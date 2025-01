Rok 2024 se pro společnost Yutong Bus nesl ve znamení mezinárodního podnikání a inovací

Asijský výrobce užitkových vozidel Yutong Bus (SHA: 600066) loni dál rozšiřoval působnost, zaměřil se na inovace v oblasti technologií autobusů a na strategický rozvoj, součástí kterého jsou elektrifikace a inteligentní síťové funkce. Firma v roce 2024 také dosáhla významného milníku – prodala 46.918 autobusů, což představuje meziroční nárůst o 28,48 %.

Společnost Yutong v roce 2024 pokročila ve své globální strategii a na akcích v Mexiku, Kazachstánu a Mongolsku představila nové technologie, například hybridní systém s duálním převodem (DMT), nové autobusy řady C, dodávku Van 6 a dalších inovace v oblasti udržitelné dopravy, jako je autobus DMT Hybrid H10.

Společnost Yutong také rozšířila svou mezinárodní síť, díky níž může dále prezentovat svou výrobní sílu, odborné znalosti v oblasti výzkumu a špičkové pokroky v oblasti nových energetických technologií. Kromě toho společnost v Kataru otevřela první továrnu na výrobu nových energetických souprav. Do roku 2024 bude po celém světě fungovat 16 lokalizovaných výrobních závodů.

Společnost Yutong prokázala, že na svých trzích uplatňuje princip sociální odpovědnosti podniků. V březnu firma pomáhala při záplavách v Kazachstánu například tím, že dodala místním obyvatelům předměty základní potřeby a opravila poničená vozidla. V průběhu Týdne zeleného cestování v Brisbane rozšiřovala společnost Yutong povědomí o ekologii. Charitativní organizace Australia Women & Children Protection and Development také ocenila, jak firma Yutong podporuje ženy a dětí. Společnost Yutong také spolu s britskou firmou Pelican zahájila ve Velké Británii výsadbu lesů s nulovými emisemi uhlíku.

Společnost Yutong získala v roce 2024 významné mezinárodní zakázky, dodala například:

• 214 autobusů E12 do Chile,

• 250 autobusů E12 do Řecka,

• 46 autobusů pro letištní kyvadlovou přepravu do Španělska,

• 600 autobusů ZK6116HG do Mongolska, 274 hybridních autobusů do Mexika, 100 trolejbusů do Kazachstánu a 500 lehkých autobusů V6 do Latinské Ameriky.

Autobusy Yutong dokáží odolat i extrémním podmínkám. V lednu 2024 ujel autobus E18PRO v Kazachstánu 374 kilometrů při teplotě in -25°C a autobus U12 se stal prvním čínským autobusem poháněným elektřinou, který překonal polární kruh. Autobus E11PRO předvedl i při teplotě 60°C úžasný výkon, na kilometr spotřeboval pouhých 0.74 kWh energie. Autobus T15E ujel ve Finsku při teplotě -20°C dokonce 609 km. Model C12E zase v říjnu loňského roku ujel v Austrálii 555 km na jedno nabití.

