Robot DINERBOT T10 společnosti KEENON Robotics získal cenu iF DESIGN AWARD 2025

Šanghaj 17. března 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Robot DINERBOT T10 společnosti KEENON Robotics získal ocenění iF DESIGN AWARD 2025, jež je uznáním za vynikající výsledky v oblasti inteligentní robotiky v oblasti služeb s inovativním designem a rozšířenou funkčností. Cena iF DESIGN AWARD, která je již více než 70 let symbolem vynikajícího designu, je jednou z nejprestižnějších světových soutěží v oblasti designu, kterou pořádá společnost iF International Forum Design GmbH.