Rodiče mohou snáze pracovat během rodičovské dovolené

Praha 25. srpna 2025 (PROTEXT) - Novela zákoníku práce přináší flexibilitu i větší právní jistotu.

Od června letošního roku platí nová flexibilní novela zákoníku práce, která přináší zásadní změny pro rodiče malých dětí. Nově si mohou rodiče snáze přivydělat během rodičovské dovolené, aniž by museli složitě obcházet pravidla. Změny vítají jak rodiče, tak zaměstnavatelé, kterým přinášejí větší právní jistotu a nové možnosti spolupráce.

Klíčové změny, které usnadní návrat do práce:

? Návrat na původní pozici před druhými narozeninami dítěte

Nově mají rodiče právo vrátit se na svou původní pracovní pozici, i když se z rodičovské dovolené vrátí až před dovršením dvou let věku dítěte. Dosud toto právo platilo pouze po mateřské dovolené. Díky novele se teď mohou rodiče bez obav vrátit později na svou původní pozici a pokračovat ve své kariéře.

 

? Přivýdělek na původní pozici během rodičovské dovolené

Zaměstnanci teď mohou během rodičovské pracovat i na své původní pozici formou dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ). Dříve museli zaměstnavatelé uměle vytvářet nové pracovní pozice, což však představovalo určité právní riziko. Díky novele tento problém odpadá a práce je mnohem jednodušší a transparentnější.

 

? Mateřská dovolená – pravidla zůstávají beze změny

Novela nemění dosavadní pravidla pro přivýdělek během mateřské dovolené. Stále platí zákaz výkonu stejné práce v prvních šesti týdnech po porodu, kdy zaměstnanci čerpají peněžitou pomoc v mateřství. Přivýdělek je možný až po uplynutí této lhůty, u stejného zaměstnavatele, případně kdykoli u jiného zaměstnavatelem, ale se souhlasem toho původního, pokud mají stejný předmět činnosti.

 

„Novela přináší vítanou flexibilitu a podporu aktivním rodičům, kteří chtějí zůstat v kontaktu se svou profesí i během rodičovské. Firmám zároveň dává možnost efektivně využít know-how zaměstnanců, kteří už dobře znají jejich prostředí,“ komentuje změny Michaela Plevová ze společnosti BREDFORD Consulting.

“Rodičům doporučuji, aby nové možnosti probrali se svým zaměstnavatelem, ideálně v dostatečném předstihu. Firmám pak může pomoci konzultace s odborníky - právníky, HR specialisty nebo s poradci, kteří se věnují praktickým dopadům těchto změn, jako je náš tým v BREDFORD Consulting”, uzavírá Plevová.

 

Ing. Michaela Plevová |linkedin.com/in/michaela-plevová-bb201919b

Ve společnosti BREDFORD Consulting působí od roku 2012. Od roku 2018 se specializuje na zpracování mezd a komplexní mzdovou problematiku. Svou práci zakládá na osobním a proaktivním přístupu ke každému klientovi.

Spolupráci s klienty chápe jako skutečné partnerství – je plně k dispozici nejen při řešení aktuálních problémů, ale i při implementaci nových systémů. Díky letitým zkušenostem dokáže klienty spolehlivě provést všemi zákoutími mzdové problematiky.

 

O společnosti BREDFORD Consulting

BREDFORD Consulting s.r.o. je butiková poradenská firma působící na českém trhu od roku 2005. Specializuje se na firemní klientelu, které poskytuje odborné služby v oblasti daňového poradenství, účetnictví a zpracování mezd. Již 20 let pomáhá firmám orientovat se v neustále se měnící legislativě, optimalizovat náklady a nastavit procesy tak, aby byly nejen efektivní, ale především srozumitelné a v souladu se zákonem.

https://www.bredford.cz/danove-poradenstvi

https://www.bredford.cz/mzdy

 

Ing. Jan Bonaventura |http://linkedin.com/in/jan-bonaventura

Je zakladatelem společnosti BREDFORD Consulting. Daňovému poradenství se věnuje nepřetržitě od roku 1999. Spolupracuje s klienty z mnoha oborů, včetně advokátních a účetních kanceláří, kterým pomáhá s řešením nejrůznějších problémů a situací.

Zakládá si na tom, že poskytnutí stanoviska a doporučení jsou jasná a srozumitelná. Nabízená řešení pak efektivní a zároveň bezpečná.

 

 

 

