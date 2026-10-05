Rohlík zve na náborové dny v Opatovicích nad Labem. Domluvte si nástup na místě

Hala v Opatovicích nad Labem zahájí provoz v listopadu 2026. Pod jednou střechou v ní vzniká centrální distribuční centrum, které bude přijímat zboží od dodavatelů a rozesílat ho do dalších fulfillment center Rohlíku v Česku i v zahraničí, a zároveň lokální fulfillment centrum, které bude obsluhovat zákazníky v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a na Vysočině.
Náborové dny jsou určené zájemcům o pozici skladník. Ti se budou starat o příjem, naskladnění, kontrolu a chystání zboží podle objednávek tak, aby se k zákazníkům dostalo čerstvé, nepoškozené a v pořádku. Při práci pomáhá chytrý skener, který přesně ukáže, co a kam patří. Rohlík nabízí nástupní mzdu 32 000 Kč a k tomu příplatky za noční směny, víkendy, svátky a práci ve speciálním prostředí. Zaměstnanci dostávají smlouvu na dobu neurčitou se zkušební dobou tří měsíců, hrazené obědy v hodnotě 115 Kč, ošatné až 1 500 Kč měsíčně, členství Xtra zdarma a cashback na vlastní nákupy na Rohlíku. První dny s každým nováčkem projde zkušený kolega a pro ty, kdo chtějí růst, je otevřená cesta na vyšší pozice, například vedoucího směny.
Hledáme lidi, kteří jsou svědomití a spolehliví, mají smysl pro detail, nebojí se aktivní fyzické práce a mohou pracovat na směny včetně víkendů. Všechno ostatní je naučíme.
Praktické informace
Kdy: středa 7. října a středa 14. října 2026, vždy od 10:00 do 16:00
Kde: nová hala Rohlíku, Průmyslový park Opatovice, Opatovice nad Labem.
Co s sebou: doklad totožnosti.
Jak probíhá den: Celý nábor probíhá v pěti krocích: pohovor, prohlídka skladu, nabídka, vstupní lékařská prohlídka a papírování. První tři kroky zvládnete přímo na náborovém dni, prohlídku u lékaře a podpis smlouvy pak domluvíme individuálně.
Jak se přihlásit: Přijít můžete bez předchozí registrace. Všechny informace najdete na www.pracevrohliku.cz.
O Rohlíku
Rohlik.cz je předním online prodejcem potravin v České republice a součástí skupiny Rohlik Group, která provozuje online supermarkety v pěti evropských zemích: v České republice, Maďarsku, Rakousku, Německu a Rumunsku. Společnost byla založena v roce 2014 a jejím posláním je pomáhat lidem jíst lépe a díky tomu i lépe žít.
Zdroj: Rohlík.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59411.