025 během ROBE DAY

Během akce v Daisue Hall představilo ROBE výběr své nejpokročilejší techniky – od nejmodernějších svítidel až po inovativní řešení pro divadla, koncertní scény či architektonické instalace. Hosté měli jedinečnou možnost vidět produkty v praxi a zároveň diskutovat o možnostech jejich využití v rámci kulturních i komerčních projektů. Setkali se zde zástupci firem, kulturních institucí i organizátoři velkých akcí. Japonsko, jedno z nejvýznamnějších světových center moderní technologie a kultury, zároveň patří mezi cílové trhy ROBE v rámci indo-pacifického regionu.
“Rádi jsme se stali součástí českého pavilonu na Expo 2025. Dodali jsme světelnou techniku české výroby s jasným účelem: aby připravované akce, eventy a kulturní vystoupení byly nezapomenutelným a kvalitním zážitkem pro všechny návštěvníky a hosty,“ říká komerční ředitel ROBE Lighting Josef Valchář Jr.
Vedle samotné akce hraje ROBE Lighting klíčovou roli i v každodenním fungování českého pavilonu. Jeho technologie oživila řadu významných okamžiků – od oficiálního otevření s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským přes Národní den Česka za účasti prezidenta Petra Pavla a japonské princezny Takamado až po návštěvu krále Willema-Alexandra z Nizozemska. Silnou symboliku měla i světelná pocta Ukrajině, kdy se pavilon rozzářil v barvách její vlajky při návštěvě čtyř ukrajinských ministrů během Ukrajinského národního dne.
“Každý program v českém pavilonu díky světlu od ROBE získává zcela novou dimenzi. Často si ani neuvědomujeme, že právě světlo je klíčem k vytvoření nezapomenutelné atmosféry. ROBE to dokazuje na každém kroku a potvrzuje, že český pavilon je skutečně místem, kde se přirozeně setkávají umění, technologie a byznys,“ říká generální komisař české účasti Ondřej Soška.
ROBE Lighting se díky vlastnímu vývoji a důrazu na kvalitu prosadilo jako jeden z lídrů na trhu. Jeho produkty dnes osvětlují koncerty, divadelní scény, televizní studia i architektonické projekty po celém světě – a na Expo 2025 potvrzují, že české inovace mají skutečně globální dosah.