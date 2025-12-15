RoboMarkets Deutschland rozšiřuje klientskou podporu: jedno z nejlepších center nápovědy doplňuje AI asistent Waffet

Tento krok je dalším potvrzením toho, že RoboMarkets Deutschland jde naproti trendům – od API zadávání pokynů pro pokročilé obchodní systémy až po inteligentní asistenty, kteří usnadňují každodenní používání služeb.
Centrum nápovědy: jasná orientace, aktuální informace a stovky témat
Centrum nápovědy pokrývá kompletní škálu informací, které investoři řeší nejčastěji – od správy účtu a detailních návodů k platformě StocksTrader či mobilní aplikaci, až po procesy vkladů, výběrů nebo ověření totožnosti. Vše je rozděleno do přehledných sekcí, pravidelně aktualizováno a dostupné v několika jazykových mutacích včetně češtiny.
"Investoři chtějí rychlou, přesnou a spolehlivou informaci. Proto systematicky rozvíjíme naše podpůrné nástroje tak, aby ušetřili čas a přinesli jistotu při každém kroku,“ uvádí Tomáš Kadeřávek, zástupce RoboMarkets Deutschland.
AI asistent Waffet: podpora 24/7 přímo pro potřeby klienta
AI asistent Waffet přináší moderní způsob, jak získat podporu kdykoliv během dne – i mimo pracovní dobu zákaznického servisu.
Waffet dokáže:
- porozumět kontextu dotazu a nabídnout přesné řešení,
- brát ohled na jurisdikci pod kterou klient spadá
- vyhledávat napříč znalostní bází,
- poskytovat krokové návody,
- ušetřit čas při běžných i specifických úkonech.
Příkladem může být dotaz na Waffeta, jak se napojit na API
Nejde o náhradu lidské podpory, ale o chytrou první linii, která zpřístupňuje pomoc okamžitě a s maximální přesností. Společnost nicméně v Česku nadále staví na kompetentní a vstřícné zákaznické podpoře poskytované reálnými lidmi. Ti jsou připraveni klientům pomoci všude tam, kde to Waffet nedokáže.
Technologie, které drží krok s trhem
RoboMarkets Deutschland se dlouhodobě soustředí na technologický rozvoj. Vedle rozšíření nápovědy a nasazení AI asistenta nabízí broker také API pro automatizaci a zadávání obchodních pokynů, moderní obchodní platformy a další nástroje, které reagují na potřeby jak retailových, tak profesionálních investorů.
RoboMarkets – moderní přístup k dlouhodobému investování
RoboMarkets Deutschland poskytuje investorům přístup k více než 5 000 reálných akcií a ETF z USA, EU, Velké Británie a Švýcarska,. Neustále rozšiřuje svou nabídku nástrojů. Obchodní platforma umožňuje jednoduché a transparentní investování s nízkými poplatky a profesionálními nástroji.
Ve spolupráci se svým partnerem Fintree poskytuje RoboMarkets Deutschland nejen technická řešení, ale také vzdělávání a podporu pro ty, kteří chtějí budovat své finanční aktiva promyšleným, dlouhodobým a transparentním způsobem.
Provozovatel platformy RoboMarkets uvádí, že jeho informace nepředstavují investiční poradenství, a poskytuje klientům důležitý dokument s názvem Upozornění na rizika. RoboMarkets varuje, že investování s sebou nese riziko ztráty kapitálu.
Zdroj: Fintree Media Relations