Rohlík spouští Máme navařeno: zájem o hotová jídla roste o 37 %

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  8:00
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Praha 11. září 2026 (PROTEXT) - Vytvořili jsme pro naše zákazníky novou kategorii Máme navařeno, kde zákazník najde na jednom místě všechno, co potřebuje pro skvělý oběd, večeři nebo pohoštění. Málo času na vaření neznamená dělat kompromisy v kvalitě ani v zážitku z jídla. V Rohlíku věříme, že i ve všední den si každý zaslouží skvělé jídlo, na které se může těšit.

Co bude dnes k večeři? Jedna z těch zdánlivě malých otázek, které domácnosti řeší prakticky každý den a které bývají o to těžší ve chvíli, kdy se naplno rozjedou pracovní, školní a rodinné povinnosti.

Rohlík proto spouští Máme navařeno: novou samostatnou destinaci hotových jídel postavenou podle reálných každodenních situací, nikoliv podle tradičních kategorií supermarketu. Ať už zákazníci řeší rychlý oběd, jednoduchou rodinnou večeři, zdravější variantu nebo světovou kuchyni, nově najdou vhodné řešení na jednom místě a mohou si ho objednat společně se zbytkem nákupu, a to v jednom závozu a v přesně zvoleném časovém okně, klidně už za 60 minut.

Nová sekce nabízí více než 870 čerstvých, chlazených a mražených produktů, od cenově dostupných jídel pro každý den až po exkluzivní pokrmy vznikající ve spolupráci s restauracemi, cukrárnami a známými šéfkuchaři.

Rostoucí význam kategorie potvrzují i prodejní data. Například v srpnu vzrostly prodeje hotových jídel na Rohlíku meziročně o 37 %. Roste také Rohlík Bistro, exkluzivní značka hotových jídel Rohlíku, jejíž prodeje v srpnu meziročně posilují o 22 %.

Máme navařeno zároveň přichází v době, kdy se domácnosti po létě vracejí do školních a pracovních rutin a mají méně času nejen na samotné vaření, ale často i na rozhodování, co vlastně připravit. "Hotová jídla už dávno nejsou řešením jen pro chvíle, kdy člověku nic jiného nezbývá. Stále častěji jde o vědomou volbu. Zákazníci chtějí dobře jíst, ale nemají zájem trávit večer rozhodováním, nakupováním surovin a vařením. Máme navařeno má odbourat tuto každodenní starost, aniž by zákazníci museli dělat kompromisy v kvalitě nebo výběru,“ říká Miroslava Vopatová, generální manažerka Rohlík.cz.

Zážitek jako v restauraci u vás doma

Máme navařeno není klasická supermarketová nabídka hotovek. Najdete tu jídla, kvůli kterým byste jinak museli vyrazit do bistra, restaurace nebo rovnou někam na street food.

Česká klasika, italská, asijská a další světová kuchyně, ale také vegan, veggie, healthy a fit, high-protein nebo prémiová jídla od restaurací a šéfkuchařů.

Rohlík Bistro posouvá hotovky o pár pater výš. Spojili jsme síly s vybranými restauracemi a šéfkuchaři a jejich jídla vám přivážíme rovnou domů. Z Restaurantu 420 Radka Kašpárka si tak můžete dát hovězí pastrami nebo burger s trhaným hovězím krkem, Café Buddha přidává vietnamské pho bo a bun bo nam bo a Kuchyň ze skupiny Ambiente svíčkovou, koprovku nebo knedlíky s uzeným masem, prostě klasiky české kuchyně. Restaurace V Zátiší má na každou světovou kuchyni vlastního specializovaného kuchaře, který vaří podle původních receptů. Mezi jejich signature jídla patří kuře na paprice nebo butter chicken s naanem. Nechybí ani pizzy od Ambiente. Zkrátka jídla, za kterými byste normálně museli vyrazit do města – teď přijedou s nákupem až ke dveřím.

A kdo si chce doma ještě trochu "zavařit“, ale bez nákupu, vymýšlení a vážení, může sáhnout po Cook It. Sety Jana Horkého, dvojnásobného Kuchaře roku ČR, obsahují přesně nachystané suroviny i návod.

Nabídku dále rozšiřují spolupráce se značkami jako Dim Sum Spot, Spojka Karlín, Špejle, Fit Kitchen, Dean&David nebo Kro Kitchen. Své místo mají i vlastní privátní značky Rohlíku: Bez kompromisu, která sází na domácí a farmářský původ surovin a minimum přidaných látek, a Pappudia, kombinace velmi dobré kvality za super cenu. Sladkou tečku obstarávají řemeslné cukrárny: Cukrář Skála s klasikou jako větrník nebo indián, Cukrárna Myšák s tradičním věnečkem a čistě rostlinná řada The Green Garden, kterou pro Rohlík vytváří šéfkuchařka Julia Ulrich ze Salzburgu, autorka oblíbené veganské zen bowl nebo burrita bez masa. V každém regionu navíc Rohlík spolupracuje s lokálními restauracemi, díky nimž se lokální nabídka posouvá na úplně jinou úroveň, než na jakou jsou zákazníci u běžných hotových jídel zvyklí.

Díky nim si zákazníci mohou dopřát jídla spojená s konkrétními restauracemi a food koncepty bez nutnosti rezervace nebo čekání na samostatnou donášku.

Od dostupné večeře ve všední den po něco speciálního

Máme navařeno není postavené jen na prémiových restauračních jídlech. Zákazníci si mohou vybírat podle příležitosti i rozpočtu, a to od tradiční české kuchyně přes zdravější, vysokoproteinové a rostlinné varianty a světovou kuchyni až po prémiovější spolupráce s restauracemi.

"Součástí nabídky jsou i dietní a nutričně vyvážená jídla, která mohou fungovat jako praktická alternativa ke klasickým krabičkovým dietám, a to bez nutnosti předplatného nebo samostatného rozvozu navíc,“ dodává Vopatová.

Právě šíře nabídky je pro celý koncept zásadní: Máme navařeno má fungovat stejně dobře pro obyčejné úterní večery jako pro chvíle, kdy si zákazník chce dopřát něco výjimečnějšího.

O jedno rozhodnutí méně na konci dne

Doposud zákazníci často hledali hotová jídla napříč několika částmi obchodu. Máme navařeno je nově spojuje podle toho, co zákazník skutečně potřebuje vyřešit: oběd, večeři, zdravější jídlo, rodinnou variantu nebo konkrétní kuchyni.

Stačí si vybrat jídlo, přidat zbytek běžného nákupu a vše si nechat doručit v jedné objednávce až domů.

Máme navařeno tak pro Rohlík není jen novou produktovou kategorií. Odráží širší změnu v tom, jak lidé přemýšlejí o každodenním jídle: dobrá večeře nemusí vždy začínat hodinou strávenou v kuchyni. Někdy je nejlepší večeře jednoduše ta, která vám vrátí večer.

Rohlík zároveň připravuje spuštění samostatné podkategorie pro produkty do horkovzdušné fritézy, která reaguje na rostoucí popularitu tohoto způsobu přípravy v českých domácnostech.

O Rohlíku

Rohlík.cz je největší český online prodejce potravin a součást mezinárodní skupiny Rohlik Group, která působí na pěti evropských trzích. Zákazníkům nabízí čerstvé potraviny i široký každodenní sortiment s rychlým doručením až domů, spolupracuje se stovkami lokálních farmářů a producentů a dlouhodobě investuje do technologií, automatizace a udržitelnosti s cílem udělat nákup potravin jednodušší a lepší.

 

Zdroj: Rohlík.cz

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