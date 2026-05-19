Rohlik.cz jako první v Evropě integruje platby přímo do AI asistenta Maia

  15:14
Praha 19. května 2026 (PROTEXT) - Online prodejce potravin Rohlík spouští novou etapu digitálního nakupování. Jako první velký evropský hráč v segmentu online nakupování potravin umožňuje zákazníkům dokončit celý nákupní proces, včetně bezpečné a plynulé platby, přímo v rozhraní umělé inteligence bez jakéhokoliv přesměrování na externí odkazy. AI asistent Maia odbaví objednávku od výběru zboží až po okamžité zaplacení dříve uloženou kartou, aniž by uživatel musel opustit prostředí chatu nebo hlasového asistenta.

Zatímco globální technologické firmy nákupní asistenty s AI již dříve představily, řešení od Rohlíku je v evropském kontextu unikátní svou „end-to-end“ integrací. V praxi to znamená, že asistentka Maia dokáže v rámci jedné konverzace sestavit košík, vybrat čas doručení a rovnou bezpečně provést celou platbu pomocí uložené platební karty. Tento přístup dělá z nákupu přes chat nebo hlas skutečně jednoduchou a plynulou záležitost, kdy zákazník dokončí objednávku přímo v rozhraní asistentky, pokud není vyžadováno dodatečné bankovní ověření (3D Secure).

Naším cílem je odstraňovat bariéry a využívat technologie tak, aby byl nákup každý den rychlejší a intuitivnější. Toto spuštění je dalším zásadním krokem směrem k maximálnímu zjednodušení každodenního života našich zákazníků,“ uvádí k technologické novince Miroslava Vopatová, generální manažerka Rohlik.cz.

Hlasové ovládání pro všechny a integrace s jazykovými modely

Společně se spuštěním AI nakupování rozšiřuje Rohlík přístup k Maia Voice. Ta byla dříve dostupná jen členům věrnostního klubu Rohlik Xtra. Hlasová asistentka se teď otevírá všem zákazníkům. Umožňuje jim nakupovat handsfree pomocí přirozeného jazyka. Kompletní nákup hlasem včetně bezpečného zaplacení uloženou platební kartou je už technicky funkční. Aktuálně probíhá finální ladění celého procesu, aby byl pro uživatele ještě intuitivnější.

Rohlík také spustil vlastní MCP server pro AI nadšence a pokročilé uživatele. Přes bezpečné OAuth ověření mohou zákazníci propojit Rohlík s AI klienty jako ChatGPT nebo Claude. Mohou je pak využívat jako osobní nákupní agenty. Ti zvládnou vše od hledání produktů a správy košíku až po doručení a zákaznickou podporu.

Zaměření na efektivitu a zákaznickou spokojenost

Maia už teď funguje jako plnohodnotná asistentka přímo v aplikaci Rohlíku. Zákazníci mohou hledat produkty přirozeným jazykem, generovat recepty, tvořit nákupní seznamy nebo opakovat minulé nákupy. Maia umí spravovat dietní preference a dokonce z fotky účtenky nebo surovin okamžitě sestavit košík. V chatu zvládne celý proces objednávky. Od výběru zboží a 15minutových doručovacích oken až po jednoduchou a bezpečnou platbu, změny v objednávce nebo reklamace. Platby jsou aktuálně zjednodušené díky uloženým kartám nebo možnosti platby při doručení. Asistentka také pomáhá řešit potíže s poškozeným zbožím, sledovat výdaje, spravovat členství a nabízí osobní doporučení podle předchozích nákupů.

Naší vizí je být pro zákazníky tou nejdostupnější a nejpřívětivější volbou na trhu s potravinami,“ říká Miroslava Vopatová a doplňuje: „Důkazem, že jdeme správným směrem, je i naše Net Promoter Score, které se na klíčových trzích stabilně drží nad hodnotou 90, což odráží vysokou míru spokojenosti s našimi službami.“

Spuštění těchto inovací zapadá do širší strategie skupiny redefinovat podobu moderního nakupování. Namísto pouhého prodeje se Rohlík snaží profilovat jako služba, která díky technologiím šetří čas a pomáhá uživatelům v efektivnější správě domácnosti.

