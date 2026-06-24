Rohlík se salámem střídá jogurt. Jak se změnily chutě Čechů

Co jsme snídali před 35 lety
Za poslední tři desetiletí se změnily nejen obchody, ale také každodenní stravovací návyky. Češi dnes přistupují k výběru potravin jinak než dříve a mnohem více se zajímají o jejich složení, nutriční hodnoty i původ.
Jogurty se díky tomu staly pevnou součástí českého jídelníčku. Podle aktuálních dat si je pravidelně dopřává téměř devět z deseti Čechů. Stále více lidí navíc vyhledává potraviny s jednoduchým složením a jasným původem.
Příběh jedné značky
Když se na začátku 90. let v Krásném Údolí na Karlovarsku začaly vyrábět první jogurty Hollandia, supermarkety byly teprve na začátku svého rozvoje a české domácnosti se při snídani spoléhaly především na tradiční potraviny.
Právě v této době vznikla značka, která se rozhodla vydat vlastní cestou. Místo honby za rychlou výrobou vsadila na kvalitní mléko, jednoduché složení a tradiční výrobní postupy. Letos Hollandia slaví 35 let od svého založení a její vlajkový produkt, Hollandia Originál Selský bílý v 500gramovém balení, je dnes nejprodávanějším značkovým jogurtem v České republice.
Příběh společnosti začal krátce po sametové revoluci. Inspirace přišla z Nizozemska, odkud zakladatelé přivezli technologii pro výrobu jogurtů. První výrobní zařízení představovala mobilní mlékárna specializovaná právě na jejich výrobu.
„Když jsme Hollandii zakládali, měli jsme jasnou představu o výrobě jogurtů, které budou stát na skutečné chuti a kvalitních surovinách a kterým lidé budou věřit. Od začátku jsme věděli, že kvalitu nelze uspěchat a že je potřeba dát výrobě čas,“ říká Michal Škoda, ředitel, jednatel a spoluzakladatel společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary.
Proč záleží na tom, kde jogurt zraje
Dnes společnost každý den vyrábí přibližně půl milionu jogurtů a zpracovává 122 tun mléka. I po letech však zůstává věrná tomu, s čím před 35 lety začínala.
Jedním z charakteristických znaků výroby je tradiční způsob zrání přímo v kelímku. Zatímco část trhu využívá fermentaci ve velkých tancích a následné plnění do obalů, Hollandia zachovává postup, při kterém jogurt dozrává přímo v konečném balení.
Právě během tohoto procesu vzniká přirozená struktura, typická hustší konzistence i plnější chuť. Díky tomu není potřeba používat stabilizátory konzistence ani zahušťovadla. O výsledku rozhodují především kvalitní mléko, jogurtové kultury a čas.
Co dnes rozhoduje při výběru potravin
Stále více lidí dnes dává přednost potravinám s jednoduchým složením a minimem zbytečných přísad. Důležitou roli hraje také původ surovin.
Hollandia spolupracuje s farmami v Karlovarském kraji a u BIO produktů využívá mléko z vlastní ekologické farmy v Otročíně ve Slavkovském lese, jen několik kilometrů od výrobního závodu.
Kvalitní mléko bylo pro Hollandii důležité od samého začátku. Právě důraz na suroviny a poctivý způsob výroby patří k důvodům, proč si značka dlouhodobě drží oblibu mezi českými spotřebiteli.
Jogurt, který provází několik generací
Za 35 let se změnily obchody, způsob stravování i to, jaké potraviny si lidé vybírají. Na trhu se objevily stovky nových značek a nabídka je dnes mnohonásobně širší než na začátku 90. let.
Hollandia Originál Selský bílý si přesto mezi českými spotřebiteli udržuje svou oblibu a nachází si místo na stolech dalších generací. Kvalitní mléko, poctivá výroba a tradiční zrání jogurtu přímo v kelímku tak zůstávají součástí jejího příběhu i po 35 letech.
Zdroj: HOLLANDIA Karlovy Vary