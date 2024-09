Rodinná nadace manželů Komárkových se stala sponzorem výstavy Dvořák Dreams v Kennedyho centru

Výstava Dvořák Dreams, která měla premiéru v pražském Rudolfinu, přetváří hudební odkaz jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů Antonína Dvořáka do vícedimenzionálního zážitku. Kombinuje vizuální umění a hudbu a využívá také umělou inteligenci. Zcela novým a neobvyklým způsobem vypráví o Dvořákově životě a díle.

„Máme velkou radost, že můžeme podpořit výstavu Dvořák Dreams, která hezky propojuje minulost s budoucností,“ uvedl Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF). „Uvádí tak v život poslání nadace, která má za cíl podporovat kulturní dialog, uchovávat české kulturní dědictví a využívat k tomu i nejnovějších technologických inovací v umění.“ Výstava Dvořák Dreams vznikla na objednávku společnosti manželů Komárkových 0xCollection, zabývající se uměním nových médií.

Karel a Štěpánka Komárkovi jsou členy mezinárodního výboru pro kulturu Kennedyho centra a přispěvateli kampaně Building the Future, v jejímž rámci se vybralo 250 milionů dolarů na vznik nového areálu REACH v Kennedyho centru, který zde vyrostl v roce 2019. Na prohlídce před jeho otevřením Karel Komárek poznamenal, že REACH je stvořen nejen pro tradiční a současná umělecká díla, ale „možná i pro zcela nové umění, jehož podobu si dnes nedokážeme představit“.

O pět let později se manželé Komárkovi do REACH vracejí, aby tato slova uvedli v život v podobě americké premiéry Dvořák Dreams, díla mezinárodně uznávaného umělce Refika Anadola. Výstava Dvořák Dreams tak vhodným způsobem připomíná, za jakým účelem REACH vznikl.

Karel Komárek u příležitosti zahájení výstavy dále uvedl: „Se Štěpánkou jsme v roce 2019 s hrdostí podpořili kampaň Building the Future, protože jsme věděli, že REACH má potenciál být katalyzátorem vzniku inovativního umění. Jsme velice rádi, že tady nyní můžeme uvést výstavu Dvořák Dreams. Připojujeme se k oslavě všeho, co REACH za posledních pět let umožnil, a dynamických forem umění, o jejichž podobě dnes ještě nic nevíme, ale jimž dá REACH možnost existovat někdy v budoucnosti.“

Záštita, kterou Nadace KKFF nad výstavou převzala, stvrzuje její závazek propagovat českou kulturu ve světě a trvale podporovat projekty, které pečují o naše kulturní dědictví. Partnerstvím s Kennedyho centrem pokračuje KKFF v podpoře iniciativ, které inspirují a vzdělávají prostřednictvím uměleckého vyjádření.

Nadace Karel Komárek Family Foundation, kterou založil český podnikatel Karel Komárek s manželkou Štěpánkou, se věnuje podpoře kulturních, vzdělávacích a sociálních projektů, jež mají trvalý dopad na společnost. Klíčovým zaměřením nadace je rozvoj a revitalizace veřejných prostranství, proměna parků, školních zahrad a dalších komunitních prostor v živá a funkční místa, která posilují komunitní vazby. Kombinací stavebních a krajinářských úprav s kulturními a vzdělávacími aktivitami vytváří Nadaci KKFF prostor pro dialog, napomáhá uchovávání kulturního dědictví a inspiruje lidi k tvořivosti. Veřejná místa se potom stávají důležitými centry komunitního života.

Refik Anadol (nar. 1985 v tureckém Istanbulu) je mezinárodně uznávaný mediální umělec, režisér a průkopník estetiky dat a strojové inteligence. Je ředitelem Refik Anadol Studio v Los Angeles a přednáší na katedře designu mediálního umění UCLA. Anadolova práce lokalizuje kreativitu na průsečíku člověka a stroje. Anadol používá data, která nás obklopují, jako primární materiál a neuronovou síť počítačové mysli jako spolupracovníka a nabízí nám radikální vizualizace našich digitalizovaných vzpomínek, čímž rozšiřuje možnosti interdisciplinárního umění.

