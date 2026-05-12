Rodinný den hl. m. Prahy 2026: odpoledne plné zážitků a inspirace na Výstavišti

Rodinný den patří mezi největší otevřené akce svého druhu v Praze. Každoročně propojuje rodiny, městské organizace, spolky, kulturní instituce i firmy, které společně vytvářejí pestrý program plný zábavy, pohybu, tvoření a inspirace pro trávení volného času.
Program a hlavní lákadla
Návštěvníci se mohou těšit na bohatý open-air program, který obsáhne divadlo, hudbu, sportovní aktivity, kreativní dílny, workshopy, ukázky činnosti organizací i interaktivní zóny pro děti.
Hlavní programové body 2026
- Buchty a loutky – oblíbený nezávislý loutkový soubor s hravými představeními pro děti;
- Dřevěné divadlo – poetické a výtvarně výrazné divadelní inscenace;
- Nově: divadelní stage + doplňující hudební stage;
- Otevření Ateliéru Na Výstavišti – první možnost nahlédnout do nového prostoru pro tvorbu, kde povede kreativní dílnu Marta Hricová;
- Nahlédnout bude možné také do Maroldova panoramatu, kdy v rámci Rodinného dne získají návštěvníci jako bonus ke každému dětskému nebo rodinnému vstupnému pracovní list zdarma;
Rodinný pas – hra, která baví malé i velké
Rodinný pas je oblíbená aktivita a nesmí samozřejmě chybět ani letos. Hravá soutěž, která návštěvníky provede jednotlivými stanovišti, zaručeně pobaví celou rodinu. Účastníci sbírají razítka za splněné úkoly a výzvy. Za jejich dokončení získají drobnou odměnu. Rodinný pas podporuje aktivní zapojení do programu a motivuje rodiny objevovat nové organizace, projekty i zážitky.
Holešovická tržnice představí Vesmírnou stezku
Holešovická Tržnice představí svůj letní program pro děti. Ve spolupráci s vesmírnou vzdělávací agenturou ESA ESERO Česká republika bude připravena úkolová stezka s názvem Vesmírná mise. „V rámci Rodinného dne na Výstavišti stezku představíme a zároveň nabídneme možnost vyrobit si vlastní papírový model naší Sluneční soustavy. Chybět nebude ani fyzický trénink, při kterém si děti vyzkoušejí, jaké to je trénovat jako praví astronauti,“ doplňuje Dagmar Sturges Brumovská z programového oddělení Holešovické tržnice.
Gastro zóna
Součástí akce bude i bohatá gastro nabídka – od street foodu přes sladké dobroty až po osvěžující nápoje. Návštěvníci se mohou těšit na food trucky, kavárny i lokální značky.
Základní informace o akci
- Kde: spodní část areálu Výstaviště Praha
- Kdy: 7. června 2026
- Čas: 13.00–19.00 hod.
- Vstupné: zdarma
Zdroj: Výstaviště Praha
