RoboMarkets upravuje svůj evropský obchodní model s cílem být leadrem mezi akciovými brokery

V tiskové zprávě skupina uvedla: "Vzhledem k podmínkám evropského trhu jsme se rozhodli zaměřit naše evropské operace a odborné znalosti na obsluhu především akciových investorů a obchodníků."

V rámci tohoto posunu se společnost RoboMarkets Deutschland GmbH se sídlem ve Frankfurtu a regulovaná společností BaFin stane centrem pro obsluhu evropských retailových klientů, které se soustředí výhradně na akcie, dluhopisy a ETF. Společnost RoboMarkets Ltd se sídlem na Kypru a regulovaná CySEC se změní na institucionálního brokera, který již nebude poskytovat služby retailovým klientům od začátku roku 2025. Tato změna umožní společnosti neustále se soustředit a trvale optimalizovat technologické, exekuční a další aspekty špičkové kvality jejích produktů.

Vysoce rizikové a pákové nástroje, jako jsou FX a CFD, budou zcela staženy z nabídky a od začátku roku 2025 již nebudou dostupné prostřednictvím evropských subjektů RoboMarkets.

Vanyo Walter, ředitel RoboMarkets Deutschland GmbH, k tomu uvedl: “RoboMarkets má silné odborné znalosti v oblasti IT, likvidity a dalších aspektů makléřství, které se snažíme využít k efektivní konkurenci v brokerském sektoru. Naše vlastní platforma vyvinutá naším IT týmem a podporovaná pokračujícími investicemi do technologií je navržena tak, aby přinášela výhody našim klientům a přitahovala více obchodníků a investorů v Evropě, kteří pracují samostatně. V budoucnu bude RoboMarkets Deutschland GmbH neustále rozšiřovat svou nabídku akcií a trhů, optimalizovat obchodní podmínky a udržovat stabilní, konkurenční a atraktivní prostředí pro klienty. Věříme, že trh samostatného investování a obchodování s akciemi v Evropě výrazně poroste, a jsme odhodláni stát se jedním z předních obchodníků s cennými papíry v regionu.”

O skupině RoboMarkets

RoboMarkets Ltd je evropská finanční makléřská společnost s číslem licence CySEC 191/13. RoboMarkets poskytuje investiční služby v mnoha evropských zemích a poskytuje obchodníkům pracujícím na finančních trzích přístup k vlastním obchodním platformám.

RoboMarkets Deutschland GmbH je broker regulovaný společností BaFin s číslem licence 154068. Společnost má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem.

mkt-pr@robomarkets.com, +357 25 123275