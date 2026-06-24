Rohlík se salámem střídá jogurt. Jak se změnily chutě Čechů

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  13:19
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Karlovy Vary 24. června 2026 (PROTEXT) - Sladké pečivo, kakao nebo rohlík se salámem. Tak vypadala běžná snídaně mnoha českých domácností na začátku 90. let. Dnes lidé mnohem více sledují složení potravin, obsah bílkovin i původ surovin. Jak se za posledních 35 let proměnily české chutě a stravovací návyky?

Co jsme snídali před 35 lety

Za poslední tři desetiletí se změnily nejen obchody, ale také každodenní stravovací návyky. Češi dnes přistupují k výběru potravin jinak než dříve a mnohem více se zajímají o jejich složení, nutriční hodnoty i původ.

Jogurty se díky tomu staly pevnou součástí českého jídelníčku. Podle aktuálních dat si je pravidelně dopřává téměř devět z deseti Čechů. Stále více lidí navíc vyhledává potraviny s jednoduchým složením a jasným původem.

Příběh jedné značky

Když se na začátku 90. let v Krásném Údolí na Karlovarsku začaly vyrábět první jogurty Hollandia, supermarkety byly teprve na začátku svého rozvoje a české domácnosti se při snídani spoléhaly především na tradiční potraviny.

Právě v této době vznikla značka, která se rozhodla vydat vlastní cestou. Místo honby za rychlou výrobou vsadila na kvalitní mléko, jednoduché složení a tradiční výrobní postupy. Letos Hollandia slaví 35 let od svého založení a její vlajkový produkt, Hollandia Originál Selský bílý v 500gramovém balení, je dnes nejprodávanějším značkovým jogurtem v České republice.

Příběh společnosti začal krátce po sametové revoluci. Inspirace přišla z Nizozemska, odkud zakladatelé přivezli technologii pro výrobu jogurtů. První výrobní zařízení představovala mobilní mlékárna specializovaná právě na jejich výrobu.

„Když jsme Hollandii zakládali, měli jsme jasnou představu o výrobě jogurtů, které budou stát na skutečné chuti a kvalitních surovinách a kterým lidé budou věřit. Od začátku jsme věděli, že kvalitu nelze uspěchat a že je potřeba dát výrobě čas,“ říká Michal Škoda, ředitel, jednatel a spoluzakladatel společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary.

Proč záleží na tom, kde jogurt zraje

Dnes společnost každý den vyrábí přibližně půl milionu jogurtů a zpracovává 122 tun mléka. I po letech však zůstává věrná tomu, s čím před 35 lety začínala.

Jedním z charakteristických znaků výroby je tradiční způsob zrání přímo v kelímku. Zatímco část trhu využívá fermentaci ve velkých tancích a následné plnění do obalů, Hollandia zachovává postup, při kterém jogurt dozrává přímo v konečném balení.

Právě během tohoto procesu vzniká přirozená struktura, typická hustší konzistence i plnější chuť. Díky tomu není potřeba používat stabilizátory konzistence ani zahušťovadla. O výsledku rozhodují především kvalitní mléko, jogurtové kultury a čas.

Co dnes rozhoduje při výběru potravin

Stále více lidí dnes dává přednost potravinám s jednoduchým složením a minimem zbytečných přísad. Důležitou roli hraje také původ surovin.

Hollandia spolupracuje s farmami v Karlovarském kraji a u BIO produktů využívá mléko z vlastní ekologické farmy v Otročíně ve Slavkovském lese, jen několik kilometrů od výrobního závodu.

Kvalitní mléko bylo pro Hollandii důležité od samého začátku. Právě důraz na suroviny a poctivý způsob výroby patří k důvodům, proč si značka dlouhodobě drží oblibu mezi českými spotřebiteli.

Jogurt, který provází několik generací

Za 35 let se změnily obchody, způsob stravování i to, jaké potraviny si lidé vybírají. Na trhu se objevily stovky nových značek a nabídka je dnes mnohonásobně širší než na začátku 90. let.

Hollandia Originál Selský bílý si přesto mezi českými spotřebiteli udržuje svou oblibu a nachází si místo na stolech dalších generací. Kvalitní mléko, poctivá výroba a tradiční zrání jogurtu přímo v kelímku tak zůstávají součástí jejího příběhu i po 35 letech.

 

Zdroj: HOLLANDIA Karlovy Vary

 

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