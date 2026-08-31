Rohlík investuje do kurýrů, aby posílil svůj špičkový zákaznický servis

Od 1. října 2026 Rohlík zvyšuje průměrné odměny kurýrů přibližně o 10 % v rámci pokračujících investic do spolehlivého doručování. Nejvýrazněji porostou sazby za dodávky ve špičkách, o víkendech a v dalších obdobích s vysokou poptávkou, tedy za časy, kdy zákazníci rychlé doručení potřebují nejvíce a kdy je zajištění dostatečné kapacity kurýrů nejnáročnější. Ceny dopravy pro zákazníky zůstávají beze změny.
Pro zákazníky je doručení klíčovým okamžikem celého nákupu – přivezení týdenního nákupu až ke dveřím, péče při zacházení se zbožím a dodržení slíbeného času doručovacího okna. Kvalita poslední míle je proto jednou z nejdůležitějších částí služby, kterou Rohlík zákazníkům garantuje.
Poptávka zákazníků je přirozeně koncentrovaná do konkrétních momentů týdne, zejména do rušných večerů a víkendů. Právě v těchto obdobích je zároveň nejnáročnější udržet dostatečnou dostupnost kurýrů. Nový model odměňování je proto navržen tak, aby jízdy v těchto hodinách byly atraktivnější a posílily doručovací kapacitu přesně v okamžicích, kdy ji zákazníci potřebují nejvíce.
Struktura ceníku kurýrů se zjednodušuje, díky čemuž je pro kurýry přehlednější a snáz se v něm zorientují. Jednotlivé sazby porostou, nejvýrazněji v období špiček a o víkendech. „Doručení objednávky je okamžik, kdy se rozhoduje o spokojenosti zákazníka s celým nákupem,“ říká Miroslava Vopatová, generální manažerka Rohlík.cz. „Můžete mít skvělou aplikaci a skvělý sklad, ale pokud nákup nedorazí ve skvělém stavu a ve slíbeném čase, na ničem z toho nezáleží. Proto chceme, aby se jízdy i v těch nejnáročnějších hodinách – večery, víkendy a špičky – finančně vyplatily kurýrům víc, což se promítá do spolehlivější a rychlejší dostupnosti doručení pro zákazníky.“
Aktualizované podmínky spolupráce od října
Spolu s novým ceníkem Rohlík od 1. října 2026 aktualizuje také smluvní dokumentaci pro kurýry a doručovací partnery. Aktualizované podmínky mají zjednodušit a sjednotit spolupráci, nahradí tak dosavadní smlouvy.
Investice zároveň podporuje ambici Rohlíku poskytovat spolehlivé doručování potravin i mimo Prahu a další velká města. Doručovací síť Rohlíku dnes pokrývá zhruba 90 % České republiky, včetně menších měst a venkovských oblastí, kde je vybudování spolehlivé kapacity pro poslední míli výrazně náročnější.
Pro Rohlík celorepublikové pokrytí neznamená pouze geografický dosah. Jde o to, aby se zákazníci mohli spolehnout na stejný standard služeb bez ohledu na to, kam firma doručuje. Posílení dostupnosti kurýrů v nejnáročnějších obdobích je důležitou součástí udržitelnosti takového příslibu ve velkém měřítku.
O Rohlíku
Rohlik.cz je největší český online prodejce potravin a součástí technologické skupiny Rohlik Group, kterou v roce 2014 v Praze založil Tomáš Čupr. Skupina dnes působí v pěti zemích střední Evropy (Rohlik.cz v Česku, Knuspr.de v Německu, Gurkerl.at v Rakousku, Kifli.hu v Maďarsku a Sezamo v Rumunsku) a jejím cílem je vrátit lidem čas, který by jinak strávili nakupováním potravin: rychlým doručením, širokým sortimentem od lokálních farmářů i oblíbených značek a technologiemi vyvíjenými vlastním týmem.
Zdroj: Rohlik.cz