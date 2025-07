Robot Expedice má za sebou prvních pět tisíc kilometrů

Co je Robot Expedice?

Cílem Robot Expedice je zdolat 16 tisíc kilometrů a přivést česká a japonská historická vozidla na výstavu Expo 2025 v Ósace. Sedm posádek bude putovat bezmála měsíc, a to přes hory, pouště, ale i přes světové metropole. Expedice navazuje na výpravu čtyř českých turistů, kteří se v roce 1970 vydali na první Expo v Ósace pěšky a stopem (Expedice Sakura 1970).

"Mám rád české vozy a české výrobky. Chceme ukázat, že Česká republika vždy měla a stále má světu co nabídnout. Expedice ROBOT je nejen cestou, ale také poselstvím o naší účasti na světové výstavě v Ósace a její podporou,“ řekl vedoucí expedice Josef Zajíček, který do Japonska vyráží s Tatrou 603 z roku 1959.

Do Japonska kromě československé limuzíny míří dvě Škody Octavia, Škoda 100 a mladoboleslavskou čtveřici uzavírá mladší Škoda 120. Svou domovinu jede navštívit Toyota Celica ST z roku 1977 a kolonu expedičních vozů uzavírá Ford Mustang ročníku 1966.

Fotogalerie: Expedice ROBOT

Evropskou část provázely technické problémy

Už je to více než týden, co Robot Expedice odstartovala z Hradčanského náměstí v Praze. Za deset dní se výpravě podařilo projet osm zemí, přeplout Kaspické moře a vjet do Kazachstánu. Během týdne se však posádky musely vypořádat s prvními technickými problémy svých historických vozů. Většinou šlo o banality, které se daly vyřešit na místě během několika minut. Avšak Tatra 603 se potýkala s významnější poruchou.

"V průběhu třetí etapy, vedoucí z Bulharska do Turecka, se nám zadřelo ložisko dynama pohánějící ventilátor, který chladí levou část osmiválcového motoru. Nemohli jsme pokračovat v jízdě a museli jsme vůz odtáhnout do Istanbulu, kde ho naši mechanici opravili,“ říká majitel Tatry 603 a vedoucí expedice Josef Zajíček.

Od Turecka už ale k žádnému vážnému selhání techniky nedošlo a posádky tím dokazují, že svá auta na náročné dobrodružství náležitě připravily. "Máme nesmírně šikovné mechaniky, kteří se starají o to, aby naše auta byla neustále v té nejlepší kondici. Jsou stavebním kamenem úspěchu naší šílené expedice,“ dodává novinář a člen výpravy Robin Běhal.

Nejvíce expedici zpomalují státní hranice

Robot Expedice jede na Expo 2025 přes 12 zemí, což obnáší jisté komplikace. "Jakmile jsme opustili členské země Evropské unie, tak jsme zjistili, že nejvíce času ztratíme na hraničních přechodech,“ dodává Běhal. Některé státy mají mezi sebou hranice uzavřené. Výprava tak musela několik měsíců dopředu žádat o výjimku.

Nejvíce problematický měl být vstup do Ázerbájdžánu, který má hranice uzavřené už od roku 2020. Nicméně Robot Expedice s tím dopředu počítala a vyžádala si oběžník, který jí umožnil vstup do země. Avšak i přesto to byl dlouhý proces, jenž posádkám dohromady zabral několik desítek hodin.

"Jsem vděčný za to, že žiju v Evropské unii, kde můžeme volně cestovat. Vstup do Ázerbájdžánu tolik komplikovaný nebyl. Proces zabral zhruba tři hodiny. Avšak výstup z něj se nám protáhl na více než 12 hodin,“ okomentoval situaci Josef Zajíček.

Robot Expedice byla při plavbě přes Kaspické moře informována o tom, že hraniční přechod mezi Kazachstánem a Uzbekistánem je pro osobní dopravu uzavřený. "I z tohoto důvodu jsme se rozhodli upravit itinerář naší cesty a vyškrtnout z ní Uzbekistán. Ten nám měl posloužit jako zkratka přes Kazachstán. Avšak z hranic už máme takové obavy, že si raději zajedeme 800 kilometrů a budeme pokračovat přes území Kazachstánu. Je to sice delší a horší cesta, ale další zdržení na hranicích si nemůžeme dovolit,“ dodává Zajíček.

Ještě zbývá velký kus cesty

Po projetí Kazachstánem čeká sedm historických automobilů průjezd Čínou, který má trvat jedenáct dní. Poté se nalodí na trajekt, který je přepraví do Jižní Koreje. Tu překonají během jednoho dne a využijí další trajekt, jenž je přepraví do země vycházejícího slunce, kde se nachází cíl – světová výstava Expo 2025 v Ósace. Zde Robot Expedice slavnostně dovrší misi míru a přátelství. Historická vozidla budou zdobit exteriér českého pavilonu a reprezentovat bohatou historii našeho automobilového průmyslu.

"Expedice má za cíl propagovat Česko ve světě, poukazovat na přátelství mezi národy a jejich spolupráci. Do příprav byly zapojeny desítky lidí napříč Evropou a Asií a bez jejich vzájemné interakce a podpory by se tato dobrodružná cesta nemohla uskutečnit. Vážím si zápalu celého organizačního týmu, který se stejně jako my na Expo 2025 v Ósace snaží vyzdvihnout, že Česko má světu co nabídnout – od techniky a inovací přes kulturu až po schopné a pracovité lidi. Máme být na co hrdí, jen si to často neuvědomujeme,“ uvedl generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.

Posádky a jejich vozy

• Tatra 603 (1959) – Josef Zajíček, Robin Běhal

• Toyota Celica ST (1977) – Lubomír Pešák, Ivan Uher

• Škoda Octavia (1961) – Ivo Tůma, Radek Toman

• Škoda Octavia (1962) – Alois Krejčí jr., Alois Krejčí

• Škoda 100 (1973) – Jan Drbohlav, Václav Dědek

• Škoda 120 (1980) – Miroslav Kuchár, Mikuláš Koščo

• Ford Mustang (1966) – Dalibor Šebek, Martin Novotný

V cíli na výstavišti Expo 2025 na ostrově Yumeshima v Ósackém zálivu se pak ROBOT Expedice představí během Českého národního dne, který se uskuteční 24. července.

Sledujte výpravu online