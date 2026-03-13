Roborock se podle IDC stává světovou jedničkou mezi značkami chytrých úklidových robotů

Roborock je celosvětově jedničkou – a jedničkou na hlavních národních trzích v Americe, Evropě a Asii.
Analýza společnosti IDC zdůrazňuje zrychlující se posun v dynamice globální konkurence, který je poháněn rychlou iterací produktů, vývojem umělé inteligence a rostoucím vlivem čínských značek expandujících do zahraničí. V tomto náročném kontextu se společnost Roborock poprvé umístila na 1. místě v globálních dodávkách a podílu na trhu nejen v kategorii robotických vysavačů, jak tomu bylo od roku 2023, ale také poprvé jako jednička mezi všemi konkurenty, kteří prodávají širší kategorie produktů, mezi které patří robotické vysavače, robotické sekačky na trávu a další čisticí prostředky pro domácnost.
Pokud se analýza zúží konkrétně na segment robotických vysavačů (RVC), Roborock dominoval IDC jako dodavatel číslo 1 v každém čtvrtletí a ve druhé polovině roku 2025 dosáhl svého nejvyššího tržního podílu 27,0 %. IDC dále poznamenává, že Roborock se umístil na 1. místě na klíčových národních trzích, včetně Spojených států (Amerika), Německa (Evropa) a Jižní Koreje (Asie a Tichomoří), což podtrhuje sílu značky Roborock a konkurenceschopnost jejích produktů napříč kontinenty, s ohledem na rozmanité potřeby uživatelů, typy domácností a úklidové návyky. Podle IDC je úspěch Roborocku podpořen technologickými výhodami, expanzí do zahraničí a rozšířeným produktovým portfoliem.
