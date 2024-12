„Je to pro vás, děti. A naším přáním je, ať to tu nikdy není prázdné, vyjma noci,“ řekla při střihání pásky radní Jitka Hofmannová. Tajemník Městského úřadu Louny Michael Straka ji doplnil: „Užívejte si tu radosti a pohybu. A poděkujte vašim rodičům, protože díky nim a jejich zapojení se do hlasování se tenhle projekt zrealizoval.“ Po těchto slovech se za radostného smíchu děti vydaly prolézačky ve výšce od dvou do osmi metrů prozkoumat. Rodiče, kterých přišlo okolo čtyř desítek, mohli být v klidu, protože všechny atrakce jsou jištěny záchytnou sítí. „Takže když by některé dítě neudrželo balanc, rozhodně z výšky na zem nespadne, zachytí se v síti a znovu se samo zvedne,“ uklidnila vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace Petra Kotková.

Video ke zprávě zde:

Lanové centrum tvoří 10 nízkých a 6 vysokých překážek. Vysoké překážky jsou tvořeny podélnými kladinkami, plackami a smyčci, pochozími plackami, příčnými kladinkami, barmským mostem a pochozí sítí. Nástup do první platformy „domečku“ je pomocí lezecké sítě. Nízké překážky jsou tvořeny 10 pevnými body, kde jsou na sebe navázána lana s různou obtížností na zatížení rovnováhy. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.

Zvláštní pozornost byla věnována ochraně stávajících dřevin. „Byla použita originální technologie, aby se stromům nic nestalo a ve zdraví prosperovaly,“ doplnil mluvčí radnice Marcel Mihalik.

Lanové centrum, jehož realizace vyšla na 859 tisíc bez DPH, zvítězilo v anketě Rozhodujeme s vámi. Občané měli začátkem roku možnost rozhodnou, do kterého z městem vytipovaných projektů se má investovat. Šlo o předstupeň před spuštěním participativního rozpočtu.

Zdroj: MÚ Louny