Rohože k zachycování oleje pro bezpečnou práci a ochranu životního prostředí

Proč tolik firem stále používá objemné vany na sběr oleje, když skladné textilní podložky odvedou stejnou práci a jsou mnohem praktičtější? Je to snad nedůvěra v jejich dostatečné absorpční schopnosti? Jednatel české pobočky Mewa, Antonín Krejčí, tento předsudek vyvrací. „Naše rohože Multitex obsahují speciální vlákno, které dokáže pohltit až 3 litry kapaliny, v závislosti na velikosti pokryté plochy. Zvláštností je, že zároveň zůstává podložka na povrchu prakticky suchá. Tekutina je totiž bleskovou rychlostí z vnější strany odváděna dovnitř a ukládá se v savém jádru.“

Rohož Mewa na zachycování oleje je díky svému rozměru 58x88 cm lehká a flexibilní. Nezabere tolik místa a lze ji úsporně skladovat například na polici. Při opravách se jednoduše rozloží pod netěsnící zařízení nebo pod odkapávající součástky. Vejde se také na hůře přístupná místa. Udržuje čisté stroje, komponenty i podlahy, které jsou tak chráněny před znečištěním a nebezpečnými kapalinami, čímž zajišťuje větší bezpečnost na pracovišti. Podlahy kluzké od oleje jsou s rohoží Multitex minulostí. Na větším povrchu stačí položit několik rohoží k sobě.

Co s rohoží, která už je plně nasáklá? Společnost Mewa pro tento účel nabízí bezpečnostní kontejnery SaCon. Jsou neprodyšně uzavíratelné a tvoří pevnou součást systému opětovného použití. V těchto nádobách se rohože dodávají do firem, kde slouží k jejich uskladnění. Poté v nich zašpiněné podložky servisní řidiči odvážejí k vyprání. Tím je systém Mewa téměř vysvětlen. „Multitex dodáváme přímo do výrobních závodů nebo dílen našich zákazníků,“ říká Antonín Krejčí. „V dohodnutém termínu bezpečnostní kontejnery s použitými rohožemi vyzvedneme, podložky ekologicky vypereme, důkladně zkontrolujeme a opět doručíme. Jde o čisté a udržitelné řešení,“ dodává.

