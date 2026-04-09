Rodiče spoří dětem, ale každý druhý vede peníze na své jméno

Autor:
  10:24
Praha 9. dubna 2026 (PROTEXT) - Každý druhý rodič, který spoří dětem peníze, je vede na své jméno. Méně než polovina rodin má ale vyřešeno, co by se s nimi stalo při rozvodu nebo úmrtí.

Rodiče v Česku dětem často spoří na budoucnost a počítají s tím, že tyto peníze budou jednou patřit jejich dětem. Průzkum ale ukazuje, že to, komu tyto úspory skutečně patří, není v rodinách vždy úplně jasné. Každý druhý rodič, který spoří dětem peníze, je totiž vede na své jméno a méně než polovina rodin má zároveň vyřešeno, co by se s těmito úsporami stalo při rozvodu nebo úmrtí rodiče. Vyplývá to z celorepublikového průzkumu společnosti Broker Consulting a výzkumné agentury Behavio mezi 2000 respondenty, z toho 1074 rodiči ve věku 25 až 65 let.

„Je celkem přirozené, že rodiče vedou delší dobu prostředky zamýšlené již jako úspory svých dětí, na své jméno a na svých účtech. Z právních i praktických důvodů je to pochopitelné. Že ale stále většina nemá vyřešen klíčový „okamžik přechodu“ z rodičů na děti, je znakem buď toho, že vše v rodinách funguje dobře na principu dohody, anebo toho, že předávané majetky nejsou ve své většině tak velké, aby bylo třeba do řešení tohoto přechodu investovat větší intelektuální, právní či praktické úsilí,“ uvádí k výsledkům průzkumu Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady.

Polovina úspor pro děti je vedená na rodiče

Na jméno dítěte je vedena přibližně polovina peněz, které rodiče dětem spoří. V ostatních případech zůstávají tyto prostředky psané na rodiče (52 %) nebo jsou rozdělené mezi více řešení. Peníze, které mají rodiče připravené pro děti, tak často zůstávají součástí rodinných financí.

„Pokud rodina dlouhodobě vytváří úspory s cílem pomoci dítěti, je rozumné, aby nad nimi měla kontrolu až do okamžiku, kdy je dítě připravené s nimi zodpovědně nakládat. Načasování jejich předání může být stejně zásadní, jako samotná výše naspořené částky,“ říká Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting.

Otázka, co by se s úsporami pro děti stalo při rozvodu nebo úmrtí rodiče, přitom v mnoha rodinách zůstává otevřená. Méně než polovina rodičů říká, že má tuto situaci vyřešenou. Každý pátý rodič na ni myslí, ale konkrétní řešení zatím nemá. Další přibližně pětina ji nepovažuje za téma, které by bylo nutné řešit, a zhruba každý šestý rodič přiznává, že o této situaci nikdy nepřemýšlel.

Šest z deseti rodičů by na úspory dětí nesáhlo ani při výpadku příjmů

Průzkum ukázal, že většina rodičů tyto úspory vnímá jako peníze určené dětem. Šest z deseti rodičů říká, že by na ně nesáhlo ani v případě nečekaného výpadku příjmů domácnosti. Přibližně tři z deseti by do nich sáhli dočasně a později je doplnili. Jen zhruba každý desátý rodič by tyto peníze využil jako běžnou součást rodinné rezervy.

„O tom, že úspory pro děti jsou pro většinu rodičů téměř nedotknutelné, mám trochu pochybnosti, a hlavně si ani nemyslím, že je taková nedotknutelnost nutná. Svůj smysl může mít naopak dohoda s dítětem, že peníze určené pro něj budou využity na řešení těžké finanční situace rodiny, nicméně že následně bude rodina o to víc šetřit, aby danou sumu pro něj opět nahromadila. Klíčové samozřejmě je, jak vážná ta rodinná situace je a v jakém časovém horizontu se plánovalo využití úspor pro klíčovou fázi rozvoje dítěte, například jako podpora pro studium na vysoké škole,“ komentuje Michal Skořepa, ekonom České spořitelny.

Nabídku finančních produktů pro děti považuje za dostatečnou šest z deseti rodičů

Průzkum se zaměřil také na to, jak rodiče hodnotí nabídku spořicích a investičních produktů určených dětem. Přibližně šest z deseti rodičů ji považuje za dostatečnou. Každý desátý rodič naopak říká, že možností je příliš málo. Více než čtvrtina rodičů pak přiznává, že se v nabídce těchto produktů příliš neorientuje. Nejistota je přitom častější u rodičů, kteří dětem zatím nespoří, a také u lidí s nižším vzděláním. Rodiče, kteří dětem už spoří, naopak častěji hodnotí nabídku finančních produktů pozitivněji než ostatní.

„Svět finančních produktů se mnohdy navenek jeví mnohem složitější, než reálně je. Podobným pocitům nicméně propadáme i třeba při výběru jízdního kola, které také může mít nespočet různých exoticky znějících parametrů, velikostí či materiálů. Jakmile se ale zaměříme jen na náš konkrétní účel, v tomto případě tedy spoření pro dítě, zjistíme, že trh pro nás sám vymyslel ta nejlogičtější možná řešení. Pokud nemáme extra specifické preference, vhodný produkt pro nás téměř jistě existuje a s trochou snahy nebude těžké ho nalézt,“ uzavírá hlavní ekonom investiční společnosti INVESTIKA Vít Hradil.

O výzkumu: kvantitativní výzkum (CAWI), únor 2026, vzorek 2 000 respondentů reprezentativních vůči online populaci ČR 18+.

 

Zdroj: Broker Consulting

 

https://bcas.cz/

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

9. dubna 2026  13:10

9. dubna 2026  13:06

9. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

9. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

9. dubna 2026  7:02,  aktualizováno 

9. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

9. dubna 2026  10:47,  aktualizováno  10:47

9. dubna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

9. dubna 2026  12:14

9. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

9. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

9. dubna 2026  11:34,  aktualizováno  12:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.