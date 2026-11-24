V suchém doku její tým 45 zkušených techniků během deseti dnů vyčistil vzduchotechniku na 337 metrů dlouhém a 42 metrů širokém plavidle AIDAcosma s kapacitou přes 8000 osob.
Pro společnost založenou rodinou Petrilákových v roce 2009 jde o další z řady mezinárodních zakázek potvrzujících její pozici evropské špičky v oboru, kde rozhoduje odbornost, preciznost a bezchybná logistika. Během krátké odstávky v suchém doku musí technici vyčistit zhruba 25 km potrubí, na 20 palubách, ve 2600 kajutách, desítkách barů a restaurací, divadle i nákupní pasáži – v souhře se stovkami techniků dalších profesí.
Zdroj: Alkion service s.r.o.
Kontakt:
Dalimil Petrilák
Alkion service s.r.o., jednatel
E-mail: dalimil.petrilak@alkion.eu
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60161.