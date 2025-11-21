Rodina prosí o pomoc při hledání Jakuba. Kubo, dej nám vědět, že žiješ

Kdo je náš syn a co se stalo před útěkem
Kuba trpěl od srpna těžkými poruchami spánku, které ho vyčerpávaly psychicky i fyzicky, a proto aktivně vyhledával různé formy odborné pomoci – od poloviny září docházel ambulantně do Centra duševní rehabilitace v Berouně, zkoušel akupunkturu i jiné metody.
Na doporučení terapeutky se nechal dobrovolně hospitalizovat na otevřeném oddělení berounského Centra duševní rehabilitace, kde probíhají terapeutické pobyty. Druhý den byl však přemístěn na uzavřené oddělení. Podle lékařů se u něj v té době mohly objevovat sebevražedné myšlenky v důsledku dlouhodobé nespavosti a vyčerpání, a proto šlo o krátkodobé bezpečnostní opatření – nikoli o projev dlouhodobé psychiatrické nemoci.
Syn neužíval žádné pravidelné léky, pouze nízkou dávku antidepresiva na spaní.
Útěk z uzavřeného oddělení
V sobotu 8. 11. 2025 Kuba z uzavřeného oddělení utekl. Podle kamerového záznamu (součást policejního spisu) šlo o rychlý neagresivní únik – sestře pouze vytáhl ze zadní kapsy kalhot vstupní kartu a odešel.
Podle všeho jednal pod silnou úzkostí, vyčerpáním a strachem, nikoliv s dlouhodobým plánem. Odešel bez telefonu, dokladů a peněz.
Zhruba hodinu poté byl pravděpodobně viděn v Libečově (okres Beroun), kde běžně nakupoval. Od té doby – už 14 dní – není žádná ověřená stopa.
Neobvyklý postoj nemocnice
Nemocnice podle informací, které má Policie ČR i rodina, uvedla, že v případě nalezení by Kubu nebylo nutné znovu hospitalizovat a že jej nepovažují za pacienta, který by se měl vracet na oddělení.
Pro nás je to překvapivé, protože byl do zařízení přijat kvůli akutním potížím se spánkem a krátce nato přemístěn na uzavřené oddělení, odkud utekl.
Tato informace je důležitá i pro veřejnost a pro něj samotného: Kuba se nemusí bát, že by byl nucen vrátit se do nemocnice.
Rodinný kontext a důvod obav
Náš syn neměl dluhy, hypotéky ani jiné závazky. Měl blízký vztah s rodinou – bydlel ve vedlejší vesnici a byl v každodenním kontaktu s námi i se svou sestrou, která měla v době jeho útěku třítýdenní miminko. To, že se neozval nikomu z nás, je pro nás naprosto neobvyklé a velmi znepokojivé.
Policie, kamarádi, dobrovolníci, psovodi i námi najatí odborníci prohledali široké okolí, chatové osady, vodní toky i lesní úkryty. Bez výsledku. Vzhledem k jeho psychickému i fyzickému stavu máme obavy, že může být dezorientovaný, skrytý, zraněný nebo v ohrožení života.
Prosba o zveřejnění poselství pro syna
Jediný postřeh veřejnosti může rozhodnout. Zároveň je zásadní, aby se k němu dostala tato zpráva:
Ničeho se neboj.
Nic špatného jsi neudělal.
Nemusíš se vracet do nemocnice.
Nemáš žádný problém.
Stačí, když se jakkoli ozveš – i anonymně, jedním slovem.
Potřebujeme jen vědět, že jsi v bezpečí.
Stručný popis našeho Jakuba
Muž ve věku 35 let, sportovní postavy, výška cca 178 cm, krátké světle hnědé vlasy, vousy, modré oči.
Pokud jste Kubu viděli nebo máte jakékoli informace o jeho pohybu, volejte na telefonní číslo 739 279 800.
Zdroj: Mirka a Pavel Švantnerovi
