Rodinný den hl. m. Prahy 2026: odpoledne plné zážitků a inspirace na Výstavišti

  11:33
Praha 12. května 2026 (PROTEXT) - Hlavní město Praha zve širokou veřejnost na tradiční Rodinný den, který se uskuteční v neděli 7. června 2026 od 13.00 do 19.00 hodin ve spodní části areálu Výstaviště Praha. Akce je zdarma a celý den nabídne zábavu pro všechny generace.

Rodinný den patří mezi největší otevřené akce svého druhu v Praze. Každoročně propojuje rodiny, městské organizace, spolky, kulturní instituce i firmy, které společně vytvářejí pestrý program plný zábavy, pohybu, tvoření a inspirace pro trávení volného času.

Program a hlavní lákadla

Návštěvníci se mohou těšit na bohatý open-air program, který obsáhne divadlo, hudbu, sportovní aktivity, kreativní dílny, workshopy, ukázky činnosti organizací i interaktivní zóny pro děti.

Hlavní programové body 2026

  • Buchty a loutky – oblíbený nezávislý loutkový soubor s hravými představeními pro děti;
  • Dřevěné divadlo – poetické a výtvarně výrazné divadelní inscenace;
  • Nově: divadelní stage + doplňující hudební stage;
  • Otevření Ateliéru Na Výstavišti – první možnost nahlédnout do nového prostoru pro tvorbu, kde povede kreativní dílnu Marta Hricová;
  • Nahlédnout bude možné také do Maroldova panoramatu, kdy v rámci Rodinného dne získají návštěvníci jako bonus ke každému dětskému nebo rodinnému vstupnému pracovní list zdarma;

Rodinný pas – hra, která baví malé i velké

Rodinný pas je oblíbená aktivita a nesmí samozřejmě chybět ani letos. Hravá soutěž, která návštěvníky provede jednotlivými stanovišti, zaručeně pobaví celou rodinu. Účastníci sbírají razítka za splněné úkoly a výzvy. Za jejich dokončení získají drobnou odměnu. Rodinný pas podporuje aktivní zapojení do programu a motivuje rodiny objevovat nové organizace, projekty i zážitky.

Holešovická tržnice představí Vesmírnou stezku

Holešovická Tržnice představí svůj letní program pro děti. Ve spolupráci s vesmírnou vzdělávací agenturou ESA ESERO Česká republika bude připravena úkolová stezka s názvem Vesmírná mise. „V rámci Rodinného dne na Výstavišti stezku představíme a zároveň nabídneme možnost vyrobit si vlastní papírový model naší Sluneční soustavy. Chybět nebude ani fyzický trénink, při kterém si děti vyzkoušejí, jaké to je trénovat jako praví astronauti,“ doplňuje Dagmar Sturges Brumovská z programového oddělení Holešovické tržnice.

Gastro zóna

Součástí akce bude i bohatá gastro nabídka – od street foodu přes sladké dobroty až po osvěžující nápoje. Návštěvníci se mohou těšit na food trucky, kavárny i lokální značky.

Základní informace o akci

  • Kde: spodní část areálu Výstaviště Praha
  • Kdy: 7. června 2026
  • Čas: 13.00–19.00 hod.
  • Vstupné: zdarma

www.navystavisti.cz

 

Zdroj: Výstaviště Praha

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná" zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým a kdy budou hrát Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Fanoušky ledního hokeje čeká už tento týden jeden z vrcholů sezony. Mistrovství světa nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na...

11. května 2026  15:11,  aktualizováno  12. 5. 13:55

Tábor chce po celém městě vytvořit parkovací zóny, rozdělí je do tří režimů

ilustrační snímek

Tábor chce ve městě vytvořit parkovací zóny se třemi režimy fungování. Projekt, který má za cíl dát parkování pravidla, bude vznikat po etapách. Radnice...

12. května 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Při požáru domu na Písecku zahynul muž, příčiny vyšetřuje policie a hasiči

ilustrační snímek

Při požáru dřevěného domu na Písecku zahynul v pondělí muž. Zatím není jasné, co bylo přesně příčinou tragické události. Případ vyšetřují policisté. Hasiči o...

12. května 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

V kraji spadlo 16 milimetrů srážek, více než za celý duben. Sucho ale hrozí dál

Kvůli nočnímu přívalovému dešti s bouřkami řešili hasiči ve Zlínském kraji...

Také Zlínský kraj se v pondělí večer a v noci dočkal vydatnějších srážek. Místy byly přívalové a provázené bouřkami se silným větrem, zejména do půlnoci. Hasiči museli vyjíždět k několika případům...

12. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Český tým je ve Švýcarsku. Roman Červenka promluvil o šancích na úspěch i nepadnoucím saku

Roman Červenka před odletem na mistrovství světa.

Česká hokejová reprezentace je už ve Švýcarsku, kde zahájí boj o medaile na mistrovství světa. K týmu se připojily zkušené opory v čele s kapitánem Romanem Červenkou. Výrazně omlazený národní tým ale...

12. května 2026  13:37

Olomoucký magistrát vydal stavební povolení pro budovu Středoevropského fóra

ilustrační snímek

Olomoucký magistrát vydal stavební povolení pro dlouho připravovanou budovu Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) v historickém centru města. Stavba s...

12. května 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Hlavní budova knihovny v Mladé Boleslavi bude kvůli opravě od června zavřená

ilustrační snímek

Mladá Boleslav opraví hlavní budovu knihovny na třídě Václava Klementa. Knihovna proto bude od června do konce září zavřená, čtenáři budou moci využívat...

12. května 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

Ve Žďáru nad Sázavou při dešti protekla voda opravovaným rybníkem do ulic

ilustrační snímek

Při pondělním přívalovém dešti protekla voda ve Žďáru nad Sázavou hrází opravovaného Horního rybníka. Přešla přes volejbalové kurty a křižovatku do Smetanovy...

12. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

VIDEO: Bezohledný řidič předjížděl před horizontem, téměř smetl protijedoucí auto

Riskantně předjížděl před horizontem, protijedoucí šofér musel s autem mimo...

Nebezpečným manévrem bezohledného řidiče na Hodonínsku se zabývají policisté. Minulý čtvrtek při předjíždění ohrozil další šoféry, především jednoho v protijedoucím autě, který ve snaze zabránit...

12. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

OBRAZEM: Každá je originál. Podívejte se na unikátní sbírku krojovaných panenek

Výstava krojovaných panenek v Muzeu a galerii v Prostějově

Historicky přesné kroje na panenkách mohou nyní obdivovat návštěvníci Muzea a galerie v Prostějově. Celkem 150 exponátů z 15 různých etnografických regionů jsou díla Marie Žilové a Evy Jurmanové z...

12. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Jak zaujmout děti? Máme pro vás několik tipů, kde si za Prahou užít zábavu

Vodu děti v Hulicích prozkoumají všemi smysly. Je tu otevřen Vodní dům.

Přiznejme si, že zaujmout malé děti není vůbec hračka. A vykoumat, kam s nimi zajet na výlet, to už se blíží téměř nevyřešitelnému hlavolamu. Ale nebojte, máme řešení – a hned několik! Jmenují se top...

12. května 2026  13:02

12. května 2026  11:19,  aktualizováno  11:19

