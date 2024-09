Rodinná holdingová společnost SATPO Group působí na českém realitním trhu od roku 1994 a v letošním roce slaví 30 let od svého založení.

V rámci dceřiné developerské skupiny SATPO od roku 1997 investuje do výstavby rezidenčních projektů a do pozemků pro výstavbu rodinných domů. Z aktuální nabídky stojí za pozornost zmínit Rezidenci Laurová, Rezidenci PO7SKÁ a stavební pozemky v Praze a okolí. Má za sebou desítky úspěšných projektů, řada z nich byla oceněna v soutěžích Best of Realty, Realitní projekt roku či MIPIM Awards.

V roce 2014 společnost zahájila prostřednictvím dceřiné realitní skupiny City Home investice do existujícího bytového fondu a v letošním roce slaví 10 let své působnosti. V atraktivních lokalitách Prahy kupuje celé bytové domy či spoluvlastnické podíly za účelem scelení či vypořádání spoluvlastnictví. Nemovitosti dále zhodnocuje prostřednictvím majetkové, právní a technické restrukturalizace, vytváří na trhu novou nabídku bytových jednotek či celých domů. V Praze je jasným lídrem na trhu ideálních spoluvlastnických podílů v činžovních domech.

Komplexní realitní a odborné služby v rámci holdingu zajišťuje manažerská společnost SATPO management, s.r.o. se svým zkušeným týmem odborníků.

K významnému výročí výkonný ředitel, Jiří Polanský, dodává: „Toto výročí je důvod nejen k oslavě, ale zejména jde o příležitost poděkovat všem našim investičním a obchodním partnerům, díky kterým se nám společně podařilo úspěšně realizovat desítky projektů, ve kterých spokojeně bydlí několik stovek klientů. Poděkování za dosavadní úspěch patří také všem zaměstnancům, bez kterých by společnost nebyla tam, kde je."

Skupina SATPO buduje pozitivní veřejný image a aktivně se podílí na rozvoji trhu s nemovitostmi. Je členem několika odborných asociací a dlouhodobě podporuje vzdělávání, kulturu a sport, přispívá na sociální rozvoj a prostředí, ve kterém působí. Patří mezi stabilní a důvěryhodné společnosti s pevnou pozicí na realitním trhu, zakládá si na spokojenosti svých klientů i investorů.

Více informací o aktuálních projektech skupiny SATPO na www.satpo.cz a skupiny City Home na www.city-home.cz .

