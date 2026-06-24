Rodinné SUV za 749.900 Kč. Čechům přibalí také záruku na 7 let nebo 210.000 km

4,65metrové SUV nabízí díky rozvoru 2770 mm dostatek místa pro 5 pasažérů, kterým bude cestování zpříjemňovat prosklená panoramatická střecha, dvouzónová klimatizace, vyhřívaná a elektricky nastavitelná přední sedadla a polohovatelná zadní řada sedadel.
Přístup k zavazadlovému prostoru s kapacitou až 436 litrů pak zajišťují elektricky ovládané páté dveře.
Dostatek výkonu na české silnice
O pohon přední nápravy se stará 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec s výkonem 115 kW a točivým momentem 258 Nm, který je už v základu spojen se 7stupňovou automatickou převodovkou DCT. Na stovku tato novinka zrychlí za 9,9 sekundy.
Při cestování se o posádku stará celá řada asistentů včetně ABS, ESP, trakční kontroly, předních i bočních airbagů či systému upozorňujícího na hrozící čelní srážku i kolizi zezadu. V případě, že v autě cestují děti, přijde vhod také upozornění na otevření dveří DOW.
Běžnou jízdu a používání vozidla zpříjemní bezklíčové odemykání a startování, adaptivní tempomat, Full LED světlomety s automatickým přepínáním na dálková světla, 360stupňová kamera či dešťový senzor.
Všechny informace o jízdě lze sledovat na 12,3palcovém displeji před řidičem nebo 12,6palcovém středovém displeji infotainmentu s 8 reproduktory a zrcadlením informací z Android Auto nebo Apple CarPlay.
Ve středové konzoli posádka najde také 15W bezdrátovou nabíječku, která doplňuje bohatou paletu USB-A i USB-C portů pro nabíjení veškeré elektroniky na palubě. Jeden USB port je dokonce přímo na stropě, připravený například pro napájení palubní kamery.
Teď za bezkonkurenční cenu 749.000 Kč a s pořádnou zárukou
Prvních 200 zákazníků, kteří si Hongqi HS3 objednají u některého z dealerů po celém Česku od 10. června, automaticky získá slevu 190.900 Kč a rozšířenou záruku na 7 let nebo 210.000 km. HS3 je tak do vyprodání zásob možné získat jen za 749.000 Kč s DPH, přičemž sleva je automaticky aplikována na nová i skladová vozidla.
Zdroj: Dongfeng Motor Slovensko a Česko
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.