Robot s AI a virtuální realita rozšiřují rehabilitaci v Nemocnici sv. Alžběty

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  11:03
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Praha 24. července 2026 (PROTEXT) - Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi v Praze 2 nasadila na lůžková oddělení následné péče sociálního robota Robina s umělou inteligencí. Doplňuje tak terapii ve virtuální realitě, kterou pracoviště používá od jara 2025 a průběžně rozšiřuje. Kombinace obou technologií cílí na více složek zotavení současně, na pohyb i na kognitivní funkce a psychickou kondici pacientů.

Následná lůžková péče se v Česku dlouhodobě potýká s rostoucí poptávkou. Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi provozuje 120 lůžek a v roce 2025 přijala 725 pacientů z celkem 3650 žádostí o hospitalizaci, tedy méně než pětinu. Zároveň se jí podařilo zkrátit průměrnou ošetřovací dobu z 56 na 46 dnů a 54 procent pacientů odešlo z hospitalizace zpět do domácího prostředí.

Robin je sociální robot vyvinutý ve spolupráci s ČVUT, měří 110 centimetrů, pohybuje se samostatně a je vybaven kamerou, čidly a mikrofony. Do nemocnice ho předal ředitel dodavatelské společnosti HIGH TECH PARK Petr Panýrek.

Robin dokáže rozpoznávat obličeje, výrazy i nálady, vede rozhovory s jednotlivými pacienty, přehrává oblíbenou hudbu a audioknihy, nabízí hry, mentální a dechová cvičení. Podporuje sociální kontakt a pomáhá snižovat pocity osamělosti. Na lůžka následné péče jsme ho pořídili pro individuální i skupinový kognitivní trénink a zapojíme ho i do skupinových cvičení v terapeutické Rajské zahradě. Tam bude pacientům zároveň rozvážet vodu a dbát na pravidelnou hydrataci, aby se terapeuti mohli plně věnovat samotnému cvičení," popisuje Adam Kostan, zástupce vedoucího fyzioterapie a koordinátor VR.

Virtuální realita jako standard, ne experiment

Systém VR Vitalis nemocnice zavedla na jaře 2025 a od té doby rozšířila o další sety. Pacienti s brýlemi trénují pohyb i paměť, terapie zvyšuje motivaci k cvičení a podle zkušeností pracoviště urychluje návrat k soběstačnosti. Zkušenosti z klinického provozu prezentuje Nemocnice sv. Alžběty pravidelně odborné i laické veřejnosti, koordinátor programu virtuální reality Adam Kostan vystoupil mimo jiné na kongresu Gerontologické dny Praha a v České televizi.

Technologie v následné péči vyvolávají otázku, jestli nenahrazují lidský kontakt.

„Robotem si práci neulehčujeme. Doba si takové inovace žádá a my se s nimi učíme pracovat. Pacienti jsou různí, někdo má k technice vztah, jiný ne, a právě proto nám Robin uvolní víc času na individuální péči tam, kde ho nasadit nelze," říká MUDr. Ivana Doleželová, primářka a náměstkyně pro léčebnou péči Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, držitelka Ceny za celoživotní přínos gerontologii. „Vnímáme zde také pozitivní vliv na zmenšování generační propasti v porozumění mladé a starší generace, což je jeden z významných dopadů, a zároveň cílů zavádění nových technologií do geriatrické praxe. Po pobytu u nás je babička schopná si s vnukem hrát i ve virtuální realitě, nemusí společně trávit čas jen u Člověče, nezlob se,“ dodává.

Robin a virtuální realita zapadají do širší modernizace pracoviště. Nemocnice jako první v Česku zavedla do klinického provozu systém umělé inteligence založené na neuronových sítích Cardiomatics pro vyhodnocování EKG záznamů, je držitelem certifikátu kvality a bezpečí České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví a v roce 2024 zvítězila v projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice. Působí také jako výukové pracoviště pro Univerzitu Karlovu a další školy, se studenty oboru Aplikovaná fyzioterapie ČVUT Kladno spolupracuje právě kvůli zaměření oboru na využití virtuální reality ve fyzioterapii.

 

O Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi je nestátní zdravotnické zařízení v Praze 2, které se specializuje na následnou lůžkovou péči s rozšířenou rehabilitací a provozuje polikliniku se spektrem odborných ambulancí. Na 120 lůžkách ročně ošetří přes 700 pacientů překládaných z akutních lůžek pražských nemocnic, ambulantní péči v roce 2025 využilo přibližně 9500 pacientů. Nemocnice navazuje na tradici sester alžbětinek, které na tomto místě pečují o nemocné od roku 1722. Je držitelem certifikátu kvality a bezpečí a působí jako výukové pracoviště pro Univerzitu Karlovu, ČVUT Kladno a další školy.

  

Zdroj: Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

 www.alzbeta.cz

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

 

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