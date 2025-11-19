RoboUP Raccoon 2 SE překonal na Kickstarteru 400 kusů — největší nabídka Black Friday je nyní k dispozici

Vzhledem k rostoucímu zájmu se tým zabýval některými z nejčastěji kladených otázek od zákazníků:
Otázka: Sekačka je určena pro plochu 500 m2, ale můj trávník má 600 m2. Může i tak efektivně sekat?
Odpověď: Ano. Doporučujeme Raccoon 2 SE pro trávníky do 500 m2, ale může pracovat i na plochách do 600 m2. U trávníků větších než 600 m2 je sekání stále možné, ale účinnost může být snížena.
Otázka: Kam zasíláte zboží a jaké jsou poplatky?
Odpověď: Zasíláme do USA, Velké Británie a EU, přičemž všechny přepravní a celní poplatky jsou zájemcům hrazeny.
Otázka: Zahájí se brzy sériová výroba?
Odpověď: Ano. Jelikož jsme dosáhli cíle naší kampaně na Kickstarteru už za pět minut, sériová výroba je již naplánována na leden. Všichni zájemci obdrží své jednotky před začátkem nové sezóny sekání trávy. Výroba bude probíhat v závodech Topbandu v Chuej-čou, které jsou vybaveny 178 výrobními linkami, mají roční produkci v hodnotě 981 milionů dolarů a výrobní kapacitu 185,81 milionů jednotek ročně, což zajišťuje vysokou účinnost a přísnou kontrolu kvality.
Otázka: Jak funguje příslušenství?
Odpověď: Garáž: chrání sekačku venku a prodlužuje její životnost.
Zemní kolíky: Vymezují hranice nebo vytvářejí zakázané zóny, když nejsou hranice jasné.
Vyměnitelná přední kola: Udržují hladký chod i po dlouhodobém používání.
Nože: Vyměňte opotřebované nože pro důkladné a bezpečné sekání.
Majáky: Umožňují automatické mapování více zón.
Návody jsou k dispozici na kanálu RoboUP YouTube.
Pro mnoho majitelů malých zahrad není sekání trávy nejtěžším úkolem, ale čas je k nezaplacení. Pokud vám sekačka na trávu s jednoduchým nastavením, automatickým mapováním, sekáním a dobíjením, umělou inteligencí pro vyhýbání se překážkám, ovládáním přes aplikaci a flexibilním plánováním může vrátit vaše víkendy, proč si ji nekoupit hned teď s téměř padesátiprocentní slevou během Black Friday? Každý si zaslouží uvolněnější a příjemnější život venku.
