Robin Blažek uvádí od 8. do 22. září sólovou výstavu v M6Gallery

Autor vědomě pracuje s napětím mezi dvěma polokoulemi autorského výrazu. Na jedné straně stojí obrazy bohaté na barvu a strukturu, gesturálně syté a vizuálně plné; na druhé minimalistické, až zdánlivě „nedokončené" velkoformátové malby, v nichž se sdělením stává to, co zůstává nepřítomno.
Blažkova tvorba dlouhodobě přináší osvětu v oblasti péče o mentální zdraví a zvědomění si vlastní zranitelnosti. Navazuje na jeho předchozí práce, avšak posouvá kurátorský a umělecký rozhovor o kus dále, od pouhého pojmenování směrem k hlubšímu porozumění.
M6Gallery, Malířská 231/6, Praha 7
Vernisáž 8. 9. 2026 v 19:00
Kurátorka: Veronika Kychler
Zdroj: Veronika Kychler, kurátorka výstavy
https://robinblazek.com/the-chaos-of-a-hopeful-mind/
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