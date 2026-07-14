Rohlík přináší jednu z prvních nákupních aplikací pro ChatGPT v Evropě

Novinka přináší Rohlík přímo do nejpoužívanějšího AI asistenta na světě a umožňuje zákazníkům vyhledávat produkty, objevovat recepty, sestavovat a upravovat nákupní košík nebo spravovat celý nákup prostřednictvím přirozené konverzace.
Tento krok potvrzuje dlouhodobý přístup Rohlíku k inovacím: místo toho, aby následoval trendy, pomáhá určovat směr, kterým se online nakupování potravin ubírá. Zatímco řada obchodů s umělou inteligencí teprve experimentuje, Rohlík už několik let rozvíjí vlastní AI technologie a proměňuje je v praktické nástroje, které zákazníkům šetří čas a usnadňují každodenní život.
"Umělá inteligence zásadně mění způsob, jakým lidé komunikují s technologiemi," říká Miroslava Vopatová, generální manažerka Rohlik.cz. "Věříme, že spolu s tím se musí proměnit také nakupování potravin. Naší ambicí je být evropským AI-first online supermarketem. Nechceme pouze reagovat na trendy, ale sami je vytvářet. Spuštění jedné z prvních oficiálních nákupních aplikací pro ChatGPT v Evropě je dalším krokem k tomu, abychom zákazníkům nabídli nejpokročilejší nákupní zkušenost na trhu."
Ať už na počítači nebo v mobilu, zákazníci mohou s Rohlíkem komunikovat stejně přirozeně, jako by mluvili s osobním nákupním asistentem.
Nový způsob nakupování otevírá řadu praktických možností. Zákazníci mají možnost požádat ChatGPT například o nalezení kvalitního olivového oleje a jeho přidání do košíku, vytvoření receptu na špagety carbonara (včetně všech potřebných ingrediencí), naplánování rychlých rodinných večeří na celý týden, převedení ručně napsaného nákupního seznamu do digitální podoby nebo doporučení zlevněných produktů, které odpovídají konkrétním dietním preferencím. Namísto procházení kategorií zákazník jednoduše popíše, co potřebuje. Jakmile je nákup připravený, jediným kliknutím přejde na Rohlík, kde objednávku zkontroluje a dokončí stejně jako dnes.
Novinka stojí na vlastní AI infrastruktuře Rohlíku. Vedle samotné integrace s ChatGPT společnost vyvinula a provozuje také vlastní Model Context Protocol (MCP) server, který pokročilým uživatelům umožňuje propojit Rohlík s rostoucím ekosystémem AI klientů a agentů.
"Nečekali jsme, až umělá inteligence změní svět online prodeje potravin. Potřebnou technologickou infrastrukturu jsme si vybudovali sami. Díky vlastnímu MCP serveru mohou zákazníci propojit Rohlík nejen s ChatGPT, ale i s dalšími AI nástroji, které už dnes používají," dodává Vopatová.
Infrastruktura MCP umožňuje zákazníkům propojit Rohlík s dalšími AI platformami nad rámec ChatGPT a dává jim možnost využívat služby nákupu potravin v prostředí AI, které preferují.
Rohlík tak potvrzuje své přesvědčení, že budoucnost retailu bude stále otevřenější, přirozenější a založená na inteligentních AI agentech, kteří budou zákazníkům pomáhat s každodenními nákupy.
Vedle aplikace pro ChatGPT pokračuje Rohlík také ve vývoji vlastní AI asistentky Maia, která představuje základ AI strategie společnosti. Maia už dnes nabízí jednu z nejpokročilejších AI zkušeností pro online nákup potravin v Evropě. Zákazníkům pomáhá s výběrem produktů, doporučováním receptů, tvorbou nákupního košíku, výběrem času doručení, správou objednávek, zákaznickou podporou i bezpečnými platbami. Spuštění oficiální aplikace pro ChatGPT navazuje na tento základ a přináší AI schopnosti Rohlíku do nejrozšířenějšího AI asistenta na světě, zatímco Maia se dál rozvíjí v rámci vlastního ekosystému Rohlíku.
ChatGPT, Maia i vlastní AI infrastruktura Rohlíku dohromady představují širší vizi budoucnosti nakupování potravin. S tím, jak se konverzační umělá inteligence stává součástí každodenního života, buduje Rohlík nástroje, platformy a technologie, které z jednoduché konverzace dělají plynulý nákupní zážitek.
Více informací o MCP serveru a možnostech integrace najdete na: https://www.rohlik.cz/mcp-docs
Zdroj: Rohlik.cz, Sinuhet