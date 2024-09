Rohlík rozšířil možnosti recyklace PET lahví. Nasbíral jich už na šest tisíc

Tímto krokem chce Rohlík urychlit pozitivní dopad zálohování na životní prostředí. Zákazníci už k recyklaci vrátili přes 6 tisíc plastových obalů, nejvíce jich vrací v Praze a Brně. Odezva je obecně velmi pozitivní, a proto se Rohlík rozhodl zrušit limity pro počet kusů plastových lahví, které může zákazník kurýrovi odevzdat. Dosud bylo možné odevzdat 6 kusů, od června může zákazník vrátit tolik plastových lahví, kolik bude chtít. Rohlík navíc začal rozdávat nové recyklační sáčky, které zálohování ještě více usnadní.

„Jako první na trhu jsme zavedli pilotní zálohování PET lahví, u online služby šlo dosud o bezprecedentní krok. Chtěli jsme tak aktivně přispět k ochraně životního prostředí a usnadnit našim zákazníkům recyklaci. Cílem je ukázat, že péče o planetu může být součástí běžného života. Legislativa zavádějící zálohování PET lahví teprve přijde, ale my vnímáme tuto iniciativu jako velmi důležitou už teď,” vysvětluje rozšiřování služby ředitel Rohlik.cz Martin Beháň. „Chceme naše zákazníky maximálně podporovat v tom, aby byli ekologičtí. Pro mnoho lidí jsou nahromaděné PET lahve problémem a raději je hodí do směsného komunálního odpadu. Postupnými kroky jim tak chceme třídění odpadu zjednodušit a nadále přispívat k lepšímu životní prostředí pro nás všechny,” doplňuje.

Průzkum IPSOS pro Rohlik.cz: čím kratší vzdálenost, tím vyšší motivace

Že se zájem o recyklování použitých PET lahví zvýší, pokud bude dostupnější přímo „z domova”, ukázal průzkum společnosti IPSOS pro Rohlik.cz. 80 % respondentů uvedlo, že by se zvýšila jejich motivace k recyklaci PET lahví, pokud by bylo možné použité odevzdávat přímo v jejich domě nebo bytovém domě. Ostatně vzdálenost je právě nejčastějším důvodem, který respondenty odrazuje od recyklování (36 % z těch, kteří nikdy netřídí). Dalšími nejčastějšími důvody jsou přeplněné nádoby určené k recyklaci plastů (34 %) a absence třídících nádob blízko bydliště (27 %). Necelá třetina lidí v průzkumu navíc uvedla, že kvůli recyklování jsou ochotni absolvovat minimální vzdálenost, protože nádoby musí být v ulici, ve které žijí nebo pracují.*

Princip pilotního zálohování na Rohlíku je jednoduchý. Kurýři nabídnou zákazníkům speciální recyklační sáčky, do kterých zákazníci vloží použité PET lahve. Ty se kurýrům odevzdávají nesešlapané, aby se co nejvíce simulovala situace reálného zálohování. Kurýr označí v aplikaci u zákazníka odběr PET lahví, čímž Rohlík získá naprosto unikátní přehled o zájmu svých zákazníků novou službu využívat. Data nepoužije pouze pro své obchodní účely, ale poskytuje je jako pracovní materiál Ministerstvu životního prostředí.

Zelené kroky Rohlíku

Podle ředitele Rohlíku nejde firmě pouze o to, aby přinášela lidem to nejlepší jídlo do jejich domácností, ale důležitá je i ekologická stránka celého fungování: „Není to pro nás trend, ani marketing. My jsme ekologičtí už tím, jak fungujeme. Zatímco do klasického supermarketu jedete pro 13 nákupů 13 auty, my těchto 13 nákupů dovezeme jedním autem, s jednou ekologickou stopou. A tu ještě minimalizujeme tím, že všechna naše auta jezdí na CNG pohon nebo elektropohon. A tím to jenom začíná.”

Systém zpětného odběru PET lahví je klíčovým projektem, ale Rohlik.cz obohacuje český maloobchodní trh i dalšími inovativními nápady z oblasti udržitelnosti. Jde například o minimalizaci obalových materiálů nebo zavádění ekologičtějších variant nákupních tašek či podporu udržitelného zemědělství, a to nejen prostřednictvím pečlivého výběru svých dodavatelů. Ale také tím, že zákazníkům umožňuje přímou podporu místních farem. A farmářům zase výrazně pomáhá s odbytem.

Rohlík navíc investuje do svého elektrického vozového parku, aby minimalizoval svůj dopad na životní prostředí. A ekologickým způsobem myslí i na svou produktovou nabídku. To, že třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí, je smutným faktem. Ale díky svému projektu Zachraň a ušetři Rohlík toto číslo snižuje 4× oproti běžným řetězcům. A benefituje z toho i zákazník, který v kategorii nakoupí zcela nezávadné produkty před datem spotřeby až s 85% slevou.

*Průzkum společnosti IPSOS pro Rohlik.cz, datum sběru dat květen 2023. Počet respondentů = 1000.