Rodičovství lze odložit, biologické hodiny ne. Pronatal a HLC spojují síly

Rozhodnutí založit rodinu dnes často ovlivňuje hledání stabilního partnerského vztahu, kariéra nebo ekonomická situace. Mnoho lidí tak začne své reprodukční zdraví řešit až ve chvíli, kdy se početí nedaří. Nový projekt proto upozorňuje na význam včasné diagnostiky plodnosti i zdravého životního stylu a přináší širší pohled na přípravu na rodičovství.
"Vajíčka s věkem nepřibývají, ale naopak ubývají a stárnou, a to bez ohledu na to, v jaké je žena fyzické kondici. S přibývajícím věkem se u nich zvyšuje riziko genetických odchylek, a právě věk tak může být jednou z hlavních příčin, proč se miminko nedaří," vysvětluje MUDr. Nicole Mardešićová, MHA, vedoucí lékařka reprodukčních klinik PRONATAL.
Životní styl a epigenetika: Zdraví dítěte začíná už před početím
Přestože zdravý životní styl nedokáže zastavit stárnutí ženských reprodukčních buněk, hraje důležitou roli v přípravě na početí i ve zdraví budoucího dítěte. Výživa, pohyb, spánek, stres nebo vystavení škodlivým látkám mohou ovlivňovat epigenetické procesy, které regulují aktivitu genů, aniž by měnily samotnou sekvenci DNA.
"Zdraví budoucího dítěte se může utvářet už před početím. Životní styl obou rodičů totiž ovlivňuje nejen jejich reprodukční zdraví, ale může se promítat také do epigenetických procesů souvisejících s vývojem dítěte. Proto má smysl věnovat pozornost výživě, metabolickému zdraví, spánku i zvládání stresu ještě před plánovaným těhotenstvím," vysvětluje Mgr. Ing. Tereza Vágnerová, PhD., z Healthy Longevity Clinic, která se zaměřuje na výživu a zdravý životní styl.
Vedle reprodukčního zdraví cílí společný projekt také na prevenci a zdravou dlouhověkost. Propojení reprodukční medicíny s konceptem longevity přináší komplexnější přístup k péči o budoucí rodiče, který zohledňuje nejen jejich aktuální zdravotní stav, ale i rizika spojená se stárnutím.
"Při plánování rodičovství bychom neměli přemýšlet pouze o tom, kdy dítě počít, ale také v jaké kondici budeme, až mu bude deset nebo dvacet let. Právě v tom spočívá propojení reprodukční medicíny a longevity. Naším cílem není jen prodlužovat život, ale především počet let, které prožijeme ve zdraví," říká Petr Šrámek, spoluzakladatel Healthy Longevity Clinic.
Součástí projektu je také osvěta v oblasti preventivního vyšetření plodnosti. Ženy mohou na klinikách PRONATAL podstoupit vyšetření ovariální rezervy prostřednictvím hladiny anti-Mülleriánského hormonu (AMH), doplněné o vyšetření prolaktinu a funkce štítné žlázy. Mužům je určen spermiogram, který hodnotí základní parametry spermií. Pro ty, kteří rodičovství plánují až v budoucnu, představuje jednu z možností také social freezing neboli preventivní zmrazení vajíček či spermií.
Nová platforma www.predpocetim.cz propojuje informace o plodnosti, zdravém stárnutí a možnostech prevence. Jejím cílem je motivovat ženy i muže k tomu, aby se o své reprodukční zdraví zajímali včas a přípravu na rodičovství vnímali v širších souvislostech. Nejde totiž pouze o to dítě počít, ale také zůstat zdravým a aktivním rodičem v dalších desetiletích.
Zdroj: PRONATAL
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59950.