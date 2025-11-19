RoboUP Raccoon 2 SE překonal na Kickstarteru 400 kusů — největší nabídka Black Friday je nyní k dispozici

  9:39
Šen-čen (Čína) 19. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Nejnovější robotická sekačka na trávu od RoboUP, Raccoon 2 SE, pokračuje v silném růstu na Kickstarteru a během prvních 3 dnů od uvedení na trh překonala 400 prodaných kusů. Raccoon 2 SE, navržený speciálně pro malé zahrady, nabízí jednoduché, cenově dostupné a spolehlivé řešení pro zaneprázdněné majitele domů. Na oslavu tohoto milníku společnost RoboUP oficiálně spustila svou akci Black Friday Double Deal, která přináší největší slevu roku. Zákazníci si nyní mohou zajistit Raccoon 2 SE navíc s garáží a dvěma sadami nožů (celkem 18 nožů), a to vše za bezkonkurenční cenu.

Vzhledem k rostoucímu zájmu se tým zabýval některými z nejčastěji kladených otázek od zákazníků:

Otázka: Sekačka je určena pro plochu 500 m2, ale můj trávník má 600 m2. Může i tak efektivně sekat?

Odpověď: Ano. Doporučujeme Raccoon 2 SE pro trávníky do 500 m2, ale může pracovat i na plochách do 600 m2. U trávníků větších než 600 m2 je sekání stále možné, ale účinnost může být snížena.

Otázka: Kam zasíláte zboží a jaké jsou poplatky?

Odpověď: Zasíláme do USA, Velké Británie a EU, přičemž všechny přepravní a celní poplatky jsou zájemcům hrazeny.

Otázka: Zahájí se brzy sériová výroba?

Odpověď: Ano. Jelikož jsme dosáhli cíle naší kampaně na Kickstarteru už za pět minut, sériová výroba je již naplánována na leden. Všichni zájemci obdrží své jednotky před začátkem nové sezóny sekání trávy. Výroba bude probíhat v závodech Topbandu v Chuej-čou, které jsou vybaveny 178 výrobními linkami, mají roční produkci v hodnotě 981 milionů dolarů a výrobní kapacitu 185,81 milionů jednotek ročně, což zajišťuje vysokou účinnost a přísnou kontrolu kvality.

Otázka: Jak funguje příslušenství?

Odpověď: Garáž: chrání sekačku venku a prodlužuje její životnost.

Zemní kolíky: Vymezují hranice nebo vytvářejí zakázané zóny, když nejsou hranice jasné.

Vyměnitelná přední kola: Udržují hladký chod i po dlouhodobém používání.

Nože: Vyměňte opotřebované nože pro důkladné a bezpečné sekání.

Majáky: Umožňují automatické mapování více zón.

Návody jsou k dispozici na kanálu RoboUP YouTube.

Pro mnoho majitelů malých zahrad není sekání trávy nejtěžším úkolem, ale čas je k nezaplacení. Pokud vám sekačka na trávu s jednoduchým nastavením, automatickým mapováním, sekáním a dobíjením, umělou inteligencí pro vyhýbání se překážkám, ovládáním přes aplikaci a flexibilním plánováním může vrátit vaše víkendy, proč si ji nekoupit hned teď s téměř padesátiprocentní slevou během Black Friday? Každý si zaslouží uvolněnější a příjemnější život venku.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg

KONTAKT: Lydia Zhong, lydia@iroboup.com

 

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortina 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí" hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Jak zlepšit plynulost dopravy v Praze? Náměstek Hřib představil balíček opatření

Hostem pořadu Rozstřel je Zdeněk Hřib, pražský náměstek pro dopravu.

Návrhy na zlepšení dopravní situace v metropoli představil ve středu novinářům náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Lepší průjezdnosti městem by podle něho měl pomoci soubor...

19. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  13:05

Karlovarský kraj rájem autonomní mobility? Šance je, napomáhá blízkost hranic

Autonomní formule eForce, dílo ČVUT, byla hlavním lákadlem konference v Chebu.

Karlovarský kraj by mohl stát jednou ze tří oblastí pro testování autonomní mobility v Evropě, jejichž vznik plánuje podpořit Evropská komise. To by mohlo na západ Čech přilákat významné hráče v...

19. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Jízda novými elektrickými vlaky bude tišší a pohodlnější. Železnice ale opět dražší

Z Horní Lidče na Vsetínsku znovu jezdí vlaky do slovenského Púchova. (prosinec...

Ne každý kraj získal dotaci na nákup nových bateriových a elektrických vlakových souprav. Zlínský kraj uspěl, navíc v přepočtu na obyvatele dostane od Státního fondu životního prostředí vůbec...

19. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

V případu vykořisťování bezdomovců je pět poškozených, kauza míří k soudu

Ilustrační snímek

Kriminalisté podali krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové návrh na obžalobu dvou mužů, které viní z obchodování s lidmi spáchaného ve spolupachatelství. Podle spisu na Jičínsku...

19. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Připravovaná výstava v Holešově nabídne atmosféru Vánoc minulého století

ilustrační snímek

Připravovaná výstava v Holešově na Kroměřížsku nabídne atmosféru tradičních českých Vánoc minulého století. Návštěvníky provede třemi stylizovanými místnostmi,...

19. listopadu 2025  11:28,  aktualizováno  11:28

NSS zamítl stížnost bývalého politického pracovníka v armádě, výsluhy nedostal

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost muže, jenž před rokem 1989 působil v československé armádě jako zástupce velitele útvaru pro...

19. listopadu 2025  11:27

Výstava v olomoucké Telegraph Gallery zkoumá ženskou roli v době normalizace

ilustrační snímek

Olomoucká Telegraph Gallery otevře ve čtvrtek výstavu s názvem Za Pultem, která propojuje tvorbu české malířky Adély Janské, polské umělkyně Pauliny Olowské a...

19. listopadu 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

Městské divadlo Zlín uvede v české premiéře inscenaci Starý bílý muž

MÄ›stskĂ© divadlo ZlĂ­n uvede v ÄŤeskĂ© premiĂ©Ĺ™e inscenaci StarĂ˝ bĂ­lĂ˝ muĹľ

Městské divadlo Zlín uvede v české premiéře inscenaci Starý bílý muž. Současná německá komedie je dílem Dietmara Jacobse a Moritze Netenjakoba. Zlínské divadlo...

19. listopadu 2025  11:15,  aktualizováno  11:15

Hlavní lyžařské areály v Krkonoších a Orlických horách začaly zasněžovat

HlavnĂ­ lyĹľaĹ™skĂ© areĂˇly v KrkonoĹˇĂ­ch a OrlickĂ˝ch horĂˇch zaÄŤaly zasnÄ›Ĺľovat

Hlavní lyžařské areály v Královéhradeckém kraji využily chladnějšího počasí a tento týden spustily výrobu technického sněhu. Na Černé hoře v Krkonoších by se...

19. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Olomoucký kraj podpoří dotacemi lékaře v regionech, kde je málo ordinací

ilustrační snímek

Olomoucký kraj od příštího roku podpoří penězi lékaře, kteří se rozhodnou provozovat ordinace ve vybraných regionech s horší dostupností lékařské péče. Na...

19. listopadu 2025  11:06

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Světový den CHOPN: dušnost jako varovný signál

19. listopadu 2025  12:36

U Vyššího Brodu vznikne cyklotrasa, která povede do Rakouska

ilustrační snímek

U Vyššího Brodu na Českokrumlovsku vznikne cyklotrasa, která povede do Rakouska. Stezka propojí bývalou osadu Konrátov s rakouským Stiftungem. Náklady na...

19. listopadu 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

