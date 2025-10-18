RoboUP představuje před spuštěním na Kickstarteru robotickou sekačku Raccoon 2 SE – chytrou sekačku za cenu benzínové

Od vize k realitě: zrod Raccoonu 2 SE
Společnost RoboUP, založená v roce 2016, se dlouhodobě věnuje vývoji technologií pro chytřejší, ekologičtější a lépe propojené domácnosti. Po letech, kdy svými produkty usnadňovala život majitelům středně velkých a rozsáhlých trávníků, si tým uvědomil, že i majitelé menších zahrad mají své specifické potřeby. Zaneprázdněný životní styl často nedává prostor pro pravidelnou péči o trávník, a většina dostupných robotických sekaček je pro menší plochy neúměrně velká i drahá. Mnohé domácnosti tak zůstávají odkázány na ruční sečení. Pro starší uživatele může být tato činnost navíc namáhavá a potenciálně nebezpečná, takže se z ní stává spíše povinnost než radost. Právě tato zjištění inspirovala vznik modelu Raccoon 2 SE – jednoduché, spolehlivé a cenově dostupné robotické sekačky, která šetří čas i námahu a umožňuje uživatelům pečovat o zahradu bez stresu.
Na základě úspěchu předchozích modelů posouvá Raccoon 2 SE pohodlí uživatelů na ještě vyšší úroveň. Nepotřebuje ohraničovací dráty ani instalaci RTK systému, umožňuje okamžité sečení bez nutnosti aplikace a díky automatickému mapování a samonabíjení nabízí naprosto bezobslužný provoz. Pro malé trávníky s jasně vymezenými fyzickými hranicemi tak tato inteligentní sekačka představuje snadný způsob, jak dosáhnout dokonale udržovaného trávníku bez námahy.
Přes 80 rodin ji otestovalo ještě před zahájením kampaně na Kickstarteru
Od července 2025 realizuje společnost RoboUP svůj program Beta Tester, v jehož rámci bylo více než 80 robotických sekaček odesláno uživatelům v Evropě a USA. Jejich zpětná vazba z reálného provozu umožnila vylepšit výkon, spolehlivost i snadnost používání. Díky pečlivému testování a ověřeným zkušenostem z praxe můžete mít jistotu, že jde o prověřený produkt – neváhejte a zajistěte si svou sekačku už dnes složením zálohy!
Exkluzivní odměny před spuštěním kampaně
- Pozvi a vyhraj: Zapoj se do soutěže s doporučením RoboUP. Zaregistruj se, pozvi své přátele a vyšplhej se do Top 20 žebříčku, kde na tebe čekají exkluzivní odměny. Nejaktivnější účastníci se mohou těšit na vrácení celé částky za zakoupený balíček Raccoon 2 SE nebo na speciální dárky, jako je pláštěnka RoboUP či sada nožů.
- Přihlaš se a získej 10% provizi: Přihlaš se k odběru novinek o Raccoonu, získej přístup k exkluzivním nabídkám a akcím a buď mezi prvními, kdo se zapojí do našeho partnerského programu. Sdílej svou vášeň pro chytrou péči o trávník a vydělej si 10% provizi!
Cena začíná už na 200 dolarech, cože je limitovaná nabídka dostupná pouze před spuštěním kampaně na Kickstarteru. Využij této jedinečné příležitosti a pořiď si cenově nejdostupnější robotickou sekačku, jejíž model Raccoon 2 SE přináší novou generaci pohodlné a ekologické péče o trávník.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2799007/image.jpg
KONTAKT: Lydia Zhong, lydia@iroboup.com