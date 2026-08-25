Rodiče hlídají rozpočet. Nad 3000 Kč za školní potřeby utratí 38 % rodin

Téměř polovina nakupujících (49 %) očekává, že jejich výdaje zůstanou ve srovnání s loňskem stejné, zatímco 36 % počítá s tím, že letos utratí více. Finanční tlak se promítá i do nákupního chování: 37 % rodičů letos hledá slevy a speciální nabídky intenzivněji než v předchozích letech. Aby pro ně byly přípravy na nový školní rok dostupnější, uvítalo by 47 % rodičů státní příspěvek nebo slevu na školní potřeby. Dalších 44 % by ocenilo věrnostní programy nebo slevové poukázky od prodejců.
Děti mají při výběru školních potřeb stále větší slovo
O tom, co se nakonec koupí, přitom nerozhodují vždy jen rodiče. Ve 30 % případů mají při výběru školních potřeb poslední slovo děti – ať už jde o design sešitu, barvu penálu nebo značku školního batohu.
Pro rodiče může být nakupování před začátkem školního roku také značnou finanční a psychickou zátěží. V poměrně krátkém čase je potřeba naplánovat a pořídit velké množství věcí. Celkem 43 % českých rodičů zažívá největší stres spojený s nákupy na začátku školního roku.
„Příprava na nový školní rok představuje pro rodiny velkou logistickou i finanční výzvu. V krátkém čase je potřeba pořídit spoustu věcí a zároveň hlídat rodinný rozpočet,“ říká Monika Brichtová z online tržiště Allegro.cz. „Výběr školních potřeb je navíc trochu jiný než běžný nákup do domácnosti. Rodiče se soustředí především na cenu a praktičnost, zatímco děti více řeší, jak věci vypadají a jakou značku chtějí. Ve 30 % případů mají nakonec při výběru poslední slovo právě ony.“
Rodiny začínají s nákupy školních potřeb dříve
Zájem o školní batohy a penály na Allegru začal výrazně růst kolem 8. srpna, zatímco u sešitů začal zájem stoupat už na začátku měsíce. U batohů navíc začal zájem růst o něco dříve než loni. To naznačuje, že se rodiny letos na nový školní rok připravují s větším předstihem. Ceny se výrazně liší podle typu výrobku i značky. Mezi nejprodávanější školní batohy na Allegru patří modely značek Vans a Nike, které stojí přibližně 600 až 800 Kč. Specializované školní aktovky a sety pro mladší žáky mohou vyjít až na 2000 Kč. U mladších dětí jsou oblíbené také motivy jako Stitch, Minecraft nebo Spider-Man.
Největší část rozpočtu podle očekávání připadne na oblečení a obuv (28 %), školní tašky a batohy (27 %), dále sešity, knihy a učebnice (22 %). U starších žáků je nejdražší kategorií elektronika.
Další inspiraci pro školní nákupy najdete na stránce: https://allegro.cz/cenovehity/allegro-days?tag=school-starter-pack
*Průzkum pro Allegro provedla v srpnu 2026 výzkumná agentura Perfect Crowd na reprezentativním vzorku 751 respondentů z České republiky.
O společnosti Allegro
Společnost Allegro byla založena v Polsku téměř před 25 lety a nyní provozuje přední online tržiště ve střední a východní Evropě. Se sídlem v Lucembursku a kótováním na varšavské burze cenných papírů po největším IPO v historii burzy upevňuje Allegro svou pozici největšího online tržiště evropského původu. Platforma spojuje miliony kupujících z celé východní a střední Evropy i EU s tisíci mezinárodních obchodníků, kteří poskytují stovky milionů nabídek. Allegro se již etablovalo jako tržiště pro spotřebitele v Polsku a setrvačník polské ekonomiky, který pomáhá vytvářet přibližně 1 % hrubého domácího produktu (HDP) země a její celkové pracovní síly. Tento pozitivní dopad chce zopakovat v každé zemi, kde působí, a usiluje o to, aby se stalo nejoblíbenějším místem online nakupování v Evropě. Více informací na: https://media.allegro.cz/releases/tiskove-zpravy
Zdroj: Allegro