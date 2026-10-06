Rohlík slaví 12. narozeniny, na kontě má 66 milionů objednávek

Rohlík začínal v roce 2014 s myšlenkou, že nákup potravin se dá vyřídit v klidu z domova. Služba z počátku fungovala jen v Praze a Brně. Dnes Rohlík nabízí rozvoz už 98 procentům obyvatel Česka. Na stůl jim dorazilo přes 59 milionů kusů čerstvých plodin a výrobků od tuzemských farem.
Firma rostla po etapách. Během pandemie covidu-19 se pro řadu domácností stala nepostradatelnou službou a v roce 2021 se Rohlik Group jako první česká technologická firma stala takzvaným jednorožcem. V roce 2022 otevřela v Chrášťanech u Prahy první automatizované distribuční centrum v Česku. O rok později přibyl sklad v Ostravě. Ze skupiny se mezitím stal mezinárodní hráč: v Maďarsku působí jako Kifli.hu, v Rakousku jako Gurkerl.at, v Německu jako Knuspr.de a v Rumunsku jako Sezamo.ro.
Ve fiskálním roce 2025/26, který skončil 30. dubna 2026, vzrostly tržby skupiny meziročně o 32,8 procenta. Rohlik Group zároveň poprvé za celý fiskální rok vykázala kladnou upravenou EBITDA. Za skvělým obratem stojí automatizace, umělá inteligence a vyšší hustota doručování.
Technologie jsou dnes jádrem celé služby. Od ledna 2026 mají zákazníci k dispozici AI nákupní asistentku Maia. Ta podle zadání sestaví košík, navrhne recepty s ohledem na dietní omezení, přečte fotografii účtenky nebo vyřídí reklamaci. Od května 2026 umí Maia jako první v evropském online prodeji potravin dokončit celý nákup včetně platby přímo v chatu nebo hlasem. Rohlík navíc provozuje vlastní MCP server, přes který lze nákup propojit s AI asistenty, jako jsou ChatGPT nebo Claude, a spustil jednu z prvních nákupních aplikací pro ChatGPT v Evropě.
Technologickou platformu, na které Rohlík běží, skupina v roce 2025 vyčlenila do samostatné firmy Veloq. Ta svůj systém pro řízení skladů a logistiky nabízí obchodníkům po celém světě. Díky přesnému plánování poptávky má Rohlík až čtyřikrát menší ztráty potravin než tradiční supermarkety a míra potravinového odpadu se u něj pohybuje kolem půl procenta.
Rohlík dlouhodobě podporuje tuzemské zemědělce. Spolupracuje s přibližně 250 menšími lokálními dodavateli z celkem více než 700 českých dodavatelů. Zákazníky si získávají i vlastní značky Rohlíku. Je jich už čtrnáct, mezi nimi Bez kompromisu, Pappudia nebo Kitchin. Výhody s nimi spojené nabízí věrnostní program Rohlík Xtra, který má dnes 138 tisíc členů.
„Dvanáct let je pro nás hlavně dvanáct let důvěry. Za každou z desítek milionů objednávek je rodinná večeře, rychlá snídaně před školou nebo víkend s přáteli. Proto letos neslavíme čísla, ale to, kolik času a námahy jsme ušetřili konkrétním lidem. Zároveň se díváme dopředu. S Maiou ukazujeme, že umělá inteligence může nákup potravin zjednodušit natolik, že stačí napsat nebo říct, co potřebujete. A nový areál v Opatovicích nad Labem nám umožní být zákazníkům v regionech ještě blíž,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka Rohlik.cz.
O Rohlíku
Rohlík.cz je největší český online prodejce potravin a domovský trh skupiny Rohlik Group. Od svého vzniku v Praze v roce 2014 změnil způsob, jakým Češi nakupují. Spojuje šíři sortimentu klasického supermarketu s čerstvostí farmářského trhu a nákupy doručuje do přesně zvoleného patnáctiminutového okna. Sortiment tvoří desítky tisíc položek včetně produktů od českých farmářů a vlastních značek Rohlíku. Rohlik Group, kterou založil Tomáš Čupr a působí v Česku (Rohlik.cz), Německu (Knuspr.de), Rakousku (Gurkerl.at), Maďarsku (Kifli.hu) a Rumunsku (Sezamo.ro). Provozuje AI nákupní asistentku Maia a její technologická firma Veloq poskytuje platformu pro online prodej potravin obchodníkům po celém světě.
Zdroj: Rohlik.cz
Kontakt:
Ondřej Obergruber
PR tým Rohlík.cz
E-mail: ondrej.obergruber@rohlik.cz
https://rohlik.mediaboard.site/
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