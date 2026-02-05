Robin Zeng: Bezuhlíkové technologie otevírají éru udržitelné energetiky

Autor:
  16:06
Ning-te (Čína) 5. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Dr. Robin Zeng, předseda představenstva a generální ředitel společnosti CATL, přednesl 3. února projev o budoucnosti energetiky na Světovém summitu laureátů a Světovém summitu vlád v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Celý text uvádíme níže:

Po celou historii lidstva byla energie hybnou silou růstu civilizace. Každý zásadní skok ve vývoji lidstva byl doprovázen energetickou revolucí. Dnes zažíváme další převratný energetický posun, srovnatelný s přechodem lidstva od lovců a sběračů k zemědělské společnosti – od doby, kdy jsme hledali a těžili fosilní paliva, k éře, kdy můžeme energii sklízet z větru a slunce a ukládat ji do baterií.

Tuto revoluci umožnil pokrok vědy a technologií, který přináší praktická řešení a snižuje náklady. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) a společnosti BNEF klesly za poslední desetiletí náklady na LFP baterie a solární energii přibližně o 80 %. Udržitelné energetické řešení se tak posunulo z technicky proveditelné možnosti na ekonomicky výhodnou volbu.

Společnost CATL umožňuje, aby obnovitelné zdroje energie dosáhly skutečné ekonomické konkurenceschopnosti v celé řadě oblastí. V těžebním sektoru byly v Chile a Demokratické republice Kongo nasazeny solární systémy s akumulací energie využívající technologie CATL, které zásobují elektřinou odlehlé provozy za přibližně čtvrtinu nákladů oproti dieselovým generátorům.

Podobná proměna probíhá i v oblasti průmyslových aplikací. V Pákistánu zajišťuje rychlý rozvoj decentralizované solární energie ve spojení s akumulačními řešeními společnosti CATL spolehlivé dodávky elektřiny místním cementárnám a snižuje jejich náklady na elektřinu o polovinu.

V Kalifornii můžeme vidět, jak budou vypadat budoucí energetické systémy ve velkém měřítku. S rostoucí kapacitou úložišť se výrazně zmírnila takzvaná „kachní křivka" způsobená vysokým podílem obnovitelných zdrojů. V roce 2025 zaznamenala síť více než 1800 hodin, kdy čistá energie pokryla, nebo dokonce překročila celkovou poptávku po elektřině – což ukazuje, čeho lze dosáhnout, když se obnovitelné zdroje a akumulace rozvíjejí společně.

Tyto změny poukazují na širší skutečnost: v mnoha regionech se čistá energie prosazuje nejen kvůli klimatickým cílům, ale také proto, že se díky technologickému pokroku stala komerčně nejvýhodnější volbou.

Přijímáme zásadní proměnu směrem k energetické éře s nulovými emisemi. Budoucí energetický systém lze podle mého názoru charakterizovat třemi slovy: decentralizovaný, inteligentní, cirkulární.

Za prvé: decentralizované energetické systémy, které zahrnují výrobu energie z obnovitelných zdrojů a pokročilé bateriové úložiště, se rychle rozšíří po celém světě, zejména v oblastech se slabou síťovou infrastrukturou. Nahradí velkou část fosilní energetiky, která je založená na centralizovaném modelu, velkých elektrárnách a robustní přenosové síti.

Vysoký podíl obnovitelných zdrojů energie však přináší nové výzvy pro stabilní provoz energetických soustav. Aby je bylo možné překonat, vyvinula společnost CATL inovativní technologii vysokonapěťového akumulačního systému s funkcí grid-forming, která dokáže působit jako stabilizační prvek v bezuhlíkových energetických systémech. Poskytuje regulaci frekvence v síti, kompenzaci jalového výkonu, řízení tlumení výkyvů a podporu setrvačnosti systému. Nabízí také výborné schopnosti pro tzv. blackstart, tedy spuštění sítě po blackoutu, což je klíčové například při rozsáhlých výpadcích, jako byl ten, který loni zasáhl Španělsko.

Tato technologie byla úspěšně ověřena v praxi a v Číně ji nyní využíváme při výstavbě průmyslového parku bez připojení k síti, který je zcela napájen z větrné a solární energie v kombinaci s akumulací. Slouží k zásobování bateriové továrny s kapacitou 40 GWh. Projekt ukazuje, jak může pokročilá energetická technologie vytvořit energetický systém s nulovými emisemi.

