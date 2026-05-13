Rodinný den v Parku inspirace nabídne fotbalovou atmosféru i zábavu pro děti

Hlavním bodem programu bude hra pro celou rodinu inspirovaná fotbalovými aktivitami, které mohou fanoušci zažít během zápasů české reprezentace. Soutěžní úkoly prověří přesnost, šikovnost i týmového ducha a jejich cílem bude získat symbolickou vstupenku do „fotbalové síně slávy“ CS-BETONU. Program začíná v 10 hodin u infocentra v Parku inspirace.
„Rodinný den jsme letos pojali více sportovně. Chceme návštěvníkům přiblížit atmosféru, kterou zažíváme během reprezentačních utkání. Park inspirace je místem pro odpočinek, setkávání i aktivní trávení času a fotbalová tematika k tomu letos přirozeně zapadá,“ říká Petra Čopová, jednatelka společnosti CS-BETON.
Součástí bohatého programu bude freestyle fotbalové vystoupení současných mistrů a vicemistrů republiky. Divácká show „Fotbal bez limitu“ odstartuje ve 13.00 hodin. V tvořivé dílně si děti budou moci vytvořit vlastní fanouškovské pompony a kreativitě popustit uzdu při malování na trička. Chybět nebude ani tradiční jarmark regionálních výrobců a chráněných dílen. Návštěvníci se mohou těšit například na palačinky, výběrovou kávu, medové výrobky, domácí koblihy nebo rukodělné dekorace.
Zájemci mohou absolvovat také vyhlídkové plavby po Žernoseckém jezeře na lodi Marie. Zhruba 20minutové vyjížďky budou probíhat od 11 do 16 hodin.
Park inspirace je místem pro relax i inspiraci
Rozlehlý venkovní showroom společnosti CS-BETON ve Velkých Žernosekách je otevřený celoročně zdarma široké veřejnosti. Na ploše dvou hektarů nabízí ukázky zahradní architektury, odpočinkové zóny, jezírka, venkovní posezení i inspiraci pro úpravy zahrad a veřejných prostor. Oblíbeným cílem je pro rodiny s dětmi, cyklisty i turisty z širokého okolí.
