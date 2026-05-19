Rohlik.cz jako první v Evropě integruje platby přímo do AI asistenta Maia

Zatímco globální technologické firmy nákupní asistenty s AI již dříve představily, řešení od Rohlíku je v evropském kontextu unikátní svou „end-to-end“ integrací. V praxi to znamená, že asistentka Maia dokáže v rámci jedné konverzace sestavit košík, vybrat čas doručení a rovnou bezpečně provést celou platbu pomocí uložené platební karty. Tento přístup dělá z nákupu přes chat nebo hlas skutečně jednoduchou a plynulou záležitost, kdy zákazník dokončí objednávku přímo v rozhraní asistentky, pokud není vyžadováno dodatečné bankovní ověření (3D Secure).
„Naším cílem je odstraňovat bariéry a využívat technologie tak, aby byl nákup každý den rychlejší a intuitivnější. Toto spuštění je dalším zásadním krokem směrem k maximálnímu zjednodušení každodenního života našich zákazníků,“ uvádí k technologické novince Miroslava Vopatová, generální manažerka Rohlik.cz.
Hlasové ovládání pro všechny a integrace s jazykovými modely
Společně se spuštěním AI nakupování rozšiřuje Rohlík přístup k Maia Voice. Ta byla dříve dostupná jen členům věrnostního klubu Rohlik Xtra. Hlasová asistentka se teď otevírá všem zákazníkům. Umožňuje jim nakupovat handsfree pomocí přirozeného jazyka. Kompletní nákup hlasem včetně bezpečného zaplacení uloženou platební kartou je už technicky funkční. Aktuálně probíhá finální ladění celého procesu, aby byl pro uživatele ještě intuitivnější.
Rohlík také spustil vlastní MCP server pro AI nadšence a pokročilé uživatele. Přes bezpečné OAuth ověření mohou zákazníci propojit Rohlík s AI klienty jako ChatGPT nebo Claude. Mohou je pak využívat jako osobní nákupní agenty. Ti zvládnou vše od hledání produktů a správy košíku až po doručení a zákaznickou podporu.
Zaměření na efektivitu a zákaznickou spokojenost
Maia už teď funguje jako plnohodnotná asistentka přímo v aplikaci Rohlíku. Zákazníci mohou hledat produkty přirozeným jazykem, generovat recepty, tvořit nákupní seznamy nebo opakovat minulé nákupy. Maia umí spravovat dietní preference a dokonce z fotky účtenky nebo surovin okamžitě sestavit košík. V chatu zvládne celý proces objednávky. Od výběru zboží a 15minutových doručovacích oken až po jednoduchou a bezpečnou platbu, změny v objednávce nebo reklamace. Platby jsou aktuálně zjednodušené díky uloženým kartám nebo možnosti platby při doručení. Asistentka také pomáhá řešit potíže s poškozeným zbožím, sledovat výdaje, spravovat členství a nabízí osobní doporučení podle předchozích nákupů.
„Naší vizí je být pro zákazníky tou nejdostupnější a nejpřívětivější volbou na trhu s potravinami,“ říká Miroslava Vopatová a doplňuje: „Důkazem, že jdeme správným směrem, je i naše Net Promoter Score, které se na klíčových trzích stabilně drží nad hodnotou 90, což odráží vysokou míru spokojenosti s našimi službami.“
Spuštění těchto inovací zapadá do širší strategie skupiny redefinovat podobu moderního nakupování. Namísto pouhého prodeje se Rohlík snaží profilovat jako služba, která díky technologiím šetří čas a pomáhá uživatelům v efektivnější správě domácnosti.
Zdroj: Rohlik.cz