 

Zdroj: Rohlik.cz

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Akční sobota ve Žlutých lázních. Těšte se na vrtulník nad Vltavou, policejní psy i Kájušku

Součástí programu bude i taneční povyražení.

Areál Žluté lázně se v sobotu 23. května promění v dějiště velké akční podívané. Rodinný den Bezpečně u vody nabídne ukázky zásahů záchranných složek, vrtulník nad hladinou, vodní skútry, služební...

19. května 2026  17:29

Pivo za 180, dres za 2700. Český fanoušek ve Švýcarsku za hokej platí tvrdou daň

Ještě víc peněženku prověří drinky. Jeden míchaný koktejl vyjde zhruba na 320...

Před nervy drásajícím soubojem českého týmu se Švédskem bylo v okolí BCF Arena pořádně živo. Fanouškovská zóna nabídla hudbu, hry i pořádnou dávku emocí, jen peněženky českých fanoušků dostávaly...

19. května 2026  15:02,  aktualizováno  17:28

Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

18. května 2026  23:46,  aktualizováno  19. 5. 17:26

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapsala si první tři body. Prosadil se kapitán Roman Červenka i Dominik Kubalík.

15. května 2026  22:50,  aktualizováno  19. 5. 17:24

Inscenace ústeckého Činoherního studia odhaluje formy násilí a boje proti němu

Inscenace ĂşsteckĂ©ho ÄŚinohernĂ­ho studia odhaluje formy nĂˇsilĂ­ a boje proti nÄ›mu

Ústecké Činoherní studio uvede ve středu premiéru inscenace Fuenteovejuna, která je moderním ztvárněním španělské hry ze 17. století ukazujícím různé formy...

19. května 2026  15:37,  aktualizováno  15:37

V Libereckém kraji se na čtyřleté obory dostalo v prvním kole 88,6 procenta žáků

ilustrační snímek

V Libereckém kraji se na čtyřleté obory středních škol dostalo v prvním kole 88,6 procenta žáků. Úspěšnost u přijímacích zkoušek tak byla vyšší než loni, kdy v...

19. května 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

Nehoda kamionu a dodávky uzavřela část Pražského okruhu. Řidiče museli vyprostit

Nehoda dodávky a kamionu uzavřela Pražský okuh u Vestce. (19. května 2026)

Pražský okruh u sjezdu na Vestec ve směru letiště uzavřela vážná dopravní nehoda kamionu a Dodávky. Na místě zasahovaly složky IZS, v místě se tvořily dlouhé kolony. Provoz byl již plně obnoven.

19. května 2026  15:12,  aktualizováno  16:57

Bude lebka Zdislavy vystavena? Mluví se o dohodě mezi policií a zlodějem

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Lebka svaté Zdislavy, kterou před týdnem ukradl muž z baziliky v Jablonném v Podještědí, už nebude vystavena a vrátí se ke zbytku těla. Tak údajně zní dohoda, kterou uzavřeli kriminalisté s mužem,...

19. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Čas samoty a beznaděje. Emoce vězněných přibližuje fotografická výstava

Snímky Martina Skřivánka, které jsou součástí projektu Dům bez čísla popisného,...

Dohromady je jich sedm desítek a některé už posbíraly ocenění na mezinárodních fotografických salonech. Snímky Martina Skřivánka, které jsou součástí projektu Dům bez čísla popisného, přibližují...

19. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Trojanovice vybudovaly v Beskydech cyklostezky k přehradě Lubina a na Pindulu

ilustrační snímek

Obec Trojanovice na Novojičínsku vybudovala tři na sebe navazující cyklostezky dlouhé dohromady téměř čtyři kilometry. Vedou z obce kolem přehrady Lubina do...

19. května 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

Vojenské opravny u Nového Jičína mohou vyrábět obrněné vozy Bushmastery

Australský obrněný vůz Bushmaster by mohly vyrábět vojenské opravny v Šenově u...

Naději na nové zakázky přináší Vojenskému opravárenskému podniku (VOP CZ) nově podepsaná smlouva se společností Thales. Státní podnik sídlící v Šenově u Nového Jičína by díky tomu mohl vyrábět vozy...

19. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Nová éra relaxace ve Spa & Wellness Aquapalace Praha

19. května 2026  16:40

