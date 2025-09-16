ROBE Lighting představilo nejnovější technologie na Expo 2025 během ROBE DAY

Český pavilon na světové výstavě Expo 2025 je nepřehlédnutelný nejen díky architektonickému designu, ale také díky světlu. Veškerou světelnou techniku zde zajišťuje česká společnost ROBE Lighting, světový lídr v oblasti profesionální osvětlovací techniky. V srpnu firma uspořádala v pavilonu speciální akci ROBE DAY, která se stala platformou pro prezentaci nejnovějších technologií a pro setkání s mezinárodními partnery.

Během akce v Daisue Hall představilo ROBE výběr své nejpokročilejší techniky – od nejmodernějších svítidel až po inovativní řešení pro divadla, koncertní scény či architektonické instalace. Hosté měli jedinečnou možnost vidět produkty v praxi a zároveň diskutovat o možnostech jejich využití v rámci kulturních i komerčních projektů. Setkali se zde zástupci firem, kulturních institucí i organizátoři velkých akcí. Japonsko, jedno z nejvýznamnějších světových center moderní technologie a kultury, zároveň patří mezi cílové trhy ROBE v rámci indo-pacifického regionu.

“Rádi jsme se stali součástí českého pavilonu na Expo 2025. Dodali jsme světelnou techniku české výroby s jasným účelem: aby připravované akce, eventy a kulturní vystoupení byly nezapomenutelným a kvalitním zážitkem pro všechny návštěvníky a hosty,“ říká komerční ředitel ROBE Lighting Josef Valchář Jr. 

Vedle samotné akce hraje ROBE Lighting klíčovou roli i v každodenním fungování českého pavilonu. Jeho technologie oživila řadu významných okamžiků – od oficiálního otevření s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským přes Národní den Česka za účasti prezidenta Petra Pavla a japonské princezny Takamado až po návštěvu krále Willema-Alexandra z Nizozemska. Silnou symboliku měla i světelná pocta Ukrajině, kdy se pavilon rozzářil v barvách její vlajky při návštěvě čtyř ukrajinských ministrů během Ukrajinského národního dne.

“Každý program v českém pavilonu díky světlu od ROBE získává zcela novou dimenzi. Často si ani neuvědomujeme, že právě světlo je klíčem k vytvoření nezapomenutelné atmosféry. ROBE to dokazuje na každém kroku a potvrzuje, že český pavilon je skutečně místem, kde se přirozeně setkávají umění, technologie a byznys,“ říká generální komisař české účasti Ondřej Soška.

ROBE Lighting se díky vlastnímu vývoji a důrazu na kvalitu prosadilo jako jeden z lídrů na trhu. Jeho produkty dnes osvětlují koncerty, divadelní scény, televizní studia i architektonické projekty po celém světě – a na Expo 2025 potvrzují, že české inovace mají skutečně globální dosah.