Budoucí energetické systémy nebudou jen decentralizované, ale také mnohem inteligentnější. Budou schopny zpracovávat obrovské množství dat a přizpůsobovat se výkyvům ve výrobě i spotřebě energie z obnovitelných zdrojů. K vyvažování nabídky a poptávky po energii bude nezbytné pokročilé plánování a optimalizace řízené umělou inteligencí. Například v datovém centru společnosti SenseTime v Šanghaji využíváme AI ke zlepšení řízení energetického systému, a pomáháme tak zvládat proměnlivou spotřebu energie při výpočetních operacích.

Za třetí, cirkulární ekonomika je klíčová pro dosažení bezuhlíkové energetiky. Na rozdíl od fosilních paliv, která se při použití spálí, lze materiály používané v bezemisních energetických systémech recyklovat. Společnost CATL stojí v čele těchto snah a dosáhla nejvyšších mír recyklace v celém odvětví – 99,6 % u niklu a kobaltu a 96,5 % u lithia. Abychom vybudovali stabilní a udržitelný zdroj kritických surovin, úzce spolupracujeme s nevládními organizacemi i dalšími partnery v odvětví na podpoře cirkulární ekonomiky v tomto sektoru.

Díky nepřetržitému pokroku v technologiích s nulovými emisemi už není udržitelná energetická éra jen vzdálenou vizí – rychle se blíží. Podle mého odhadu se jejím skutečným začátkem stane rok 2030.

Jak se k tomu cíli dostaneme? Moje odpověď zní: věda nám ukazuje, co je možné, ale inženýrství a výroba určují, jak rychle k tomu dospějeme.

Základní vědy zůstávají hlavním zdrojem zásadních změn. Průlomy ve výzkumu materiálů, umělé inteligenci a nových energetických systémech budou i nadále určovat, jak by mohla vypadat budoucnost. Upřímně řečeno, s dnešními technologiemi jsme možná vyřešili méně než 30 % toho, co si plně udržitelný energetický systém vyžaduje. Mnoho převratných technologií teprve vznikne a před námi stojí ještě rozsáhlý základní výzkum.

Aby technologie skutečně změnila svět, musí se posunout za hranice laboratoří a být nasazena ve velkém měřítku. Dnes jsme dosáhli vědeckých a technologických průlomů v oblasti pokročilých řešení, jako jsou kondenzované baterie, baterie s pevným elektrolytem a perovskitové solární články. Stále však zbývá mnoho práce, aby se tyto inovace dostaly z laboratoří na trh. Proto výrazně investujeme do výzkumu a vývoje – více než všichni ostatní hráči v odvětví dohromady.

I když se boj proti globálnímu oteplování jeví jako klimatický problém, ve své podstatě jde o problém energetický a v konečném důsledku o otázku rozvoje. Věříme, že nejefektivnějším způsobem, jak jej řešit, je mezinárodní spolupráce, a jsme připraveni sdílet bateriové technologie i zkušenosti se světem. Od původního exportu baterií jsme se posunuli k modelu „místní výroby pro místní trhy". Zároveň poskytujeme licence na naše technologie partnerům, aby si mohli budovat vlastní továrny na baterie.

Abychom urychlili přechod k éře udržitelné energetiky, musíme pokročilé energetické technologie ve světě rozšiřovat efektivněji a za nižší náklady. Podle našich zkušeností však v některých zemích zvyšují výrobní náklady stavební a technické předpisy. Rád bych proto navrhl řešení: zřízení zvláštních ekonomických zón, které by přijaly obdobné stavební a technické normy, jaké se uplatňují v Číně. To by umožnilo rychle zvýšit produktivitu, jak se již v Číně osvědčilo.

Dámy a pánové, nedávná studie Kolumbijské univerzity předpokládá, že v roce 2027 dojde k nárůstu globální teploty o 1,7 °C nad úroveň před průmyslovou revolucí. Abychom se vypořádali s globálním oteplováním, musíme okamžitě jednat a vybudovat udržitelný energetický systém. To vyžaduje technologické průlomy, odvahu i moudrost.

