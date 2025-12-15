RoboMarkets Deutschland rozšiřuje klientskou podporu: jedno z nejlepších center nápovědy doplňuje AI asistent Waffet

Autor:
  8:48
Praha 15. prosince 2025 (PROTEXT) - RoboMarkets Deutschland pokračuje v inovacích, které mají investorům ulehčit práci a zpřístupnit moderní technologie do každodenního obchodování. Broker představuje výrazně vylepšené  Centrum nápovědy, které patří k nejlépe strukturovaným a nejobsáhlejším ve své kategorii. Nově jej doplňuje také AI asistent Waffet, jenž klientům poskytuje okamžité odpovědi a navigaci v platformách, nástrojích i klíčových procesech.

Tento krok je dalším potvrzením toho, že RoboMarkets Deutschland jde naproti trendům – od API zadávání pokynů pro pokročilé obchodní systémy až po inteligentní asistenty, kteří usnadňují každodenní používání služeb.

Centrum nápovědy: jasná orientace, aktuální informace a stovky témat

Centrum nápovědy pokrývá kompletní škálu informací, které investoři řeší nejčastěji – od správy účtu a detailních návodů k platformě StocksTrader či mobilní aplikaci, až po procesy vkladů, výběrů nebo ověření totožnosti. Vše je rozděleno do přehledných sekcí, pravidelně aktualizováno a dostupné v několika jazykových mutacích včetně češtiny.

"Investoři chtějí rychlou, přesnou a spolehlivou informaci. Proto systematicky rozvíjíme naše podpůrné nástroje tak, aby ušetřili čas a přinesli jistotu při každém kroku,“ uvádí Tomáš Kadeřávek, zástupce RoboMarkets Deutschland.

AI asistent Waffet: podpora 24/7 přímo pro potřeby klienta

AI asistent Waffet přináší moderní způsob, jak získat podporu kdykoliv během dne – i mimo pracovní dobu zákaznického servisu.

Waffet dokáže:

  • porozumět kontextu dotazu a nabídnout přesné řešení,
  • brát ohled na jurisdikci pod kterou klient spadá
  • vyhledávat napříč znalostní bází,
  • poskytovat krokové návody,
  • ušetřit čas při běžných i specifických úkonech.

Příkladem může být dotaz na Waffeta, jak se napojit na API

Nejde o náhradu lidské podpory, ale o chytrou první linii, která zpřístupňuje pomoc okamžitě a s maximální přesností. Společnost nicméně v Česku nadále staví na kompetentní a vstřícné zákaznické podpoře poskytované reálnými lidmi. Ti jsou připraveni klientům pomoci všude tam, kde to Waffet nedokáže.

Technologie, které drží krok s trhem

RoboMarkets Deutschland se dlouhodobě soustředí na technologický rozvoj. Vedle rozšíření nápovědy a nasazení AI asistenta nabízí broker také API pro automatizaci a zadávání obchodních pokynů, moderní obchodní platformy a další nástroje, které reagují na potřeby jak retailových, tak profesionálních investorů.

RoboMarkets – moderní přístup k dlouhodobému investování

RoboMarkets Deutschland poskytuje investorům přístup k více než 5 000 reálných akcií a ETF z USA, EU, Velké Británie a Švýcarska,. Neustále rozšiřuje svou nabídku nástrojů. Obchodní platforma umožňuje jednoduché a transparentní investování s nízkými poplatky a profesionálními nástroji.

Ve spolupráci se svým partnerem Fintree poskytuje RoboMarkets Deutschland nejen technická řešení, ale také vzdělávání a podporu pro ty, kteří chtějí budovat své finanční aktiva promyšleným, dlouhodobým a transparentním způsobem.

Provozovatel platformy RoboMarkets uvádí, že jeho informace nepředstavují investiční poradenství, a poskytuje klientům důležitý dokument s názvem Upozornění na rizika. RoboMarkets varuje, že investování s sebou nese riziko ztráty kapitálu.

Zdroj: Fintree Media Relations

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...

Při srážce auta s náklaďákem zemřel jeden člověk, další jsou v kritickém stavu

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ilustrační snímek)

Při vážné nehodě mezi Moutnicemi a Velkými Němčicemi na Břeclavsku v pondělí dopoledne zemřel jeden člověk, další dva jsou v kritickém stavu. Podle prvotních informací policistů se čelně srazilo...

15. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  11:08

Růst mezd 2026: Firmy příští rok přidají okolo 4 %

15. prosince 2025  10:53

Skauti do kraje přivezli světlo z Betléma, lidé jej získají v kostelích i v tramvaji

Betlémské světlo dorazilo do Ostravy. Skauti jej přivezli mimo jiné na nádraží...

Z Brna přes Ostravu a Bohumína. Z Ostravy do Českého Těšína, Opavy či Frenštátu pod Radhoštěm a poté ještě dál, třeba z Opavy do Hradce nad Moravicí. Moravskoslezským krajem se v sobotu rozšířilo...

15. prosince 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Somfy reaguje na růst chytrého bydlení: automatizované stínění nově s technologií Zigbee 3.0

15. prosince 2025  10:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z kurýrovy dodávky vypadaly stovky balíků. Před příjezdem policie zmizely

ilustrační snímek

Ke kuriózní situaci došlo v minulém týdnu na Vysočině. Z auta přepravní firmy vypadaly na kruhovém objezdu u Jihlavy stovky balíků. Než policisté na místo přijeli, zásilky zmizely. Zřejmě je sebrali...

15. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

V Chebu hoří bývalý domov pro seniory, využívají ho bezdomovci

Požár bývalého domova pro seniory v Chebu. (15. prosince 2025)

V Chebu hoří objekt bývalého domova pro seniory. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a zjišťují, zda uvnitř nikdo není. Prostory často využívají bezdomovci.

15. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Agresivní kozel blokoval vstup do ubytovacího zařízení, utekl až před hasiči

Agresivní kozel blokoval vstup do ubytovacího zařízení. Zasahovat museli...

S nečekanou překážkou se setkali v neděli odpoledne na Dolní Moravě lidé při návratu do jednoho z místních ubytovacích zařízení. Vstup do objektu jim komplikoval agresivní kozel, který své nově...

15. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Palác Akropolis

Palác Akropolis

Sobotní koncert hudební skupiny Hmm... v Paláci Akropolis.

vydáno 15. prosince 2025  10:25

Maturitní ples s chudou tombolou. Někdo z ní ukradl 170 kilogramů zvěřiny

Prase divoké (ilustrační snímek)

Nepříjemnou situaci museli v sobotu řešit pořadatelé maturitního plesu v kulturním domě v Radslavicích na Přerovsku. Bohatá tombola, která nabízela i divočáky nebo daňka, během chvíle výrazně...

15. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Tohle je parádní retro, vzpomínáte? Hračky z dob minulých nabídl adventní trh v Novoměstské radnici.

vydáno 15. prosince 2025  10:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tohle je parádní retro, vzpomínáte? Hračky z dob minulých nabídl adventní trh v Novoměstské radnici.

vydáno 15. prosince 2025  10:20

Bahrain

Bahrain

Pilsner Experience v Praze (Můstek) byl v Bahrajnu na World Travel Awards 2025 oceněn jako nejlepší pivní zážitek světa a potvrdil své výjimečné postavení mezi globálními turistickými atrakcemi.

vydáno 15. prosince 2025  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.