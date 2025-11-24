Rodina prosí o pomoc: Kuba je pohřešovaný už 17 dní

Kdo je náš syn a co předcházelo útěku
Kuba se od srpna potýkal s těžkými poruchami spánku, které ho psychicky i fyzicky vyčerpávaly. Aktivně hledal odbornou pomoc – pravidelně docházel do Centra duševní rehabilitace v Berouně, zkoušel i akupunkturu a další podpůrné metody.
Na doporučení terapeutky se dobrovolně nechal hospitalizovat na otevřeném oddělení. Druhý den byl ale z bezpečnostních důvodů krátkodobě přeložen na uzavřené oddělení, protože se u něj mohly objevovat krátkodobé sebevražedné myšlenky způsobené dlouhodobou nespavostí. Nešlo o projev dlouhodobé psychiatrické nemoci.
Neužíval žádné pravidelné léky, pouze velmi nízkou dávku antidepresiva na spaní.
Útěk z uzavřeného oddělení
V sobotu 8. 11. 2025 Kuba z oddělení utekl. Podle kamerových záznamů šlo o rychlý, neagresivní odchod – sestře pouze vytáhl ze zadní kapsy vstupní kartu a odešel. Byl podle všeho ve stavu silné úzkosti, vyčerpání a strachu.
Odešel bez telefonu, dokladů i peněz.
Asi hodinu po útěku byl pravděpodobně zahlédnut v Libečově, kde běžně nakupoval potraviny. Od té doby už 17 dní není jediná ověřená stopa.
Neobvyklé stanovisko nemocnice
Podle informací, které má Policie ČR i rodina, nemocnice uvedla, že v případě jeho nalezení není nutná opětovná hospitalizace a že jej nepovažují za pacienta, kterého by bylo třeba vracet na oddělení.
Toto sdělení je důležité i pro veřejnost a hlavně pro Kubu:
Nemusí se bát, že by byl vrácen do nemocnice.
Nic mu nehrozí.
Proč máme velké obavy
Kuba neměl dluhy ani žádné závazky. Žil ve vedlejší vesnici, s rodinou byl v každodenním kontaktu. Měl k celé rodině velmi blízký vztah. To, že se neozývá, je pro nás mimořádně znepokojivé a naprosto neobvyklé.
Policie, kamarádi, dobrovolníci, psovodi, hasiči i námi najatí odborníci prohledali řadu míst, lesy, řeky, chatové oblasti i těžko přístupný terén. Zatím bez výsledku. Vzhledem k jeho vyčerpání se obáváme, že může být dezorientovaný, skrytý, zraněný nebo v ohrožení života.
Prosba o zveřejnění vzkazu pro našeho syna
Každý postřeh může být klíčový. Zároveň potřebujeme, aby se k němu dostala tato zpráva:
Kubo, nemusíš se ničeho bát.
Nic špatného jsi neudělal.
Nemusíš se vracet do nemocnice.
Prosíme – ozvi se, i anonymně.
Stačí jediné slovo.
Potřebujeme jen vědět, že žiješ a jsi v bezpečí.
Popis osoby
• muž, 35 let
• výška cca 178 cm
• sportovní postava
• krátké světle hnědé vlasy, vousy
• modré oči
Pokud jste Jakuba viděli nebo máte jakékoli informace, volejte prosím: 739 279 800.
Zdroj: Mirka a Pavel Švantnerovi
Kontakt pro média:
Pavel Švantner
otec pohřešovaného
E-mail: svanp@email.cz
