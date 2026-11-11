Rohlík získal ocenění Nejdůvěryhodnější značka 2026 mezi e-shopy s potravinami

Program Důvěryhodné značky sleduje, jakým značkám věří čeští spotřebitelé, a letos se konal již po dvanácté. V průzkumu na reprezentativním vzorku 4000 respondentů hodnotili lidé více než 900 značek v 91 kategoriích a v každé z nich vyhlásili jediného vítěze. Rohlík.cz uspěl mezi online prodejci potravin, tedy v oblasti, kde lidé svěřují obchodu každodenní nákup pro sebe i pro rodinu.
„Důvěra se získává dlouho a ztratit se dá rychle, takže si jí hodně vážíme. Víme, že se pořád máme co učit, a o to víc nás těší, že nám lidé svěřují svůj každodenní nákup. Za každou objednávkou vidíme konkrétní domácnost a chceme, aby v ní bylo víc pohody a čerstvého jídla. Děkujeme všem, kdo nám dali hlas,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka Rohlik.cz.
Důvěra se přitom stále častěji přesouvá i do online prostředí. Podle dat NIQ meziročně vzrostly tržby e-commerce v segmentu balených potravin a drogerie o 17,8 % a online prodej roste rychleji než kamenný ve většině kategorií rychloobrátkového zboží. Nákup potravin přes internet se stal běžnou součástí jejich týdne.
O ocenění
Organizátorem programu Důvěryhodné značky je společnost ATOZ Marketing Services. Kompletní přehled vítězů všech kategorií a další informace najdete na www.duveryhodneznacky.cz.
O Rohlíku
Rohlik.cz je předním online prodejcem potravin v České republice a součástí skupiny Rohlik Group, která provozuje online supermarkety v pěti evropských zemích: v České republice, Maďarsku, Rakousku, Německu a Rumunsku. Společnost byla založena v roce 2014 a jejím posláním je pomáhat lidem jíst lépe a díky tomu i lépe žít.
Zdroj: Rohlík.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60005.