Rok 2024/25: Fond, který roste i v měnících se časech

Klíčová čísla za účetní období 1. 4. 2024 – 31. 3. 2025:
- NAV: 3,004 mld. Kč (+38,8 % meziročně)
- Celková aktiva: 3,49 mld. Kč (+52,3 %)
- Čistý zisk: 288,2 mil. Kč (+14,2 %)
- Růst investic:
- Poskytnuté úvěry: +31,6 %
- Majetkové účasti: +84,7 %
Silná výkonnost investičních tříd:
- Prioritní investiční akcie CZK (PIA): +9,24 %
- Výkonnostní investiční akcie (VIA): +15,42 %
- Stabilní dividendová politika u tříd DIA-CZK a DIA-EUR
Růst na trzích a strategické kroky
Rok 2024/25 byl ve znamení aktivního řízení portfolia.
Získali jsme plnou kontrolu nad klíčovými společnostmi r2p invest Singapore a TA MERI Finance (Kypr), čímž jsme posílili naši rozhodovací flexibilitu a tok hodnoty uvnitř skupiny. Zároveň jsme realizovali prodej 100% podílu v TA MERI Group a.s.
Investiční záběr fondu aktuálně pokrývá 15 zemí světa včetně České republiky, Slovenska, Indie, Singapuru, Kazachstánu, Srbska, USA, Mexika a Brazílie. Dceřiné společnosti primárně poskytují úvěry, spravují a nakupují pohledávky (NPLs), dále financují nákup automobilů a realizují další specializované finanční služby.
Stabilita a dlouhodobá vize
Naším cílem je dlouhodobě přinášet kvalifikovaným investorům stabilní zhodnocení jejich investic, a to prostřednictvím pečlivě diverzifikovaného portfolia a aktivního řízení. Výsledky roku 2024/25 potvrzují, že i v dynamickém tržním prostředí dokážeme růst, zvyšovat výnosy a rozšiřovat naše působení napříč zeměmi po celém světě.