Jako průkopník energetické transformace je společnost CATL připravena úžeji spolupracovat s vědeckou komunitou, vládami, podniky i všemi, kdo jsou tomuto poslání oddáni. Společně usilujme o energetickou budoucnost s nulovými čistými emisemi a zanechme budoucím generacím zdravou a zelenou Zemi.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2877013/1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2877014/2.jpg

Kontakt: Fred Zhang, Zhangyz02@catl.com

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...

5. února 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Z centra Brna mizí po 30 letech Baťa, nejbližší prodejny jsou v nákupních centrech

Uzavřením prodejny Baťa v České ulici mizí z historického centra Brna další...

Z historického centra Brna mizí další stálice. Po více než 30 letech se uzavřely dveře prodejny Baťa. Od 90. let minulého století sídlila ve funkcionalistické budově v České ulici, známé historicky...

5. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Velký rodinný karneval v Turnově

ilustrační snímek

Volnočasové středisko Žlutá ponorka ve spolupráci s Kulturou Turnov zve na Velký rodinný karneval.

5. února 2026  16:54

Dcery dva roky trpěly bití či hladovění, matka a její partner dostali po pěti letech

Jednou z dominant Zátkova nábřeží je honosná budova krajského soudu. I ta...

Týrání a zanedbávání malých dětí v rodině potrestal českobudějovický krajský soud pěti lety vězení. Podle rozsudku devětadvacetiletá matka své dvě dcery ve věku pět a sedm let trestala klečením s...

5. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEO: Tonoucího mladíka oživovali dvacet minut, z řeky ho vytáhl policista

Ve středu 4. února před polednem se na tísňovou linku 155 dovolali svědkové,...

Několik oznámení o topícím se muži v řece Ostravice v centru Ostravy přijali ve středu 4. února kolem poledne operátoři tísňových linek. K místu vyrazilo několik policejních hlídek. Pro nehybné tělo...

5. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Na Zubačce začnou v pátek zimní prázdninové jízdy historického motoráčku

ilustrační snímek

Na ozubnicové trati mezi Tanvaldem a Harrachovem na Jablonecku začnou tento týden zimní prázdninové jízdy historického motorového vozu. Po nejstrmější...

5. února 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

Zajímavosti ze zimních olympijských her: Olympijský oheň se poprvé rozhoří na více místech

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 přinesou historickou premiéru - dva hlavní olympijské ohně budou hořet současně v Miláně i Cortině d’Ampezzo. Organizátoři zároveň představili medaile.

5. února 2026  16:34

V Krušných horách hrozí kvůli námaze lámání stromů, Horská služba varuje lyžaře

ilustrační snímek

Sněhové podmínky v lyžařských areálech v Karlovarském kraji zůstávají výborné, na svazích je většinou metr technického a přírodního sněhu, zjistila ČTK. Dobré...

5. února 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508,7 milionu korun

ilustrační snímek

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508,7 milionu korun. Rozpočet původně počítal se schodkem 1,563 miliardy korun. V roce 2025 kraj investoval...

5. února 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Skláři ve Valašském Meziříčí udělali skleněné odlitky rukou Davida Vávry

StĹ™ednĂ­ umÄ›leckoprĹŻmyslovĂˇ Ĺˇkola sklĂˇĹ™skĂˇ ValaĹˇskĂ© MeziĹ™Ă­ÄŤĂ­ mĂˇ novou pĹ™Ă­stavbu

Skleněné odlitky rukou architekta, herce a spisovatele Davida Vávry dnes udělali skláři ve školní huti Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském...

5. února 2026  14:46,  aktualizováno  15:27

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Sněhové podmínky v Ústeckém kraji jsou dobré, na hřebenech hrozí pád stromů

ilustrační snímek

Sněhové podmínky v lyžařských střediscích v Ústeckém kraji jsou dobré. Místy leží až půl metru sněhu. Na hřebenech Krušných hor ale hrozí pád silně namrzlých...

5. února 2026  14:40

Od outsiderů k favoritkám. České hokejistky vstupují do olympijského turnaje

Tým hokejistek, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta Tejralová

České hokejistky míří na olympiádu v Miláně s ambicí, jakou dosud neměly: bojovat o historickou medaili. Po výrazném výkonnostním posunu a dvou bronzech z mistrovství světa patří mezi favoritky na...

5. února 2026  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.